Drski lopov šokirao Vrgorac: usred dana pokušao ukrasti Renault, a onda se odvezao u nepoznato tuđim Mercedesom; Automobil pronađen u Splitu, nakon što je skršen u nesreći...

'Stanje sigurnosti na području Vrgorca je na visokoj razini, građani nemaju razloga za zabrinutost', tvrde u Policijskoj upravi

Zbog migrantske rute i krijumčarenja ljudi, Vrgorac zadnjih dana puni stupce crne kronike.

Mirni gradić u Dalmatinskoj zagori do jučer je živio potpuno drugi život, no praktički preko noći sve se promijenilo. Rijetko kad su ljudi u Vrgorcu i u brojnim okolnim selima zaključavali kuće, automobile i stanove, međutim zadnjih dana i po nekoliko puta sve se dobro provjerava.

Jedan od razloga koji ih je ponukao na to jest i događaj koji se dogodio proteklog Silvestrova u glavnoj ulici – gradskoj žili kucavici. Usred bijela dana u Ulici Tina Ujevića nepoznati počinitelj ukrao je Mercedes 190D, a pokušao je ukrasti i Renault Lagunu.

Prvi na meti očito je bio poznati autoelektričar Ivan Tolić, koji i danas s nevjericom govori o svemu.

– Bio sam kod liječnika i malo se odmarao kod kuće. Kad supruga dolazi kući s posla i kaže: "Po gradu se priča da su ti ukrali auto." I ja odem stvarno pogledati u garažu, kad automobila nema, no vidim ga pedesetak metara dalje, ispod kuće.

Da bi se upalio moj automobil, treba aktivirati kod na ključu, a to znam samo ja. Kako ga nisu uspjeli upaliti, ostavili su ga tu i razbacali stvari po automobilu. Tko je to pokušao? Ne znam. U tom trenutku nikoga nije bilo na ulici, a kamera koju imam u garaži nije bila upaljena. Tako da ne mogu ništa reći – kazao nam je Tolić.

No, te sreće nije bio Mate Dropulić iz Crpala pokraj Staševice. Kad lopov, ili više njih, nije uspio pokrenuti Tolićev Renault, vjerojatno se prebacio 20-ak metara dalje i ukrao njegov Mercedes 190D. Naruku im je išlo što su ključevi ostali u automobilu.

– Spremao sam se s djevojkom na doček Nove godine u Mostar. Bilo je to oko 13.30. Nazvao sam je na mobitel da malo požuri, onda sam otišao kod nje u stan po prtljagu. Bio sam možda u stanu petnaestak minuta dok se ona spremala. Kad sam izišao na ulici – nema automobila.

U prvi mah nisam vjerovao, mislio sam da je neka šala. No, nakon nekog vremena shvatio sam da mi je netko ukrao automobil. Ostavio sam ključeve u njemu i to im je olakšalo posao. To se sve dogodilo praktički u par minuta.

Evo, da sad prođete Vrgorcem, možete naći dvadesetak automobila koji nisu zaključani. Nije mi uopće palo na pamet da bi mi netko mogao ukrasti vozilo, to se nikad nije događalo u ovom kraju – kazuje nam Dropulić, koji je sve uredno odmah prijavio policiji.

O tome tko stoji iza ovih krađa, nitko ne želi spekulirati. Na policiji je da otkrije počinitelja, ili više njih, što prije. U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj uvjeravaju nas da je razina sigurnosti i dalje visoka u Vrgorcu.

Tijekom petka ujutro u Splitu je pronađen Dropulićev ukradeni Mercedes.

– Otuđeno vozilo sudjelovalo je u prometnoj nesreći na području Splita, za upravljačem je sjedila muška osoba sa šireg splitskog područja, rođena 1962. godine. Što se tiče otuđenja Renaulta, nikakvu prijavu po tom pitanju nismo zaprimili. Kriminalističko istraživanje vezano uz krađu Mercedesa još je u tijeku – kazali su nam iz Ureda za odnose s javnošću Policijske uprave.

Vlasnik ukradenog automobila bio je šokiran kad je vidio svoj automobil koji je prilično razbijen, no, nije htio izlaziti u javnost s izjavama, dok policija ne obavi posao do kraja.