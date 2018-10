Tradicionalna 'paljba' i prozivke od strane oporbe te opravdanja vladajućih: opet isti scenarij na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Tradicionalna "paljba" i prozivke od strane oporbe, opravdanja vladajućih i na kraju usvajanje svih točaka dnevnog reda – jer koalicija HDZ-HGS ima većinu – bio je scenarij i 16. sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Pod predsjedavanjem Petroslava Sapunara prošlo je svih 14 točaka, većinom jednoglasno, dok su najviše tenzija i replika izazvala dva izvješća – Petra Škorića, ravnatelja Županijske uprave za ceste, o izmjenama financijskog plana i plana građenja, te župana Blaženka Bobana o radu u prvih šest mjeseci ove godine.

Potonje izlaganje se zapravo odnosi na rad županijskih službi, a ne župana, no kako to zahtijevaju zakonski propisi, Boban je predstavio što se to radilou navedenom razdoblju:

– Na 48 stranica navedeno vam je sve, no mogu smjer Županije koncipirati u sedam stavki: financijski stabilna, građanima dostupna, socijalno osjetljiva, ravnomjeran razvoj, izvrsnosti posvećena, za nacionalne programe beskompromisna i politički pravedna. Radimo za dobrobit svih, obišli smo 52 jedinice lokalne samouprave, još nas čeka posjet Primorskon Docu, Prgometu i Gradacu, na sjednici Vlade u Splitu u svibnju smo definirali dosta projekata, napravili smo maksimum i nastojat ćemo još bolje raditi za naše građane. Pobrojao je župan Boban i brojna ulaganja za mlade – od besplatnih udžbenika, preko prijevoza studenata željeznicom, asistenata za učenike s posebnim potrebama...

No, oporbenjaci traže još bolje.

– Hvala vam na vašem radu, no i županijske službe vas u tom radu trebaju pratiti. Još su u drugoj brzini, a trebale su odavno biti u četvrtoj – slikovit je bio SDP-ovac Mate Martinić, dok se član Pametnog Ante Renić odlučio za ironiju:

– Župane, riješili ste se viška nezaposlenih, aktivirali ste zapuštenu imovinu, usmjerili ste sredstva u gospodarski razvoj, niste populistički šakom i kapom dijelili novac poreznih obveznika, Dom zdravlja je na ponos pacijenata, razvojna agencija RERA je perjanica gospodarskih zbivanja. Ovako bi jednog dana trebalo zvučati županovo izvješće, a ne kao danas suho nabrajanje. I, molim vas, ništa nije besplatno: ni knjige, ni prijevoz, ni tunelarina u svetom Iliji. Sve to plaćaju građani jer prosječna obitelj godišnje u proračun daje 150.000 kuna. A to se dijeli bez imovinskih cenzusa, pa i bogati dobivaju "besplatne" knjige. Uz jednu bezrezervnu pohvalu – svaka čast na radu ICT projekta kojeg vodi pročelnik Damir Brčić, to je budućnost županije.

Za "paljbu" je bio raspoložen i mostovac Miro Bulj:

– Kada sam tražio besplatne knjige ja sam po vama bio populist, a vi sada to sebi pišete kao uspjeh. A zašto niste naveli kako ste digli cijenu boravka u staračkim domovima? Sada ih je 1500 na čekanju, po četiri godine su na listama, puno ih i umre, a ne dođu na brigu u dom, koji na kraju većina ne može ni platiti od svoje bijedne penzije.

U sličnom tonu se raspravljalo i o radu ŽUC-a, no ravnatelj Škorić bio je direktan:

– Imali smo 400 kilometara neasfaltiranih cesta kada je prije 20 godina osnovan ŽUC, a sada imamo još 30 kilometara. Maksimalno racionalno koristimo sredstava i sa 18 zaposlenih ne prelazimo okvire poslovanja.

Kako su usvojene ove dvije točke, takva je sudbina bila i onih o davanju koncesija za upravljanje pomorskim dobrom splitske sportske luke "Labud", pa predio Lučica u Tučepima, te predio uvale Porat i Mostir na otoku Šćedru, zatim o proračunskoj zalihi, pa o potpori znanstveno-istraživačkim projektima u poljoprivredi, kao i produljenju ugovora o zakupu prava lova.