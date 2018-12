Općina donijela revolucionarnu odluku: vlasnici kamiona, bagera i dizalica plaćat će - porez na vožnju!

Obrti za cestovni prijevoz i iskope registrirani u općini Brela za korištenje nerazvrstanih cesta na području općine morat će plaćati 2500 kuna godišnjeg paušala. Tu su Breljani čak povlašteni jer svi takvi obrti koji nemaju sjedište u ovome mjestu plaćat će dnevnu tarifu, ili cijenu za pojedinačni prijevoz, ovisno što im se više isplati.

Prema odluci o visini naknade za izvanrednu, odnosno prekomjernu upotrebu cesta u vlasništvu općine Brela, donesenoj 26. studenoga, sva vozila koja svojom težinom prelaže 7,5 tona koštat će prijevoznike od 150 do 800 kuna, ovisi koliko je vozilo i što prevozi.

Najniži iznos odnosi se na pojedinačni prijevoz troosovinskog vozila u slučaju prijevoza građevinskog materijala u svrhu zemljanih radova, a mikserima zapremnine iznad 15 kubika prometovanje je čak zabranjeno.

Ako želite dnevnu tarifu jer namjeravate više puta prevoziti zemljane iskope, za 4-osovinske kamione platit ćete 400 kuna. Najveći iznos plaćat će pak obrtnici za prijevoz 4-osovinskih vozila u svrhu betonskih i armiranobetonskih radova - po danu čak 800 kuna.

Bageri, dizalice, buldožeri i kranovi moći će kroz Brela ako se za "return ticket" plati 400 kuna. Za vozila zapremnine iznad 10 kubika, ako se radi o betonskim radovima, vožnja je zabranjena.

Što će se dogoditi ako obrtnik ne plati, bilo godišnji paušal ako je Breljanin, bilo dnevnu tarifu ako je registriran negdje drugo? Pravne osobe ovaj "grijeh" koštao bi 10 tisuća kuna, a obrtnike 5000 kuna.

Zašto su se u Općini Brela odlučili za ovu odluku, za koju načelnik Stipe Ursić i sam veli kako je prva takva na Makarskoj rivijeri?

- Kada smo stupili na dužnost, stanje nerazvrstanih cesta u mjestu bilo je jako loše. Nisu se asfaltirale desetljećima te su zbog velikih kamiona i tereta bile pune rupa i na mnogim dionicama skroz raspucane. Od tada pa do danas asfalitrali smo i popravili oko 90 posto cesta u općini, što znači da smo presvukli novim asfaltom oko šest kilometara cesta. Još je ostalo nekoliko ulica, ali će se i to uskoro riješiti.

- Međutim, nakon što smo problem loših cesta dobrim dijelom sanirali, opet nam prijeti ista opasnost zbog velikih četveroosovinskih vozila koji sa svojom velikom tonažom ponovno uništavaju ceste. Za primjer, jedan četveroosovinski mikser s betonom teži preko 40 tona. To su ogromni pritisci na dijelove cesta. Stoga smo donijeli odluku o visini naknade za izvanrednu, tj. prekomjernu upotrebu cesta u vlasništvu općine Brela. Ova odluka se primjenjuje na sva vozila koja svojom težinom prelaze 7,5 tona - kazao nam je Ursić.

Prikupljeni novac investirat će se dalje za saniranje tih cesta. Kako će se provoditi nadzor?

- Svi osim obrtnika prijavljenih u Brelima, a koji plaćaju godišnji paušal, dužni su dan ranije prijaviti prijevoz kamiona, miksera, bagera i pumpi te platiti naknadu koja je navedena u odluci. Ako to ne učine, prijeti im kazna i do 10 tisuća kuna. Na ovaj način se trudimo zaštititi sve ove ceste koje smo asfaltirali i vjerujemo da ćemo to i napraviti. Mislim da je odluka dobra i pokazuje našu odgovornost prema investicijama koje su do sada odrađene. Ceste koje smo asfaltirali kao vlasnici imamo dužnost održavati i čuvati.

- Također, kroz ovu odluku komunalni redar ima jasan uvid u sva događanja glede izgradnje, jer će dan ranije

biti sa svime upoznat, dakle, znat će je li naknada plaćena, imat će uvid u broj miksera i kamiona, njihove registracije, sat kada se planira zahvat i slično - kazao je Ursić dodavši kako se nada da će njihov primjer slijediti i kolege na Rivijeri.