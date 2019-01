Žedne i mračne uvale: više od pola stoljeća čekaju struju i vodu, ali kabeli i cijevi ne mogu preko tuđih parcela bez odobrenja vlasnika koji su se 'rasuli' po svijetu

Ispisali smo traktate o šoltanskim uvalama u kojima se u 21. stoljeću živi bez vode i struje. I tako - neki od mještana i vikendaša - i dulje od pola stoljeća! Slipaju po mraku i piju iz gustirne; razvijaju "robinzonski turizam", žive u "skladu s prirodom". Furešti za njih misle da su osviješteni ekolozi jer koriste solare i kišnicu.

Riječ je o uvalama nedaleko od Nečujma, cijeli taj potez od Piškere do Potkamenice toliko je krasan da se ništa drugo nije moglo ni očekivati nego da se tu - na "ho-ruk", po našem dobro prokušanom modelu - s vremenom formiraju vikendaška naselja.

Riječ je najviše o Splićanima koji su tu napravili kuće za odmor. Dugo su čekali kad će do njih stići radnici HEP-a i "Vodovoda i kanalizacije", no kad su ugledali Godota - sve se opet zakompliciralo. HEP-ovci su uspjeli dovesti struju do dijela kuća, ali onda su radovi stali. Ne smiju preko tuđih parcela provlačiti kabele bez suglasnosti vlasnika.

A, vlasnika je obično na jednoj parceli i po četrdeset, mnogi su po bijelom svijetu - u Čileu, Australiji, Kanadi; i sad ti dobij od svakoga od njih "crno na bijelo", da je suglasan da mu se raskopa zemlja, a kako bi u naselje stigla tako željena struja i voda. Logično je da protiv toga nitko ne bi trebao imati ništa; međutim, zakon je zakon i valja ga poštivati, a privatno je vlasništvo i Ustavom zaštićeno.

Neće na svoju ruku

- Meni je jasno da su ljudi očajni, ali morate razumjeti i odgovorne u HEP-u. Nitko ne želi na svoju ruku poduzeti bilo kakve radove na privatnoj parceli, a da prethodno nije dobio suglasnost vlasnika. Sve da to i napravi, vodeći se logikom kako je svakome u interesu da dobije struju i vodu, riskira kaznenu prijavu, a HEP ili Vodovod plaćanje odšteta - tumači nam Nikola Cecić, načelnik Šolte.

Kaže da je napravio sve što je u njegovoj moći kako bi se stvorili uvjeti za dovođenje vode i struje u žedne i mračne šoltanske uvale.

- I uspjeli smo dovesti struju u Piškeru i Malu Maslinicu, a rješavaju se i kuće u Potkamenici i Šumpjivini. Vjerujem da će se iznaći i model pomoću kojeg će HEP dovesti struju i u ovakvim slučajevima kad ne mogu doći do vlasnika određene parcele da bi dobili suglasnost. Kažem, HEP će vjerojatno to riješiti, jer za to postoje tehničke mogućnosti, ali ne znam što tu napraviti kad je u pitanju voda jer se cijevi moraju ukopati, a za to je obavezno potreban pristanak vlasnika zemljišta - objašnjava načelnik.

Usprkos svemu, Cecić iskreno vjeruje da će svi do iduće sezone dobiti struju.

- Ja se rukama i nogama borim da tako bude, sve sam napravio što je u mojoj moći, uz te sam ljude sto posto, ali zakon se mora poštovati, a realne su okolnosti takve kakve su. I ove smo godine iz proračuna izdvojili 400 tisuća kuna za radove u tim uvalama, kako bi omogućili i HEP-u da odradi svoje. Na koncu će Općina Šolta za sve to potrošiti oko 750 tisuća kuna - kaže načelnik Cecić.

U spomenutim uvalama problemi su se redali jedan za drugim. Većina kuća je podignuta bespravno, a kad su u procesu legalizacije "dobile papire", a vlasnici platili što ih spada, iskrsnuo je problem jer Potkamenica i druge vikendaške uvale - nisu imale status naselja. Bez toga im se nije mogla rješavati ni potrebna infrastruktura. Kad je i to dobilo svoju pravnu formu, kad su Općina i HEP konačno krenuli s radovima, vlasnicima vikendica u Piškeri i Maloj Maslinici se posrećilo, a ostali su, eto, i dalje "na čeki". Igra živaca traje.

- Molim ovim putem sve koji to još nisu učinili da podnesu zahtjeve za priključke struje i vode, i potpišu predugovore kako bi mogli dobiti struju i vodu kad radovi na mreži budu gotovi. Znam da su ljudi ogorčeni, da je njihovo pravo da im se u 21. stoljeću dovede voda i struja, ali proceduru mora poštivati i HEP, i "Vodovod", i mi koji smo u Općini, jer će u protivnom svatko od odgovornih u ovim tvrtkama i jedinici lokalne samouprave - odgovarati. Prvi bi vi novinari sutra došli s pitanjem zašto se radilo bilo što na tuđim parcelama, a da prethodno nismo dobili sve potrebne suglasnosti vlasnika - Cecić će, koji napominje da će Potkamenica dobiti i javnu rasvjetu.

Pomorsko dobro

Zamjenik načelnika Općine Šolta Željko Zlendić ne vjeruje u mogućnost da će HEP raditi bilo što preko privatnih parcela, a bez prethodne suglasnosti vlasnika. On smatra da, bez obzira na proces legalizacije, ono što je od samog početka krenulo loše - a to je gradnja bez dozvola i mimo prostornih planova - teško može završiti kako Bog zapovijeda.

- Mi do njih ne možemo tek tako napraviti put. Treba odrediti granicu pomorskog dobra, uklopiti sve to u prostorne planove, ishodovati dozvole, a za to je, nažalost, potrebno jako puno vremena - kaže Zlendić.

- Problematično je pet, šest kuća u uvalama Potkamenica i Šumpjivina, do kojih ne vodi nikakav javni put, jer da on postoji radovi bi išli glatko; Općina bi jednostavno HEP-u dala suglasnost. Ovako, mi ispred Općine Šolta ne smijemo kopati kanale za vodu i struju na pomorskom dobru, pa se do tih kuća jednostavno ne može ni uz najbolju volju. One su građene bez dozvola, jako blizu mora, i unatoč tome što su u međuvremenu legalizirane, sad je došlo do problema druge naravi, a to je da je do njih nemoguće dovesti struju i vodu na zakonit način, naročito ako naiđete na parcele na kojima je puno vlasnika - konstatira zamjenik načelnika Zlendić.

Potpisani novinar istu je temu "ljuštio" i prije nešto više od tri godine. Naslušao se obećanja na više adresa kako "struja, eto, samo što nije, a za njom će doći i voda", stoga mu je teško reći hoće li se ovoga puta zaista upaliti svjetlo u Potkamenici i Šumpjivini, to prije što se u Piškeri i Maloj Maslinici to ipak dogodilo? A, možda u HEP-u pronađu neko rješenje? Nije im prvi put da se u zemlji divlje gradnje susreću s ovakvom vrstom problema.