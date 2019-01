Roditelji nezadovoljni otkazivanjem ugovora: Zbog jednog papira makli su sjajnog trenera, a za učitelja jedrenja dovode čovjeka koji nikad nije sjeo u brodicu

Nezadovoljni otkazivanjem ugovora o radu treneru Jedriličarskog kluba Bura Antoniju Vuleti, 29 roditelja djece koja treniraju jedrenje, u pismu adresiranom na Upravu kluba, izrazilo je svoju želju da Vuleta i dalje ostane na tome mjestu.

Vuleta je dobio redovni otkaz te s 1.veljače prestaje raditi, a glavni je razlog činjenica da nema završen Kineziološki fakultet. Roditelji pak smatraju da su njegovih 20 godina iskustva i uspjesi koje ima iza sebe jači argument od stručne spreme, a jedna od potpisnica ovog pisma, kaže kako se radi o maloljetnoj djeci čija je sigurnost, a potom i stjecanje znanja, na prvome mjestu, te kako nisu sigurni da osoba sa stručnim kvalifikacijama, a bez dana iskustva, može to i pružiti.

- Mladić ima iskustva sa surfanjem, no ne i s jedrenjem, a to je otprilike kao da vam dijete trenira tenis netko tko ima iskustva samo s badmintonom - kaže jedna od majki koja nije željela izići sa svojim imenom.

U svakom slučaju, u potpisu u prošli ponedjeljak poslanog pisma stoji 29 roditelja i četvoro punoljetne djece koja također treniraju.

- Antonio Vuleta član je JK Bura od 1998. godine i 20 godina se bavi jedrenjem. Njegovo znanje i sposobnosti su neupitne, po svojim uspjesima i radu poznat je u hrvatskom svijetu jedrenja. U svojoj karijeri bio je sudionikom brojnih regata i nosilac mnogih pobjeda svom matičnom klubu. U radu s djecom na treninzima i regatama je pokazao zalaganje, strpljenje, entuzijazam i rezultate. To pokazuju i činjenice. Na natjecanjima, najmlađi članovi kluba počeli su ostvarivati sve bolje rezultate i približili su se tome da budu među prvih 40 od Zadra do Dubrovnika, a jedno od njih je protekle godine dobilo priznanje grada Makarske za sportsku nadu. Dodatno, trener najmlađe članove kluba upoznaje s vještinama jedrenja na natjecateljskoj jedrilici “krstašu”, te i na taj način upotpunjuje i produbljuje njihova znanja, vještine i interes prema ovom sportu. Znanje koje mogu steći od Antonija Vulete je kompletno i implementirano je iskustvom stečenim od najranijeg djetinjstva do danas. Odrastanjem naše djece mogu rasti i njihovi afiniteti prema prema jedriličarstvu, a on će ih biti u mogućnosti pratiti u gotovo svakoj klasi. Mi roditelji, ničim nismo negodovali u pogledu rada i odnosa trenera prema našoj djeci, upravo suprotno. Djeca su iznenađena i razočarana odlukom kluba do te mjere, da je upitan njihov nastavak treniranja. Djeca i trener imaju izgrađeno povjerenje i odlične odnose, a ovakav potez kluba bi imao loš odjek u javnosti i među mladima - piše u pismu.

- Prema našim saznanjima, za trenera se namjerava imenovati osoba koja ima potrebne kvalifikacije u pogledu stručne spreme, a nema niti jedan dan iskustva u pogledu sporta kojeg namjerava biti trener. Da pojasnimo, nikad nije trenirao jedrenje u klasi “optimist”, “laser”, tj. u bilo kojoj brodici jedrilici. Tvrdimo, da bi trener osim tražene naobrazbe trebao posjedovati i druge reference, iskustva, te pojačanu pažnju, jer jedrenje u brodici ima osobine zahtjevnog, rizičnog i nepredvidljivog sporta. Imenovanje osobe na mjesto trenera bez iskustva rada s djecom i bez prethodnog iskustva jedrenja u brodici smatramo opasnim i neodgovornim potezom JK “Bura” u više aspekata. Prvenstveno, predstavljalo bi potencijalnu opasnost u smislu sigurnosti naše djece, te zaustavilo napredovanje mladih članova uskraćivanjem znanja. JK “Bura” Makarska, osim moralne odgovornosti odgovara i po materijalno odštetnoj, a njeni članovi po kaznenoj odgovornosti, te odgovara za sav rad u klubu, kao i u pogledu odgovornosti zaposlenika i članova kluba - navodi se dalje.

Tražeći da se sačeka dok Vuleta završi tečaj za instruktora-učitelja jedrenja koji uskoro počinje pri Kineziološkom fakultetu u Splitu, roditelji mole da se razmotri mogućnost da trener Vuleta ostane raditi na ovom mjestu.

Antonio Vuleta nam je potvrdio kako je jedini razlog otkazivanja ugovora činjenica da nema spomenuti “papir” te kako ga namjerava steći.

- Ja sam od Uprave prihvatio otkaz jer je na zakonskoj osnovi, ali naravno da želim i dalje raditi. Razmijem roditelje koji ne žele da s djecom radi netko tko nema iskustva u tom opasnom sportu i spreman sam završiti potrebni tečaj - kratko je kazao Vuleta dodavši kako je prošlo ljeto u klubu jedrenja bilo čak 62 djece, među kojima i stranci.

Komentar pak iz uprave nismo uspjeli dobiti. Predsjednik kluba Tonči Kurilj Jabuka nije bio dostupan jer je u vijeme dok smo ga zvali bio na sastancima, a član Izvršnog odbora Prvenko Bušelić rekao je tek da će sačekati da prime pismo i da zajedno s ostalima vide o čemu se radi i što se može učiniti.