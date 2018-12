S padom temperature i sniježnim oborinama u središnjem dijelu BiH, sve više se aktivira južna migrantska ruta prema Hrvatskoj koja ima nekoliko krakova, a u Dalmaciji su primjetne one prema Metkoviću, Imotskom i Vrgorcu.

U posljednje vrijeme gotovo svakodnevno policajci na tom području imaju pune ruke posla s pokušajima ilegalnih prelazaka državne granice. Jedan od posebno aktivnih, "živih" smjerova je ona od Mostara do mjesta Šipovača kod Ljubuškog koja vodi prema pograničnom selu Kašče kod Vrgorca.

U razgovoru s mještanima Šipovače, koji su po ovom pitanju zakopčani do grla zbog niza razloga, imamo dojam kako se nitko ne trudi presjeći tu rutu i uhvatiti ljude koji iz Mostara dovoze migrante do njihova sela. Ilegalci se gotovo svaku večer dovoze u osobnim automobila, ali šverceri ljudi rijetko padaju.

Istina, ljubuški policajci su 5. prosinca uhvatili 57-godišnjeg taksista iz Mostara koji je prevozio dvojicu Iranaca i jednog Iračanina nakon što su mu postavili zasjedu upravo u Šipovači. No, takve priče o prijevoznicima koji iz srca Hercegovine do granice s Hrvatskom prevoze migrante za nekoliko stotina eura "vrte" se već godinu dana, ali rijetki padaju.

Što se događa svaku večer uz granicu BiH i Hrvatske, ispričao nam je 50-godišnjak iz Šipovače koji je želio ostati anoniman.

- Nikome nije svejedno u selu, pogotovo nama koji imamo djecu i oni hodaju po selu, a ne znaju tko će i kad iskočiti pred njih. Gotovo svake večeri, kad padne mrak, stižu migranti iz Mostara. U tri automobila ih dovode, to sam nekoliko dana pratio, to su dvije škode i jedan passat.

Iskrcaju ih tu i oni dalje idu pješice prema Kašču. Ovome ludilu treba se stati na kraj, policija treba napraviti zasjede za vrijeme zalaska sunca, jer ih tada u pravilu dovode i vjerujem da će to uroditi plodom - smatra naš sugovornik.

Tih pet-šest kilometara do Kašča, s hrvatske strane granice, migranti prelaze kroz šumu i strmom brdskom cestom. Prije tri dana potpisnik ovih redaka negdje oko 16 sati, dok se "spuštao" od Kašča do Šipovače, "naletio" je na skupinu od sedam osoba, među kojima je bilo i petogodišnje dijete.

Jedna grupa pobjegla je ispod ceste, a druga s djetetom počela se uspinjati na obližnje brdo. Uglavnom radi se o 30-godišnjacima koji su krstarili kršom na temperaturi od minus jedan stupanj. U Kašču uglavnom žive stariji i nemoćni stanovnici, pa se među 15-ak stalno naseljenih uvukao strah, zaključavaju se kuće, a oči su širom otvorene.



Dio ljudi koji je ušao u osmo desetljeće života, a u selu su stanovali sami, preselio se kod svoje djece u veće sredine. Pune ruke posla imaju i djelatnici Policijske postaje Vrgorac koji pokrivaju više od 35 kilometara granične crte, ali MUP u posljednje vrijeme izlazi s informacijama u javnost o broju uhićenih migranata.



Međutim, lokalni policajci imaju dosta problema na terenu u suradnji s građanima, jer im mještani očito po zlu pamte događanja od prije nekoliko godina kada su im ispisivali kazne za ilegalne prijelaze granice, i to u visini od 2000 do 10.000 kuna samo zato što su išli do svojih kuća, njiva, susjeda ili na groblje.



Informacije koliko je migranata uhvaćeno na vrgoračkom području u posljednjih nekoliko mjeseci cure na kapaljku iz policije. No, "Slobodna" neslužbeno doznaje da je ta brojka veća od 100.



Prije je ruta bila Mostar-Crveni Grm-granica-Veliki Prolog-Vrgorac, ali posljednjih tjedana prebačena je na drugu stranu, prema Šipovači, Kašču i Stiljima. Tako je prije nekoliko dana, kada smo susreli skupinu od sedam ilegalaca, u zajedničkoj akciji policija obiju država uhvaćeno više od 30 migranata koji su ponovno vraćeni u prihvatne centre u BiH.