'Ostajem ovdje dok ne dobijem podatke, neću uzimati ništa osim što ću pušiti': zamjenik načelnika započeo štrajk glađu, a onda ga je nazvala teško bolesna supruga

Zamjenik načelnika općine Dicmo Ivan Burov u ponedjeljak je u podne, ispred zgrade Općine Dicmo, počeo štrak glađu, kako je to i najavio prošle subote. Nekoliko minuta prije 12 sati Burov je došao u općinsku zgradu, ušao u prostoriju Vijećnice iz koje je uzeo jednu stolicu koju je postavio ispred ulaza, sjeo i kazao da se odatle neće maknuti dok se ne ispune njegovi štrajkaški uvjeti, odnosno dok ne dobije podatke o svim isplatama plaća i naknada iz općinskih sredstava od 2013. godine do danas.

- Što sam najavio, to, evo, i radim. Ovdje ostajem dok ne dobijem podatke koje sam tražio – kazao nam je na početku štrajka Ivan Burov i nastavio:

- Jutros sam iz posebnog razloga angažirao odvjetnika. Imam teško bolesnu suprugu koja je onkološki bolesnik, sada na redovnim terapijama. Njezino sveukupno stanje nije dobro i ako bi joj se nešto dogodilo dok ja štrajkam glađu, odvjetnik će poduzeti mjere da krivci za to zakonski odgovaraju. Njoj je potrebna pomoć, a nema nikoga osim mene - kaže Burov.

Je li vas supruga pokušala odgovoriti od štrajka glađu?

- Pokušavala je. Govorila mi je: Ivane, ne štrajkaj glađu, ne radi to. Ja sam joj na to odgovorio: Anita, razumi me, ja moram ovo napraviti. Prije nego sam krenuo od kuće suprugu sam opskrbio većom količinom svakodnevno potrebnih namirnica. Našao sam i osobu koja će joj svakodnevno donositi kruh ili bilo što drugo iz trgovine. U slučaju da joj pozli, da joj život bude u pitanju, ja ću napraviti pauzu štrajka glađu i reagirati. Burov nam je kazao da dok štrajka neće uzimati hranu, ali ni bilo kakvo piće.

- Neću uzimati ništa osim što ću pušiti. Ni moje zdravlje nije najbolje, imam ozbiljnih tegoba, ali bez cigareta jednostavno ne mogu – kaže.

Burov dodaje da nikoga nije zvao da mu bude potpora. To je, veli, njegova borba, ne stranke kojoj pripada ili njegovih prijatelja.

- Ovo je samo moj štrajk za pravdu. Očekujem da se vidi tko je za korupciju, a tko je za zakonitost. Svjestan sam svega i znam što radim. Još mogu navesti da spremam iznenađenje. Svoju konačnu izjavu dat ću tijekom dana ili ujutro. O detaljnim razlozima ovoga moga čina morali bi biti upoznati županijski HDZ, naš župan i predsjednik hrvatske Vlade – zaključuje Ivan Burov.

Još je dodao da je od općinskog komunalnog redara zatražio da mu se omogući nesmetan pristup sanitarnom čvoru u zgradi općine.

- On mi je odgovorio da o svemu mora pitati načelnika Ivana Maretića - kaže Burov.

Gradonačelnik Maretić: Općinsku zgradu zaključavamo - Žao mi je što se moj zamjenik Ivan Burov odlučio na štrajk glađu. O njegovim razlozima nemam što reći jer ne znam na što bih se trebao očitovati. Što se tiče njegovih zahtjeva za podacima, nema nikakvih tajni, ali sve u skladu sa zakonom, posebno zakonom o zaštiti osobnih podataka. Oko korištenja sanitarnog čvora u općinskoj zgradi nema nikakvih problema. Svatko može koristiti taj sanitarni čvor za vrijeme radnog vremena. Naše radno vrijeme je do 15 sati. Mi tada zaključavamo ulazna vrata općinske zgrade i nitko izvana do ujutro u 7 sati ne može unutra. Pa ni do sanitarnog čvora – kaže načelnik Ivan Maretić.