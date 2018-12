Nevjerojatna priča brata bivšeg Hajdukovog nogometaša koji za svoje nedaće optužuje splitsku liječnicu: 'Potrošio sam novac i zamalo ostao bez posla u Njemačkoj, nije se valjda naljutila što joj nisam donio Josipov dres'

Da mi je netko ispričao da mu se ovo događa, ja mu ne bih vjerovao – kaže 39-godišnji Marko Radošević iz Dugopolja.



On je zaposlenik 'Zagrebmontaže' i već duže vrijeme radi na njihovim gradilištima u Njemačkoj. Početkom listopada isteklo mu je liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti i odlazi u ordinaciju medicine rada u splitskom Domu zdravlja u zgradi Starog rodilišta. Na toj adresi godinama je obavljao iste preglede, a nastavio kada je praksu preuzela dr. Edisa Ercegović. Ona je druga strana u ovoj priči i nju Radošević optužuje za pravu torturu koju je prošao u protekla dva mjeseca.

A sad krv i urin

- Pregled mi je bio zakazan 1. listopada u 7 sati i u prvom razgovoru mi doktorica najavljuje da neću proći bez specijalističkog nalaza oftalmologa. To me iznenadilo, jer sam isti dan u 16.35 imao povratnu kartu Split - Dusseldorf i bojao sam se da neću stići. Dr. Ercegović je uporno tvrdila da imam problema s vidom. Ja jesam 2011. imao lasersku korekciju dioptrije, ali nikad nisam imao nikakvih problema.

Pa upravljao sam kranovima i na 150 metara visine velike terete spremao kao u svoj džep. Sama doktorica me je odbila pregledati i ne želi uopće razgovarati dok joj ne donesem nalaz specijalista oftalmologa – govori nam Radošević.

Vidjevši da mu nema druge, odlazi u Dugopolje kod obiteljskog liječnika, uzima uputnicu i potom pravac bolnica na Firulama.

- Doslovno trčim i molim liječnike da me prime. Ljubazno osoblje mi izlazi u susret i prima me dr. Tihomir Sušac, koji nakon pregleda ustanovljuje da je s mojim vidom sve u redu. To je i napisao i potpisao na specijalističkom nalazu, s kojim potom trčim kod dr. Ercegović.

Ona me, međutim, tada, iako je već bilo 10 sati i kasno za tu vrstu pretraga, šalje na vađenje krvi i urina. Uspio sam nekako i to odraditi, što je začudilo i samu liječnicu kada me opet primila.

A tada mi daje psiho test kakav prije nikada nisam vidio. Ipak, najveći šok je nastupio kada mi je nakon svega jednim arogantnim i drskim tonom rekla da neće priznati nalaz specijalista oftalmologa iz bolnice jer je, pazite, lažiran. Ostajem u čudu, čak je u jednom trenutku ponizno molim da nazove dr. Sušca i odjel, ali za to ona ne želi čuti.

Na koncu mi cinično kaže da mi uvjerenje o radnoj sposobnosti daje na dva mjeseca i da se opet vidimo 10. prosinca. Opet ponizno molim da potvrda glasi do 24. prosinca, kada za blagdane dolazim doma. Dotična mi to ne odobrava i tako se razilazimo – kaže naš sugovornik.

Izbacila me iz ordinacije

Nije mu bilo druge već za 8. prosinca kupiti iz svog džepa aviokartu i sjesti u zrakoplov za Split. Ni poslodavac na to nije gledao baš blagonaklono jer su ih stisli rokovi za dovršetak mosta na autocesti između Dortmunda i Frankfurta. Uzimaju umjesto Radoševića zamjenskog radnika iz jedne njemačke tvrtke i ekstra ga plaćaju.

- Drugi dan nakon dolaska u Split odmah sam otišao u KBC Firule i ponovno kod dr. Tihomira Sušca. Čak sam u jednom trenutku počeo sam sumnjati u svoje oči i vjerovati da stvarno s mojim vidom nešto nije u redu. Zato mi je laknulo kada je doktor ponovio svoj nalaz od prije dva mjeseca.

Tada sam čovjeku ispričao zašto sve ovo radim, da se ne vjeruje njegovom nalazu, što je njega zaprepastilo. Čak mi je u jednom trenutku rekao da mi ne može i ne smije napisati da imam problema s vidom kada ih nema i da je po svemu jasno da sam radno sposoban – navodi Radošević.

Želeći se još dodatno osigurati i dobiti treće mišljenje, ugovorio je još jedan specijalistički pregled, i to u Očnoj poliklinici "Medić Jukić".

Bio je spreman odmah kupiti i naočale, ali ga i dr. Kata Čulina, veli, nakon što je sve detaljno odradila, pitala zašto je uopće dolazio.

- Doktorica mi je uredno izdala nalaz, ali u čudu me gledala, jer nije mogla vjerovati što sam joj ispričao. Izlazim iz poliklinike i ne znam više što da radim i gdje da idem. Dospio sam u situaciju da moram posjetiti psihijatra ili neku drugu stručnu osobu, jer me dr. Ercegović dovela do ludila – kaže.

Zato je pričekao idući dan, 11. prosinca, i tek tada hladne glave odlazi u ordinaciju dr. Edise Ercegović. Stvari se tada, međutim, dodatno kompliciraju za građevinca iz Dugopolja.

- To je bila nova tortura jer mi je liječnica, dok smo sami sjedili u ordinaciji, kazala da moji nalazi nisu točni, da su lažirani i onako svisoka poručila da bez naočala neću proći liječnički pregled. Vidjevši da nema druge, odgovorio sam da ću zatražiti drugostupanjsku komisiju i pravnim putem nadoknadu štete koju mi je ona prouzročila.

Na to me je ona izbacila iz ordinacije. Kasnije ću shvatiti da je odmah potom nazvala sjedište moje tvrtke u Zagrebu, rekla im da sam radno nesposoban i, što je najgore, da sam joj prijetio. E tu se prevarila, jer ja sam snimio cijeli naš razgovor i spreman sam ga bilo kome pustiti.

Finale svega je bilo kada me isti dan, nekoliko sati poslije, nazvala dotična i rekla da sam ipak prošao liječnički. Kada sam je pitao kako to ako uopće nisam pregledan s njezine strane, ona je prekinula razgovor – ogorčeno će Radošević.

Je li u pitanju bratov dres?

Stalno se pita što se krije iza cijele priče, odnosno postupaka dr. Ercegović.

- Može to možda biti u tome da joj, kada me prije nekoliko godina molila, nisam donio dres mog brata Josipa (bivši igrač Hajduka koji danas nosi dres Bröndbyja, op.a.) ali naprosto ne mogu vjerovati u to.

Možda sam trebao dati neku novčanu ili drugu nagradu, ali mi to nije padalo na pamet, pogotovo ne nakon posljednjih slučajeva kada su nastradali pacijenti koji su bili u istoj poziciji. Ja sam ionako izgubio nekoliko tisuća eura u ova dva mjeseca, što zbog izgubljenih dnevnica, što zbog troškova putovanja, pregleda i ostalog.

Pa i posao mi je došao u pitanje. Iako će to biti moja riječ protiv njezine riječi, odlučio sam sve prijaviti policiji i Liječničkoj komori, ali i progovoriti javno, da se drugima ovo isto sutra ne bi ponovilo – poručuje Radošević.