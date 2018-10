Hloverka Novak Srzić: Kad sam majci rekla što planiram u Makarskoj, kazala mi je da će me ubiti. A novi vjetrovi na HTV-u nisu po mom guštu, brzo bi me uklonili s ekrana...

Uvijek sam bila svoja. Nisam slučajno prošla svašta u životu, od toga da sam kao nepodobna dobivala otkaze, odlazila na privremeni rad u inozemstvo trbuhom za kruhom kao, nažalost, i mnogi danas, ali to mi je valjda neka 'karma'. Međutim, kada se zauzmete za neko javno dobro i boljitak, ne bude vam žao. Ja i jesam u Gradskom vijeću kako bih poticala i "gurala" projekte, i da im ne dam mira, bilo im pravo ili ne. Međutim, doista sam zadovoljna suradnjom i nema tu ljutnje, evo pranje grada smo već dogovorili za sljedeću sezonuPod hitno treba uvesti red na plaži kao našem glavnom turističkom resursu, našem glavnom prirodnom bogatstvu. Već se radi projekt novog javnog parkinga za sljedeće ljeto, kao i pravilnik o očuvanju stare gradske jezgre koji bi se trebao usvojiti ove jeseni. Kao gradska vijećnica, tražit ću odluku Grada o tome kakve se djelatnosti mogu obavljati na rivi, u prvom redu do mora, da nam se ne bi 'dogodile' nove pekare i bankomatna okupacija najatraktivnijega gradskog prostora

Iza vas kao direktorice makarske Turističke zajednice je prva turistička sezona. Jeste li zadovoljni ostvarenim rezultatima?

– Makarska doista može biti zadovoljna rezultatima ovogodišnje turističke sezone. Imali smo 10 tisuća noćenja više nego protekle sezone koja je bila rekordna u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, moj je stav da ne treba brojiti samo noćenja, već bi bilo bolje zbrajati cjelokupnu zaradu od sveukupnog turističkog prometa, odnosno koliko smo svi zajedno zaradili. Mislim prvenstveno na to da se moramo okrenuti kreiranju održiva turizma u kojem će kvaliteta smjenjivati masovnost.

Što ste tijekom sezone uočili kao nedostatke, a što kao prednosti u našem gradu?

– Nažalost, u Makarskoj je tijekom sezone bilo puno nedostataka, dijelom naslijeđenih iz prošlih godina, a među njima su manjak parkirnih mjesta, prometne gužve i neriješen problem s autobusima u transferu gostiju, i to posebno vikendima. Osim toga, imali smo i niz komunalnih nedostataka, od čišćenja i pranja grada do odvoza smeća. To su bili oni najurgentniji i najvidljiviji nedostaci.

Veseli me, ipak, da smo proteklog tjedna s gradskim i komunalnim službama već dogovorili novi režim čišćenja i pranja gradskih površina za sljedeće ljeto. Naš grad svakim danom raste, podsjetit ću samo da smo ove godine u odnosu na proteklu imali čak tisuću postelja više u privatnom smještaju, pa nam trebaju i dodatni napori i financijska sredstva da infrastrukturno pratimo taj stalni rast.

Žao mi je što se u "našoj" Makarskoj kronici ovog ljeta samo pisalo o zmijama, štakorima, zlostavljanim psima, cajkama i slično. Pa, evo, da vašu novinu malo demantiram. Imali smo izvrsno Makarsko kulturno ljeto iz čijeg bih programa izdvojila manifestacije koje su okupile više tisuća posjetitelja, kao što su Makarska connexion – festival craft piva, nastup Ruskog carskog baleta s Labuđim jezerom, dva jazz festivala od kojih je samo ovaj zadnji, završen proteklog tjedna u suradnji s Apollo agencijom, imao više od 40 koncerata s briljantnim sastavima iz Švedske, Danske i Norveške.

Rijetko koji grad se može podičiti takvim programom. A ulazak ekipe "Novo vrijeme" u Ligu europskih prvaka u futsalu samo je kruna svih ovoljetnih događanja u dodatnoj promociji Makarske.

Što prema vašem mišljenju u Makarskoj treba hitno mijenjati i na koji način?

– Premalo je prostora u ovom razgovoru za cjelovit i sveobuhvatan odgovor na vaše pitanje. Ali za početak, prostornim planovima treba smanjiti koeficijente izgrađenosti, pod hitno treba uvesti reda na plaži kao našem glavnom turističkom resursu, bolje reći, našem glavnom prirodnom bogatstvu.

Već se radi projekt novog javnog parkinga za sljedeće ljeto, kao i Pravilnik o očuvanju stare gradske jezgre koji bi se trebao usvojiti ove jeseni. Kao gradska vijećnica tražit ću odluku Grada o tome kakve se djelatnosti mogu obavljati na rivi, u prvom redu do mora, da nam se ne bi "dogodile" nove pekare i bankomatna okupacija najatraktivnijega gradskog prostora.

Kao privatna iznajmljivačica, kako ste zadovoljni sezonom?

– Jako sam zadovoljna, zadnji gosti nam odlaze upravo sada u listopadu, a prvi su stigli početkom travnja. Još je zadovoljnija moja kći koja sve to uspješno vodi, a najviše nas veseli povratak starih gostiju. Nema ništa ljepše od priznanja da ste bili dobar domaćin.

U Gradskom vijeću ste u neslužbenoj koaliciji s HDZ-om, ali primijetili smo da ste uvijek svoja i ne "držite" ničiju stranu kada su u pitanju neki problemi, poput nečistoće grada. Zamjeraju li vam vijećnici pozicije ili oporba na vašem stavu, i kako se slažete s jednima i drugima?

– Uvijek sam bila svoja. Nisam slučajno prošla svašta u životu, od toga da sam kao nepodobna dobivala otkaze, odlazila na privremeni rad u inozemstvo trbuhom za kruhom kao, nažalost, i mnogi danas, ali to mi je valjda neka "karma". Međutim, kada se zauzmete za neko javno dobro i boljitak, ne bude vam žao.

Ja i jesam u Gradskom vijeću kako bih poticala i "gurala" projekte, i da im ne dam mira, bilo im pravo ili ne. Međutim, doista sam zadovoljna suradnjom i nema tu ljutnje, evo pranje grada smo već dogovorili za sljedeću sezonu. Oko pitanja povratka Doma zdravlja u Makarsku slažemo se svi, tu imamo potpuni konsenzus. Rasprave i prijepori su uvijek dobrodošli ako vode zajedničkom cilju, te ja tako i vidim svoj angažman u Gradskom vijeću.

Što vi zamjerate dvjema najvećim političkim strankama u Makarskoj – HDZ-u i SDP-u?

– Ne miješam se u njihove politike. Kao promatrač mogu samo primijetiti da ponekad više brinu o svojim biračima nego o cjelini, ali to i jest politika koja vam svake četiri godine donese poraze ili pobjede. Osobno sam sklonija i porazu ako je cijena razvoj i prosperitet grada. Kada sam u kampanji pred lokalne izbore govorila da bih napravila radikalan rez na plaži, moja je majka komentirala da će me prije ubiti, nego mi to dopustiti. Ali, za promjene treba ne samo vizija, nego i hrabrost.

Kuda Makarska ide, u kojem smjeru? Imate li viziju i plan za bolji razvoj grada?

– Makarsku su nekada zvali perlom, biserom Dalmacije. Moj svekar je na našoj rivi 30-ih godina prošloga stoljeća upoznao i oženio tadašnju turistkinju, Njemicu Edith, moju danas pokojnu svekrvu. Bili smo prvaci turizma. I danas smo u vrhu, ovakvu jedinstvenu ljepotu spoja pješčanih plaža i planine nema gotovo nitko. Stoga moramo prestati s devastacijom prostora, betonizacijom, ali ne zaustavljanjem razvoja grada jer je to nemoguće. Moramo bolje planirati i gradu vratiti sve gradske atribute, od kina, bolnice, kulturnog centra, kongresnih dvorana do sportskih terena.

Što se događa sa žičarom čiji je začetnik vaš danas pokojni otac Ante Novak? Hoće li Makarska u narednih 10 godina dobiti "brzu liniju" od mora do planine?

– Žičara je strateški gospodarski i turistički projekt grada. Zahvalna sam našem gradonačelniku Juri Brkanu što je to u potpunosti prepoznao, za razliku od nekih prije. Upravo smo se prijavili na natječaj Ministarstva turizma za dodjelu nepovratnih sredstava za projektnu dokumentaciju i glavni projekt.

Ne sumnjam da ćemo dobiti sredstva jer ovakve žičare neće biti u cijeloj Europi, a i šire. Primjerice, dubrovačka žičara koju opsjedaju turisti, na visini je od 500 metara, a naša će biti na više od tisuću metara. Polazište će biti sa Zagona i s obzirom na trud gradonačelnika i njegovu predanost projektu, sigurna sam da će nakon međunarodnog natječaja do kraja njegova mandata početi i gradnja.

Kada počinju radovi u budućem centru za posjetitelje i hoće li isti biti otvoren do sljedeće sezone?

– Radovi u centru za posjetitelje počinju ovog tjedna, a vrijednost investicije je oko milijun i pol kuna, od čega je Ministarstvo turizma dodijelilo 700 tisuća kuna za, kako su ocijenili, jedan od najboljih projekata. Centar će biti gotov do Uskrsa i jako sam ponosna na taj projekt koji će sasvim sigurno pridonijeti još boljoj turističkoj ponudi Makarske.

Novi vjetrovi na HTV-u nisu po mom guštu, da vodim 'Otvoreno' brzo bi me uklonili s ekrana U Makarskoj ste više od godinu i pol dana, zapravo od kada ste se počeli baviti politikom. Nedostaju li vam Zagreb i rad na HRT-u i novinarski posao? Kada smo već kod HRT-a, kako komentirate rad nacionalne TV kuće? – Svaku priliku iskoristim za odlazak u Zagreb. Fali mi obitelj. Ali, evo, oni su bili u rujnu u Makarskoj, a ja sad idem "gore" pa smo ipak svi dobro i uvijek na okupu. Od Prisavlja mi nedostaje samo "Marijino zvono" i nekadašnji naši znameniti ručkovi na kojima smo kreirali emisije i debatirali o politici. Novi prisavski vjetrovi nisu mi po guštu, pa me "ne pere" nostalgija. Posao na HRT-u mi ne nedostaje i već na samu pomisao da sam sada u "Otvorenom", znam da bi me zbog mojih propitivanja sigurno uklonili s ekrana. A za rad HRT-a, zbilja nemam komentara.