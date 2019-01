Pranić i Burić pozivaju na prosvjed, žele ukazati na nepravdu koja im se čini: To je skandalozno, tunel se planira probiti još od vremena Austro-Ugarske!

Prosvjed zbog negradnje tunela Ravča - Drvenik, odnosno kao podrška razvoju, povezivanju i napretku, koji organiziraju Grad Vrgorac te općine Gradac i Jelsa, održat će se sutra u 11 sati.

Okupljanje prosvjednika predviđeno je kod izlaza s autocestovnog čvora Ravča i vijadukta nad Dalmatinom koji sada ne vodi nigdje, a trebao bi biti početna točka spojne ceste koja bi kroz planirani tunel povezala Zagoru i trajektnu luku pod Biokovom.

Međutim, oni koji kreću iz Vrgorca okupit će se još prije, u 10 sati na kolodvoru, a za stanovnike općine Gradac organiziran je i autobus i kombi koji su, doznajemo od načelnika Matka Burića, već popunjeni.

Razloge i ciljeve prosvjeda još jednom su nam ponovili načelnik Burić i vrgorski gradonačelnik Ante Pranić.

- Prosvjed organiziramo iz nekoliko razloga. Prvi je jer je u ljeto 2018. održana sjednica Vlade na kojoj je donesena odluka da je tunel Kozjak strateški projekt, dok se tunel Ravča - Drvenik nije stavio u takvu kategoriju. Za nas je to skandalozno jer se tunel planira probiti još od vremena Austro-Ugarske, kada se smatralo da je to najlakši prijelaz od srednjodalmatinskih otoka preko obale do Zagore i dalje sve do Hercegovine. Taj objekt je i u projektu "Južni Jadran" iz 1981. bio naveden kao jedini koji bi trebao povezivati otoke, obalu i Zagoru - kaže Burić, koji osim povijesnih činjenica navodi i ekonomske čimbenike koji idu u korist izgradnji ovog tunela.

- Tunel se nastavlja na koridor 5C koji će se kad-tad dovršiti preko teritorija BiH. Koridorom će u Hrvatsku početi dolaziti sva vozila srednje Europe - iz Mađarske, Poljske i Slovačke. Split je ionako već previše zagušen, a tada više neće moći podnijeti ta vozila. Tunelom se prvenstveno rasterećuje Split, jer bi se s njime i trajektna luka za Korčulu i Lastovo trebala prebaciti uz postojeće pristanište linije prema Hvaru. Drvenik bi za našu županiju na neki način postao ono što je za zadarsku luka u Gaženici - tvrdi načelnik.

Uz to što se naslanja na koridor 5C, inicijatori prosvjeda smatraju da je tunel glavna i osnovna točka razvoja Zagore, vrgorskog kraja i gornjeg Makarskog primorja, te istočnog dijela otoka Hvara, odnosno dijelova koji trpe najveću depopulaciju.

Burić svoje tvrdnje potkrepljuje statistikom i dodaje kako općina Gradac jedina na Makarskoj rivijeri bilježi negativan prirast stanovnika, dok vrgorski kraj ima čak 21-postotnu depopulaciju.

- Očigledno smo i jedni i drugi takozvano slijepo crijevo. Ovim tunelom će se rasteretiti i Makarska i razbiti kolone automobila koje se ljeti stvaraju od Podgore do Baške Vode. Mi nismo protiv Vučevice, ali se prioriteti moraju znati - kaže grački načelnik.

- Skup će se održati na onom istom mjestu gdje su 13. svibnja 2009. službeno započeti radovi na spojnoj cesti Ravča - Drvenik, koje su otvorili tadašnji predsjednik Sabora Luka Bebić i državni tajnik Branko Bačić. Tunel je jedan od najspremnijih infrastrukturnih projekata u našoj županiji. Imamo pravomoćnu i lokacijsku dozvolu iz siječnja 2017. i gotovu studiju utjecaja na okoliš. Vrijednost infrastrukturnog projekta spojne ceste Ravča - Drvenik iznosi 750 milijuna kuna, ali bez obzira na sve to, vidimo da nije u "skorijim" planovima sadašnjeg županijskog vrha koji u pojedinim izjavama kaže da je lokacijska dozvola istekla 2011. godine - kaže gradonačelnik Pranić i dodaje:

- Želimo ukazati na nepravdu koja nam se čini. Prvi put smo po pitanju ovog projekta bili prevareni 2005. kada je potpisan ugovor između Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta za izgradnju ove spojne ceste, pa 2009. kada su stali spomenuti radovi, a prevareni smo i kad su se proteklih godina, a prije našeg projekta, u dnevni red gurali brojni drugi politički projekti. Žele nas, čini se, i sada prevariti po sistemu najave drugih infrastrukturnih projekata kao što je tunel kroz Kozjak i slično.