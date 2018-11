Skandal na Visu, djelatnice škole optužuju kolegu za spolno uznemiravanje: 'Pokazivao nam je spolovilo i pozivao da ga dotaknemo!'; On na rubu plača odgovara: Pitajte jednu od njih kako je bila odjevena!

Mučna i teška priča uskovitlala se zadnjih dana gradom Visom, a u središtu se našla tamošnja osnovna škola koju pohađa oko 130 učenika.

Prema informacijama dobivenima u razgovoru s pouzdanim izvorima i nadležnim institucijama, ukratko, riječ je o tome da su tri djelatnice OŠ "Vis" prijavile policiji jednog djelatnika te obrazovne ustanove za spolno uznemiravanje, među ostalim, i da je u prostoru škole najmanje dvjema zaposlenicama pokazivao spolovilo te ih pozivao da ga dotaknu.

S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje, kako smo uspjeli neslužbeno doznati, još u tijeku te da nikakav kazneni progon protiv eventualnog počinitelja još nije ni pokrenut, ali i radi zaštite malodobne djece te poštujući europsku Opću uredbu o zaštiti podataka, nećemo navoditi ni imena ni funkcije osoba uključenih u ove mučne događaje, iako su nam svi ti podaci poznati.

Zaposlenice su nam jedino mogle potvrditi da su podnijele kaznenu prijavu, ali i da su upozorene kako, dok traje kriminalističko istraživanje, ne smiju ništa od toga iznositi van te nisu mogle govoriti o detaljima.

Međutim, iz izvora bliskih djelatnicama, kao i roditelja djece koja pohađaju školu i koji su, kako kažu, upoznati s nemilim događajima, uspjeli smo doznati kakva je priroda optužbi. Telefonski smo razgovarali i s navodnim počiniteljem, i ne treba reći – njihove su priče dijametralno suprotne.

Situacija je uzavrela, a kako nam prenose roditelji, Vijeće roditelja te škole zatražilo je od ravnateljice Anele Borčić da se djelatnika udalji iz zgrade, odnosno da ga se privremeno suspendira dok se situacija ne raščisti "jer su već i djeca uplašena".

Neki roditelji, kako doznajemo, prijete da neće slati djecu u školu, ali navodni sporni zaposlenik i dalje neometano radi.

O svemu je, kako nam je potvrđeno, obaviješteno i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO).

– Ministarstvo je zaprimilo podnesak te je pokrenut inspekcijski nadzor. Prema našim informacijama, slučaj istražuje policija – odgovorili su na naš upit iz MZO-a.

Roditelji najavljuju kako će o svemu obavijestiti pravobraniteljicu za djecu, a koliko smo uspjeli doznati, školu su posjetili i iz Centra za socijalnu skrb.

Prema našim izvorima, jednu je od djelatnica u srpnju ove godine – koja je u školu došla jer je morala printati prijavnice za upise osmaša u srednju školu – prijavljeni djelatnik zaključao u knjižnici. Navodno joj je najprije dodirivao nogu, dijelio komplimente, a kada je krenula prema vratima očekujući da će ih on otključati, počeo je otkopčavati hlače te je izvadio spolovilo. Nakon što je djelatnica navodno počela vikati "ne, ne, ne!", skrivajući pogled, pustio ju je van.

Također, prema našim saznanjima, druga djelatnica prijavila je da je slična uznemiravanja doživjela više puta u zadnjih nekoliko godina. Treća je, također u srpnju u vrijeme godišnjih odmora, boraveći u školi zbog potpisivanja nekih dokumenata doživjela, prema tvrdnjama, "blaži" oblik uznemiravanja od strane prijavljenog: u prostoriji u kojoj se našla približio je stolicu njezinoj, stavio joj ruku na bedro i pokušao zadignuti suknju uz određene neumjesne komentare.

Prema tvrdnjama upućenih, djelatnik se često zna šaliti na neprimjeren način, uz aluzije na seks, što mnogima u školi smeta.

Djelatnice, koje su pod velikim stresom i posramljene, igrom slučaja saznale su da su sve tri bile njegove žrtve te su u drugoj polovini listopada odlučile podnijeti kaznenu prijavu.

– Ne mogu vjerovati da netko može iznositi takve monstruozne optužbe protiv mene. Zar ne postoji presumpcija nevinosti i tajnost postupka? Izložen sam linču, ne pijem, ne jedem, izgubio sam deset kila u ovih 15, 20 dana. Sramota me! Ako sam ikada u dugogodišnjem radu u školi naudio ijednom roditelju ili ijednom djetetu, neka dođe i kaže. Ma u tom slučaju pristajem na svaku kaznu, ali ovako bez dokaza, te izmišljotine... to nema veze s vezom. To je jedna klapa, jedna družba koja se uhvatila toga.. – na rubu plača, u telefonskom razgovoru koji je trajao gotovo 45 minuta, dao je svoje objašnjenje situacije prozvani djelatnik, odbijajući sve optužbe na svoj račun. Zatekli smo ga na radnome mjestu u školi.

Kaže da je šokiran prijavom, osobito jer je od zadnjeg navodnog nemilog događaja za koji je prozvan prošlo tri mjeseca. Ne negira jedino da je s jednom od zaposlenica posve slučajno, prema njegovim riječima, došlo do ovlaš dodira njezina vanjskog dijela bedra, i to u situaciji koju nije mogao izbjeći – kad se u prostoriji, u kojoj su bili zajedno, sagnuo ispod stola kako bi vidio zašto printer ne radi, a kad se dizao, slučajno ju je dotaknuo jer je sjedila blizu. Zbog toga ga je, kaže, ravnateljica opomenula.

– Znam da je to bilo neprimjereno, ali nikakve zle namjere nije bilo. Sve drugo su izmišljotine. Kunem se. Je li problem što sam se znao šaliti pa reći jednoj od njih: "Prepolovila si se u struku" ili "Jel' ti to haljina ili hlače?" Je li to uznemiravanje zbog kojega me treba linčovati? Pitajte jednu od njih kako je bila odjevena i kakva je hodala školom. Da bi ona bila poštena, ja moram biti najgori! Ja da sam zaključao vrata? Naravno da nisam – odbijao je redom sve optužbe na sličan način. Iako smo ga u više navrata pitali što bi mogao biti motiv zaposlenicama da iznose optužbe na njegov račun, a da nisu točne, kaže da ne zna.

Otac i suprug, gotovo pred mirovinom, dodaje, nikad dosad u životu nije ni bio na policiji.

– Protiv mene još nije pokrenut nikakav kazneni postupak, a ako bude trebalo, odgovarat ću na sudu. Ali ovako... Sve je to jedna radionica – kaže, uz poruku kako ne namjerava koristiti bolovanje ili odmor. "Ja neću izaći iz škole. Nisam ništa kriv", ustrajan je zaposlenik.

'Djeca su sigurna i zaštićena'

Komentar, kao i odgovore u vezi sa slučajem nastojali smo dobiti od čelne osobe OŠ "Vis", ravnateljice Anele Borčić, koja je u telefonskom razgovoru zatražila pismeni upit te uputila da, osim njoj, pitanja pošaljemo i Ani Tepavac, ovlaštenoj osobi za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz dostojanstvo radnika OŠ "Vis". Odgovor koji smo dobili u srijedu potpisuje Ana Tepavac, a iz njega je očigledno da, barem zasad, prijavljeni djelatnik neće biti udaljen iz škole. – Očitujem se na vaš upit o događajima u opsegu koji je trenutačno moguć. Naime, škola poduzima sve potrebne mjere u skladu s obvezujućim propisima i zakonskim aktima. U kontaktu smo s nadležnim službama i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Događaji o kojima se provodi postupak nisu vezani uz djecu, a osoba (navodni počinitelj, op.a.) pripada nenastavnom osoblju škole. Djeca su u školi sigurna i zaštićena – poručuju iz OŠ "Vis".