Bračani 'napadaju' Beč ribom i dalmatinskim delicijama: Osvojili smo Dalmaciju, sljedeći logičan korak je bio Zagreb, ali možete pretpostaviti zašto tamo nećemo

Bračani osvajaju Beč. Da, baš tako, ono što svojedobno nije pošlo za rukom Turcima, uspjelo je našim poduzetnim trgovcima ribom.

Šalu na stranu, braća Bartulovići i njihov poslovni partner Milan Prgomet nisu, naravno, "isukali sablje", nego su "napali" jedno veliko i izdašno tržište kakvo je austrijsko, odlučni da ga u što skorije vrijeme pokore.

Vlasnici ribarnica u Splitu i okolici – Ivo i Toni Bartulović – o kojima je zbog njihove poduzetnosti i inovativnosti na području trgovine ribom "Slobodna" pohvalno pisala u više navrata, sada su odlučili financijski riskirati i širiti posao u Europskoj uniji.

– Investicija stvarno nije mala, iako se ne radi o ne znam kako velikom prostoru. Dovoljno vam je reći da gore samo blagajna za trgovinu dođe oko šest tisuća eura, ali zato nudi širok izbor mogućnosti. Beč je ogromno, izdašno tržište, tamo živi gotovo dva milijuna ljudi; i zato vrijedi pokušati – kaže Ivo Bartulović.

Potentno tržište

Nakon što su ih zavoljeli u splitskoj regiji, nakon što su ribarnice "Brač" postale prepoznatljiv brend, sljedeći logičan potez bio je otvaranje trgovine ribom i ribljim proizvodima u našem glavnom gradu, ali Bartulovići su odlučili drugačije.

– I to nakon što smo dugo analizirali bečko tržište i zaključili da je jako potentno. U Zagrebu je mnogo trgovaca ribom, nije moje da govorim na koje se sve načine ta riba prodaje, a to možete i sami pretpostaviti, pa se Beč u konačici pokazao kao bolji izbor i veći izazov. Poznato je koliko naših ljudi živi gore. Kad se tome pribroji gotovo dvjesto tisuća Srba i ostalih s područja bivše Jugoslavije, onda je jasno da imamo klijentelu koja će iz prve znati što im to nudimo, a nudit ćemo isključivo najkvalitetnije iz Jadrana – kaže Bartulović, koji vjeruje u uspjeh Gastrofisha "Brač" – kako će službeno nositi naziv trgovina koja će se svečano otvoriti 12. siječnja iduće godine.

– Inzistiramo na prepoznatljivosti, pa smo zato namjerno trgovini nadjenuli naše ime "Brač" – s "tvrdom kvačicom". Očekujemo da nas prvo prepoznaju naši ljudi, a onda i njihovi prijatelji Austrijanci koji dolaze na Jadran i znaju kvalitetu ribe koju ovdje imamo. A Austrijanci, ne treba o tome puno govoriti, znaju što je vrhunska hrana, i oni su je spremni platiti – ističe Bartulović, i kaže da će riba s Jadrana u Beč stizati za samo dvanaest sati.

Nakon što je djelatnici braće Bartulović pregledaju, nakon što potvrde da je to – to, riba će prema glavnom gradu Austrije.

– Tamo će stizati praktički friška. Da nam je ideja o otvaranju ribarnice dobra, svjedoči ponuda ljudi iz upravljačke strukture splitskog "City Centera", gdje također imamo ribarnicu. Spremni su nam ponuditi prostore iste veličine u njihovim tamošnjim trgovačkim centrima, stoga, krene li Gastrofish "Brač" kako treba, a mi iskreno vjerujemo da hoće, širit ćemo se dalje po Austriji – optimističan je.

Pet minuta od centra

Vlasnici ribarnica "Brač" odlučili su financijski riskirati, a u ovom, za naše prilike, nesvakidašnjem poduzetničkom pothvatu – jer navikli smo da ovdje trgovine otvaraju drugi iz bogatijih zemalja Europe – pomoći će im Splićanin Milan Prgomet. A to je tek priča.

Prgomet, uspješni menadžer koji je radio u splitskom "Tommyju" i Hajduku, odlučio je s obitelji se preseliti u Beč. I tamo će sada Bečanima prodavati ne samo našu ribu, nego i najbolje dalmatinske delicije.

– Jednostavno nas zasipaju ponudama najkvalitetnijih proizvoda jer svi bi htjeli da uz kvalitetnu ribu ponudimo i najbolje iz Dalmacije. Evo, sada mi pada na pamet sir Gligora s Paga, pa proizvodi iz palete Stella Croatica... To je taj gastrofish koji želimo ponuditi Austrijancima – najbolju ribu, sir, maslinovo ulje – slaže Ivo Bartulović Dalmaciju na pjatu.

– Sve mora biti naše, originalno. Inzistirali smo na tome da police u dućanu budu od slavonskog hrasta. Odlična je i pozicija poslovnog prostora koji smo unajmili; samo pet minuta hoda od strogog centra grada – kaže Bartulović, koji priznaje da su cijene najma u austrijskoj metropoli jako visoke, no oni su, kaže, uspjeli pronaći zlatnu sredinu.

– Dalje od centra poslovni se prostori mogu pronaći po vrlo pristupačnim cijenama, ali računali smo da za početak to mora biti ono pravo – veli naš sugovornik.

Bartulovići dugo rade u Splitu i okolici, no poslovati je, iz godine u godinu, veli Ivo, sve kompliciranije. Radi se sve više, a zarade su sve manje. Petnaest godina Bartulovići vode bitku s administracijom, nedostatkom radne snage, visokim porezima.

– Moram priznati da je Vladin potez smanjivanja PDV-a na ribu – odličan. Na nama je to sada iskalkulirati da riba u konačnici kupcima bude jeftinija i pristupačnija, a našim radnicima plaće nešto veće, što neće biti lako. No, mi smo u prednosti pred Austrijancima s registriranjem tvrtke. To u Hrvatskoj danas ide brže nego u Austriji, no sve što slijedi nakon toga, iz dosadašnjeg iskustva, jednostavnije je u Beču nego ovdje – ističe.