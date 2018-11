Prvi put u samostalnoj Hrvatskoj Agencija za obalni i linijski promet pripremila je plovidbeni red za 2019. godinu i prezentirala ga partnerima na Svjetskom sajmu turizma u Londonu.



Tako se svi potencijalni putnici na hrvatske otoke za predstojeću sezonu mogu već sada upoznati s detaljima reda plovidbe, koji je konačno usklađen s redovima letenja avio-prijevoznika iz Europe, osobito u večernjim satima.

Podsjetimo, problem poslovnih partnera hrvatskog turizma desetljećima je bilo kasno objavljivanje plovidbenog reda koji se nije znao praktično do proljeća, pa su partneri otkazivali već rezervirane aranžmane za otoke. Ove je godine konačno ta praksa otišla u povijest.

– Ministar Cappelli je želio da se touroperatorima i svim partnerima našeg turizma za iduću godinu, već sada daju pravodobne informacije vezane za obalni i linijski promet koji povezuju kopno s otocima.

Ove godine smo uvažili sve primjedbe javnog i privatnog sektora i pokušali biti što brži kako bi svi na vrijeme dobili informacije kako do otoka. Imat ćemo 51 državnu liniju i 11 sezonskih linija koje su do sada utvrđene, a zahtjeve za sezonske linije još možemo zaprimati i dopunjavati – kazala nam je u Londonu Paola Vidović, ravnateljica Agencije za linijski promet.

Iz Divulja do otoka

Tako se već sada zna da se ne bi trebala ponavljati praksa o kojoj je "Slobodna" prva pisala i inzistirala na rješavanju pitanja prijevoza gostiju koji stižu avionima u večernjim satima u splitsku zračnu luku, a onda do jutra nemaju brod za Hvar.

– Za desetak dana će svi koji žele moći na našim stranicama naći plovidbeni red, usuglasili smo ga ranije, prihvatili sugestije i kritike, prilagodili se zahtjevima otočana i turista. Od početka svibnja do kraja rujna će Jadrolinija imati polaske u 20 sati brzim brodom iz Splita za Hvar, te trajekt pola sata kasnije.

Brodari su iskazali spremnost prilagoditi se zahtjevima touroperatora. Tako će u visokoj sezoni biti 16 linija koje će povezivati Hvar s kopnom, ali i prema Dubrovniku ili Korčuli.

Večernje linije su odgovor na zahtjeve putnika, a već za mjesec dana će se na stranicama Jadrolinije moći kupiti te karte – kazala nam je Vidović koja na Svjetskom sajmu putovanja u Londonu zajedno s ministrom Cappellijem te nove informacije daje partnerima koji goste planiraju dovoditi već od proljeća.

Sezonske linije idu već od početka travnja i traju do kraja rujna, a među njima će u 2019. godini biti i nova sezonska brodska linija iz Splita preko Šibenika do Zadra i nova sezonska linija iz Rijeke do Zadra koja će doticati Krk i Vir. Te linije održavat će privatni brodari i partneri u Velikoj Britaniji su jako zainteresirani za njih.

Razgovara se i o mogućnosti da se gosti izravno iz Divulja prebacuju na otoke linijama koje će se dogovoriti s brodarima, pa je doista vrijedno svake pohvale da je Hrvatska prvi put na vrijeme pripremila sve ono što partneri iz turizma u Londonu traže.