Zmije se nakotile u dvorištu vrtića, djeci zabranjen izlazak, tetama naređeno da zatvore sve moguće otvore; Ravnateljica u panici: Ne znamo kako ih se riješiti, neki kažu da su doselile čak tri vrste...

"Molimo na oprez zbog uočenih zmija" natpis je na ogradi dječjeg vrtića "Ciciban", smještenog u šumovitom predjelu na makarskoj Gorniki. Ne zna se koliko ih je točno ni kakve su. Jedina poznata vrsta je šara poljarica, jer joj je netko od roditelja snimio obiteljski portret ispod stabla. Sa čitavim leglom preselila se u dvorište. Mlade su zmije zauzele ljuljačke i tobogan, pa je uprava krovnog DV-a "Biokovsko zvonce" naredila da djeca ne smiju izlaziti. Uvedene su posebne mjere opreza. Ravnateljica Anela Židić priznaje nam da joj nije svejedno, iako je uvjeravaju da su, barem ovi kamerom uhvaćeni primjerci, bezopasni. - Upozoreni su djelatnici. Rečeno im je da zatvaraju sve moguće otvore. Zabrana je izlaska u dvorište, tete posebno vode računa. Pojačan je oprez. Djecu prate s četiri oka. Kontaktirali smo Park prirode Biokovo. Oni zmije ne mogu izmjestiti. Isto smo čuli od vatrogasaca, kažu da nemaju ovlaštenu osobu da im pristupi – govori nam ravnateljica.

Izgleda da je i odrasle strah. Ipak, u vrtiću nude riječi utjehe: - Iz Parka me uvjeravaju da su zmije bezopasne čak i ako ugrizu dijete, ali radije bih da se to ne dogodi. Stotinjak djece jasličke i vrtićke skupine u "Cicibanu" je na cjelodnevnom boravku. Bio bi šok za njih da koga napadne zmija. Zašto im priuštiti takav stres ako ih se može ukloniti? Problem je, međutim, što u čitavoj državi ne postoji tvrtka koja bi izišla na teren i pomogla nam. Poduzeli smo sve što je u našoj moći. Sumporali teren, pokosili travu, no to nije dovoljno. Zmije su i dalje tu – kaže Židić. Govori da je i gradsko komunalno redarstvo dežuralo nekoliko dana u dvorištu. Vidjeli su zmije, ali nisu ih uspjeli uhvatiti. No, barem su pokušali, za razliku od nekih. - Dva su dana pravili čeku. Svi nadležni odradili su svoj dio posla, ali rješenja nema - kaže ravnateljica. - Nisam zadovoljna, naravno. Pogotovo ne porukama da se radi o bezopasnoj zmiji. Sve smo pretražili. Čak smo nekim kanalima došli do zmijolovca iz Slavonije. Rekao je da će doći i pokušati ih izmjestiti – nada se ravnateljica. Zmije su prvi put uočene početkom prošlog tjedna. Jedna od mama ih je vidjela i javila upravi vrtića. - Zamolila sam je da ih snimi ako ih opet uoči. Tako je i bilo. Poslala nam je dvije slike. Na njima se vide zmije, mala i velika. Mama zmija je tu očito nakotila nekoliko zmijica. Logično je zaključiti da ih ima još. Ma, znate šta, meni je svaka zmija opasna. Definitivno želim da se uklone iz dvorišta vrtića. Bez obzira što je to zaštićena vrsta, rekla sam im da bi i djeca trebala biti zaštićena - veli Anela Židić. Nada se da će zmije, ako ih ili kad ih uhvate, biti premještene u prirodno stanište, vjerojatno na Biokovo. Ne čudi je što su došle do "Cicibana" jer je uokolo šuma. Ljeto je dugo, velike su vrućine, a zmije se spuštaju do grada u potrazi za vodom. Ravnateljicu je strah da bi se još zmija, možda i opasnih, moglo pridružiti ovima koje već obitavaju u dvorištu vrtića. Koliko ih pak sada točno ima, teško je reći. Neki kažu da su doselile čak tri vrste, a ne jedna, ali budući da nema ovlaštene osobe koja bi obišla dvorište i utvrdila o čemu se točno radi, očito nećemo ni saznati. Sve se nade polažu u Slavonca zmijolovca.