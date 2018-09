Politička drama u Sinju: cijeli grad priča o sramotnom napadu na gradsku vijećnicu, Jadrijević se zbog nedoličnog ponašanja odrekao Delića

Delić je na lokalnim izborima 2013., kao deklarirani desničar i dugogodišnji predsjednik sinjskog HČSP-a, izabran za vijećnika na Nezavisnoj listi Mira Bulja, a na prošlogodišnjim je izabran na NL-u dr. Jadrijevića

Žarko Delić, zvani Maći, nije više član NL-a dr. Stipislava Jadrijevića.



Tako je odlučio Klub vijećnika NL-a koji je u priopćenju javnosti naveo: "Na sastanku Kluba vijećnika Nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića, održanom 6. rujna 2018. godine, donesen je zaključak kojim NL dr. Stipislava Jadrijevića osuđuje nedolično i neprihvatljivo ponašanje gradskog vijećnika Žarka Delića na 7. izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Sinja.



Ujedno, Klub vijećnika NL-a dr. Stipislava Jadrijevića donio je jednoglasnu odluku kojom Žarko Delić više nije član Kluba vijećnika NL dr. Stripislava Jadrijevića."



To priopćenje potpisali su dr. Stipislav Jadrijević i Filip Klarić-Kukuz, predsjednik Kluba vijećnika.



Sramotni napad Žarka Delića na jedinu gradsku vijećnicu Ivanu Šabić, koji se dogodio u utorak navečer ispred Gradske vijećnice, za vrijeme trajanja sjednice Gradskog vijeća, zbog čega je na lice mjesta odmah stigla i policijska patrola, glavna je tema u sinjskoj političkoj, ali i ukupnoj javnosti.



Delić je napao Šabić zbog njezine rasprave na sjednici Gradskog vijeća u kojoj je prozvala Ankicu Panzu, donedavno sveprisutnu, i poslije dr. Jadrijevića kojemu je vjerno služila punih devet godina.



U kontekstu njezina utjecaja i kadroviranja, Šabić je također spominjala njezina supruga i sina. Šabić je upravo zbog neslaganja s ulogom koju je imala Panza napustila Nezavisnu listu dr. Jadrijevića, na kojoj je izabrana.



Na drugoj strani, vijećnik Delić obiteljski je povezan s Ankicom Panzom. Još u utorak, odmah poslije incidenta, na društvenim mrežama osuđivao se napad Delića na vijećnicu Šabić, ali se i postavljalo pitanje zašto dr. Stipislav Jadrijević nije odmah reagirao i odrekao se Delića znajući da mu to nije prvi takav postupak.



Delić je, naime, svojedobno prijetio pokojnom gradonačelniku Ivici Glavanu, a uz to ima pravomoćnu presudu zbog prijetnje smrću drugoj osobi.



Sve to su u NL-u dr. Jadrijevića znali i tolerirali, kao i neprimjerene Delićeve rasprave na sjednicama Gradskog vijeća, honorirajući činjenicu da im je u prošlom sazivu, dok su bili u koaliciji s u međuvremenu usahlim SDP-om i HNS-om, Žarko Delić bio ruka spasa.



Delić je na lokalnim izborima 2013. godine, kao deklarirani desničar i dugogodišnji predsjednik sinjskog HČSP-a, izabran za vijećnika na Nezavisnoj listi Mira Bulja. U prosincu te godine vladajućoj lijevoj opciji SDP-HNS-NL dr. Jadrijevića, koja je imala 10 vijećnika, nedostajala je jedna ruka za izglasavanje proračuna za 2014. godinu.



Sve do samog glasovanja Bulj je bio uvjeren u odanost Delića, ali ga je "ohladila" njegova ruka u zraku za predloženi proračun. U tom sazivu Delić je nastavio kao nezavisni vijećnik, da bi ga na izborima prošle godine dr. Stipislav Jadrijević na svojoj listi postavio na visoko prolazno mjesto i tako mu osigurao još jedan vijećnički mandat.



Prisiljen njegovim posljednjim ispadom i brukom da je vijećnik s njegove liste nasrnuo na jedinu gradsku vijećnicu, koja je zapravo krhka žena, ali krajnje principijelna te otvoreno kaže što misli, dr. Jadrijević se Delića javno odrekao.



Tako je njegova Nezavisna lista, koja je na izborima osvojila sedam od 21 mandata, sada spala na četiri vijećnika u gradskoj vlasti, koja je u općem rasulu. Sve to skupa plaća Sinj zaostajanjem u razvoju i njegovi građani koji imaju vlast kakvu su zaslužili.