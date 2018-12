Božićna čarolija u šumi uz more: 'Makarska ove godine ima što nemaju ni Zagreb ni Beč'; Napravili smo đir po Osejavi, pogledajte kako izgleda ovaj poseban mediteranski advent

Neopisiva je božićna bajka kakvu je ove godine dobila Makarska zaslugom grada i Turističke zajednice, a čiji je Park fra Jure Radića osvijetljen tisućama svjećica. Čarolija je postala još veća uz sobove, ulaz u obliku ogromnog poklona, sva svjetleća stabla i fontanu.

Topliju i ugodniju atmosferu naš grad uistinu nije nikada prije imao. Cijela manifestacija Božićni grad je s Kačićevatrga preseljena u šumu Osejave u kojoj se nalazi 18 kućica, otvoreno klizalište na 300 kvadrata, lunapark, vrtuljak i vlakić, bina i velika kućica Djeda Božićnjaka.

Đir po Božićnom gradu, kojim je prvog dana zasigurno prošlo tisuću ljudi, a pjesmom otvorila pop pjevačica i kantautorica Mia Dimšić, započeli smo upravo od klizališta.

Tamo i ispred kućica u kojima su se prodavale fritule vladala je najveća gužva, jer je klizanje na otvaranju bilo besplatno, mirisu fritula nije mogao odoljeti baš nitko od posjetitelja, a posebno djeca kojih je u božićnoj čaroliji zapravo bilo i najviše.

Uz fritule, vesele Makarane i goste privukli su mirisi toplih sendviča, pljeskavica, sarmi, kolača, medenjaka i kuhanog vina, s time da su cijene jela i pića zaista pristupačne, od 12 kuna za čašicu kuhanog vina do najviše 25 kuna za lepinje ili 15 kuna za dvije knedle sa šljivama.

Kružili smo po novoj lokaciji u smjeru kazaljke na satu pa smo prvo obišli bijelu kućicu Trgovačkog obrta Sirko, u kojoj je Josip Jukić nudio ovčji sir za 50 kuna.

- Petu godinu zaredom sudjelujem u Božićnom gradu i nova lokacija u Parku fra Jure Radića je, najblaže rečeno, savršena, meni zbilja najbolja jer smo svi na okupu i jedino se na ovakav način može doživjeti čarolija blagdana.

Sve je pogođeno baš onako kako i treba biti - kazuje Jukić, dodavši da je lani sireve prodavao u kućici na rivi, ali, kako kaže, atmosfera je, kao i na Kačićevu trgu, bila nekako hladna, bez šušta i gušta, i bez posla, za razliku od prvog dana Božićnoga grada.

Hloverka i Jure očarani blagdanskim ugođajem

Baš pored kućice ''Sirko'' zatekli smo direktoricu TZ-a Makarska Hloverku Novak Srzić, koja je također bila oduševljena šušurom na novoj lokaciji i kazala da je prvog dana Božićnim gradom prodefiliralo najmanje tisuću ljudi.

- Makarska ove godine ima što nemaju ni Zagreb ni Beč, a to je poseban i jedinstven mediteranski advent i moram priznati da sam se svim silama zauzimala za ovu poziciju koja je prelijepa, nalikuje na čarobnu šumu.

Djeca se kližu uz more i ponudili smo im puno više sadržaja, od kavalarica, do vrtuljka i vlakića - veli Novak Srzić, koja napominje da naravno uvijek može biti još bolje, ali su se Grad i TZ Makarska zbilja potrudili napraviti iskorak, pa su time i reakcije posjetitelja bile izvanredne.

Veselje cijelim projektom iskazao je i gradonačelnik Jure Brkan, koji je pored osvijetljenih kućica pratio radost sugrađana, a kako je kazao, najvažnije je da su sugrađani i gosti zadovoljni.

Alisa u zemlji čudesa i ludilo u Ludoj kući

- Po prvim reakcijama, lokacija u Parku fra Jure Radića i pored hotela Osejava stvarno je savršena da ne može biti bolja, kao i sadržaji koji su oplemenjeni, više je božićnih kućica, osvjetljenje je besprijekorno, tako da je ovogodišnji Božićni grad pun pogodak - kazuje Brkan.

E onda smo u našem điru šetali od kućice do kućice prolazeći ispod osvijetljenih stabala pa nam se u jednom trenu učinilo kao da nismo u Makarskoj, već u nekom potpuno drugom gradu, onom iz crtića o Djedu Božićnjaku.

Da je usitinu tako, potvrdili su nam svi zakupci kućica koji su nas dočekali kao da smo došli u svoju kuću. Tako su nam Joško Divić i Ivana Šćurla iz ''Lude kuće'' kazali da u radu Božićnoga grada sudjeluju prvu godinu i prema prvim dojmovima, zbilja je zavladala luda kuća i veselje kakvo se ne pamti.

Neizostavni dio božićne bajke su naravno medenjaci koje su djeca i veliki imali prilike sami oslikati, i to u kućici ''Alice in Wonderland'', čiji je vlasnik Jurii Volkov kazao da je prvi put dio makarske božićne bajke u kojoj se uistinu osjeća kao u bajci.

Potom smo stigli do najveće, najtoplije i najveselije kućice, i to one Djeda Božićnjaka, u kojoj smo poželjeli i ostati čim smo ugledali razdraganu djecu koja sa svojom vilenjakinjom Dijanom Erceg crtaju po papiru najduže božićne čestitke koja će na Badnjak biti razvučena koliko je duga i široka, i to od Kačićevog trga do rive.

Nakon toplih dječjih osmijeha dočekalo nas je još zabave, i to pogledom na naziv kućice ''2Cellos'', ali ne s violončelistima, već dvojicom ćelavih junaka - a to su Michelle Crnobori i Tomislav Ledić, po kojima je objekt i dobio naziv.

Originalni ćelavci, kuhano vino i džin u ''2Cellosu''

- Kao što smo pogodili s nazivom kućice, tako je i Božićni grad u Makarskoj ove godine zbilja pun pogodak, puno je ljepši i veseliji ambijent od okom hladnog Kačićeva trga. A da atmosfera bude još toplija, pobrinuli smo se sami jer se naši gosti odmah zgriju uz kuhano vino od kupine i cimeta i kuhani džin kao poslasticu - kazuje Crnobori.

Da sve ne bi bilo samo u piću, već u izvrsnoj mezi, pobrinula se ekipa koja je punom parom mijesila i pržila fritule Yeti pa smo ih unatoč velikom redu ispred kućice malo omeli i doznali da nude čarobne sarme u lepinji, domaće kobasice sa ili bez kiselog kupusa, kuhano vino i još puno lipoga.

Uh, onda nas je do susjednog objekta namamio miris pljeskavica, i to ne običnih, već leskovačkih, koje su u kućici ''Papar grill'' spremali i posluživali glavni kuhar Valentino Mandić i glavni za roštilj Srboljub Nikolić.

- Aj, vi prvo nešto pojedite jer ne možete gladni raditi - odmah nam je s vrata kazao Nikolić. koji je sigurno najveći majstor roštilja, što smo zamijetili po brzini i okretnosti kojom je prevrtao pljeskavice.

- Blagdanski ugođaj u šumi je savršen i zbilja se osjeti toplina Božića. Više smo nego zadovoljni - kazuje Nikolić, kojeg nismo htjeli više zadržavati jer je posla bilo preko glave.

Veseli nogometaši uhvatili se tacne, Romana mami mirisom knedli

Smijeh i najjača ekipa, i to ona nogometna, dočekala nas je u kućici ''Petica'' HRNK Zmaj, a u kojoj za ''popravak'' budžeta kluba radi pet nogometaša, braća Damir i Daniel Rašić, Matej Lozina, Antonio Milunović i Ivan Brkulj.

- Ovo nam je druga godina Božićnoga grada i doista je puno bolje nego na trgu jer je ambijent ljepši, ljudi su nekako puno radosniji i sve mi izgleda kao neka čarolija - kazao je Daniel, dodavši da je prvog dana adventskih događanja zbilja bilo puno posla koji im je ''pao'' kao pjesma jer drugačije i ne može biti uz ovakvu ekipu.

Posljednja u nizu našeg đira bila je kućica gradske kavane "Romana", ispred koje smo zatekli vlasnicu Zoru Brkić, koja kazuje da je u šumi pored hotela Osejava nikada bolja božićna čarolija.

- Puno je ljepše, intimnije i toplije nego na Kačićevu trgu, oduševljena sam jer je sve na jednome mjestu, a za djecu je organizirana izvrsna zabava - kazuje Zora, dodavši da "Romana" nudi piće, kuhano vino, rafiole, breskvice, tortu makaranu, božićne čašice i knedle sa šljivama, dvije za 15 kuna.