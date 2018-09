Umalo tučnjava na sjednici GV-a: vijećnik bi 'strijeljao nekoga', gradonačelnik mu uzvratio 'Oćemo izać vani?'; Ipak, svi se slažu kako bi se trebao zvati novi čiovski most

Trogirski vijećnici, njih četrnaest desne i lijeve koalicije, koliko ih je nazočilo današnjoj sjednici Gradskog vijeća, bez ikakve rasprave prihvatilo je zaključak da se novi most koji spaja otok Čiovo s kopnom nazove "Most hrvatskih branitelja".



Inicijativa je to bila trogirske Hvidre, a zaključak će se proslijediti investitoru izgradnje mosta Hrvatskim cestama te Ministarstvu prometa koji će dati konačnu riječ.



Sjednicu koja je započela u mirnom tonu obilježio je sukob u aktualnom satu između vijećnika HSP-a Damira Zaradića i gradonačelnika Ante Bilića (SDP). Poletjele su najprije teške riječi, a zatim da nisu skočili kolege zamalo i ruke.



Naime, Zaradić je kao i na nekoliko prethodnih sjednica upitao predsjednika Vijeća Antu Pitešu zašto već osam mjeseci nije dobio odgovor na postavljeno pitanje vezano za tržnicu. Tražio je da mu se dostavi njezina shema te tko ima ugovore o zakupu štandova.



- Mašem rukama osam mjeseci. Pravite me budalom i kretenom te kažete da se nedolično ponašam. Što krijete. Ovo nema više smisla. Nisam dobio odgovor, nisam … - ponavljao je Zaradić.



Nakon odgovora predsjednika Vijeća kako on nije izvršna vlast, niti osoba koja radi u gradskoj upravi i zato prima plaću te kako je razgovarao s pročelnikom Franom Žižkom i zamolio ga da mu se dostave odgovori do današnje sjednice, Zaradić je i dalje inzistirao po svome.



Pokazao je vijećnicima samo nacrtanu shemu tržnice koju mu je Žižak dao na početku sjednice, smatrajući kako je to omalovažavanje.



Stoga je isto pitanje postavio gradonačelniku Biliću u ime kojega je htio istupiti pročelnik Žižak. No, Zaradić nije to dozvolio te je bio uporan da čuje gradonačelnika. Ljutito je rekao:



- Osam mjeseci ja blejim. Majke mi moje mile, da sam u vojsci, ja bih strijeljao koga.



Te riječi bile su okidač za eksces. Zamjenica gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić (HNS) pozvala je Zaradića na pristojno ponašanje, na što joj je on odgovorio kako se u vijećnici ne smije lagati.



Za govornicu je izašao pročelnik Žižak nastojeći smiriti HSP-ovca rekavši da tržnicom upravlja "Trogir holding", a da su ugovori poslovna tajna. Pljuštale su teške riječi, između kojih je Zaradić gradonačelniku još jednom kazao kako mu nisu dostavljeni odgovori i kako mu gradska uprava nije efikasna.









- Dostavljeni su odgovori, a to što niste zadovoljni njima, to je nešto drugo. Frane vam je lipo rekao - istaknuo je gradonačelnik.



- U ime oca i sina - prekrižio se Zaradić i nastavio kako nije dobio odgovore te kako mu ne trebaju gradonačelnikovi politički odgovori.



- Nemoj vikat na mene - uzvratio je gradonačelnik. Oćemo li izać vanka - dodao je približivši se Zaradiću i skoro da je došlo do tučnjave, da to nisu spriječili ostali vijećnici.



Nakon stanke koja je uslijedila gradonačelnik je izjavio novinarima kako se vijećnik Zaradić već nekoliko posljednjih sjednica ponaša nedolično funkciji koju obavlja te izvan svih civilizacijskih i komunikacijskih standarda i da na taj način degradira ustanovu Grada i Gradskog vijeća.



- Njegovi istupi su agresivni, nepristojni te konstantno na rubu incidenta. Htio sam zaustaviti prijetnje i zastrašivanje mojih kolega. One s kojima se ne slaže ne može strijeljati, ma koliko to njemu bilo normalno - istaknuo je gradonačelnik Bilić



Zaradić je pak rekao kako se ne kaje što je kazao kako bi nekoga strijeljao da je u vojsci i kako bi to učinio pročelniku Žižku.



- Dosta mi je zavlačenja osam mjeseci i skrivanja istine o tržnici i tko su zakupci štandova.



Predsjednik Vijeća Ante Piteša ustvrdio je da bi se sve nejasnoće oko tržnice trebale razriješiti na tematskoj sjednici Vijeća o radu "Trogir holdinga" koju će uskoro sazvati.