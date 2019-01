Jesu li prosvjednici sporom vožnjom od Ravče do Vrgorca prekršili zakon i ugrozili sigurnost?

Usporenom vožnjom i brzinom od 40 km/h, na autocesti, od izlaza Ravča do izlaza Vrgorac, u dvije paralelne dugačke kolone osobnih automobila, završio je subotnji prosvjed na kojemu je iskazano nezadovoljstvo stanovnika Vrgoračke krajine zbog neizgrađenog tunela Ravča - Drvenik u Ravči.

Međutim, koliko god više od 50 automobila, koji su sporo i sinkronizirano vozili autocestom, izgledalo "atraktivno", tako šaljući jasnu poruku Vladi, prema riječima stručnjaka, radilo se o opasnom iskazivanju nezadovoljstva. Premda Željko Marušić, jedan od najpoznatijih prometnih eksperta, podržava zahtjeve prosvjednika, istodobno osuđuje korištenje autocesta kako bi se poslala prosvjedna nota državnim čelnicima.

- Potpuno je neprihvatljivo, višestruko štetno i opasno u tu svrhu koristiti prometnice, odnosno namjerno i organizirano ih blokirati. Sve naše ceste, pogotovo autocesta A1, generator turizma i gospodarstva, ne smiju biti poligon, niti poluga ostvarivanja određenih ciljeva, ma koliko bili opravdani - u uvodu je kazao Marušić. Upitao se kako bi bilo da potplaćeni učitelji, medicinske sestre, umirovljenici nepravedno dovedeni na egzistencijski minimum, poljoprivrednici koji nemaju kome prodati urod…, a svi oni imaju jednako pravo na prometnice i autoceste, poput načelnika općina i građana zainteresiranih za određene prometne projekte, počnu organizirano i sustavno blokirati ceste.

U izmjene zakona

- To je put u anarhiju i samouništenje, a istodobno je i krajnje neodgovorno i sebično. Svi oni demokratsko pravo na štrajk trebaju uskladiti s demokratskim pravilima te se kloniti blokade prometnica, posebice autocesta - dodaje prometni stručnjak. Kako bi se to spriječilo već u začetku, odnosno najavi, nakon niza blokada prometnica (poljoprivrednici, taksisti...), nužno je, predlaže Marušić, kroz saborsku proceduru promijeniti zakonski okvir, kako bi već najava blokade prometnica u svrhu prosvjeda bila kazneno djelo. Doduše, i u ovom slučaju, prema riječima našeg sugovornika, riječ je o teškom ugrožavanju sigurnosti prema

Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

- Treba naglasiti da se razlika od 130 km/h, koliko je dopuštena brzina u tim uvjetima, i 40 km na sat, koju su namjerno održavali prosvjednici, protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, članku 51., stavcima 1 i 2, a nakon što nisu postupili po izravnim naredbama službenih osoba te su prekršili članak 32. stavak 1 i 34. stavak 1, ne smije tretirati aritmetički - upozorava Marušić, uz pojašnjenje.

- Riječ je o razlikama kinetičkih energija, koje ovise o brzini na kvadrat, pa udarcem vozila koji ide brzinom 130 km/h u vozilo koje ide 40 jednako je udarcu u zaustavljeno vozilu brzinom 123,7 km/h! Dakle, horor i korak do tragedije, pogotovo što je kombinacijom članka 54. (ne kažnjava se prekoračenje brzine od 10 km/h) te tolerancije mjerenja policijskih radarskih uređaja od 10 posto, i to odozgo prema dolje, moguće nekažnjeno voziti realnom brzinom od 155,5 km/h - preračunava prometni stručnjak. Dodaje da se na toj dionici često vozi i brže, pa je tijekom subotnjeg prosvjeda nastala realna ugroza tragične nesreće, ne samo da vozilo naleti na kolonu iza nepreglednog dijela, nego i po efektu optičke varke, s kojom se susreću vozači koji znatno većom brzinom, na dugom ravnom dijelu autoceste, nailaze na sporije vozilo ispred sebe.

Tako je poginuo i Toše

- Tim je efektom 2007. godine, na autocesti A3 kod Nove Gradiške, vjerojatno nastala nesreća u kojoj je poginuo pjevač Toše Proeski. Naime, vozač koji se velikom razlikom brzine približava udaljenom vozilu ispred sebe dugo ima osjećaj da se "ništa ne događa" i da se ne približava vozilu od kojeg je dvostruko ili trostruko brži. Kad vozač odjednom počne uočavati naglo približavanje znatno sporijem vozilu, ako prethodno nije počeo kočiti, kasno je i slijedi... bum! - slikovito je predočio problem i zaključio da je zbog svega navedenog "blokiranje najvažnije hrvatske prometnice, na koju nemaju nimalo veća prava od bilo kojeg drugog građanina, za svaku osudu, ali prije svega za policijsko postupanje".

- Po zakonu, oni koji su vozili u koloni, osim ako nemaju zabilježenih javnih izjava kojima najavljuju to "prometno zlodjelo", mogu se izvlačiti da su se baš zatekli u koloni, ne sudjelujući u namjernom usporavanju prometa, pa se mogu izuzeti od odgovornosti. Ali, vozila na čelu te kolone ne mogu i policija ih mora identificirati i kazniti! A ako im je davala izravne naredbe da prestanu s takvom vožnjom u svrhu prosvjeda, te ubrzaju ili se uklone na zaustavnu traku, trebaju odgovarati i po čl. 32. st. 1 i čl. 34. st. 1, za što je, osim visoke novčane kazne, predviđena i zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole - zaključio je Marušić.

Policija: Nije bilo problema u prometu

Bez obzira na detaljnu analizu prometnog stručnjaka Željka Marušića, iz policije su odgovorili da tijekom vožnje u koloni nije bilo zastoja, niti problema u prometu, a samo je prilikom izlaza vozila na čvoru Vrgorac došlo do kraće gužve zbog izlaza s autoceste. Dodali su da u tom vremenskom razdoblju nisu zaprimili dojave građana, odnosno drugih vozača koji bi tražili postupanje policije na autocesti vezano uz ugrožavanje prometa.

- Nakon uključivanja u promet na autocesti vozili su se desnim trakom. Policijski službenici su vozilom pratili kolonu vozila u cilju prevencije i nadzora stanja u prometu za vrijeme prolaska vozila, te kako ne bi došlo do zastoja prometa na autocesti. Tijekom vožnje policijski službenici nisu uočili da bi netko svojim ponašanjem ugrozio druge sudionike u prometu - glasi odgovor PU splitsko-dalmatinske. No, na priloženoj fotografiji je jasno da se kolona nije kretala samo desnim trakom, već paralelno u oba prometna traka, što je, prema riječima stručnjaka, ugrozilo prometnu sigurnost.