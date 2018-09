U ovom gradu ne isplati se umrijeti, pogotovo ne ljeti i ni slučajno noću. A dodatnu nevjericu izaziva pogled na cjenik grobarskih usluga...

Ako živite u Makarskoj, ni ne pomišljajte umrijeti jer se jednostavno ne isplati. Pogotovo ne ljeti, usred sezone, u 21 sat, kad vam boravak u mrtvačnici, bože me prosti, naplaćuju pedeset posto skuplje nego inače.

Na centralnom groblju Sveti Križ mjesta nedostaje, ono u Velikom brdu sporo napreduje, a da vas stručno pokopaju, za pristojan sprovod s glazbom i lijepim lijesom, trebate, ugrubo, nekoliko tisuća eura.

Vodeći se nedavno objavljenim grobarskim cjenikom "Makarskog komunalca", to je tek početak.

Kad kupite mjesto od oko pet tisuća eura, dolaze sitnice. Recimo, nosači pokojnika. Naplatit će vam ih 500 do 875 kuna. Ne kažu je li po glavi ili ukupno.

Naplaćuju vam i zvonjenje zvona, korištenja razglasa, dalje kako navode: otvaranje grobnice, čišćenje ploče, slaganje i odvoz vijenaca, kolica, skela, kavaleti, konopi, zaštita ulaza groba, smještaj lijesa... – to "zadovoljstvo" će vas doći 1500 kuna.

Želite li tihi sprovod u radno vrijeme, platit ćete dodatno još 750 kuna.

Administrativne usluge (telefon, upitnik, izjava, knjiga) doći će vas 62 kune i pedeset lipa.

Nema kremiranja

Skup je i posljednji čavao u lijes. Zatvaranje limenog sanduka kositrom je 437, dok je silikonskim kitom 187 kuna i pedeset lipa.

Upotreba prijenosnog sanduka je 250 kuna, a iskop zemljanog groba 2375 kuna.

E, sad, ako ste u pristojnoj grobnici, da vas polože kako valja, platit ćete razmještaj 750 kuna.

Kad ste konačno unutra, valja vas i zazidati. To će biti još 312 kuna i pedeset lipa.

Nemojte misliti da ćete se radije kremirati jer je povoljnije. "Makarski komunalac" to ne radi, morate se javiti nekome drugome, ali polaganje urne u grob naplatit će vam 250 kuna.

I mrtvačnica će vas pošteno lupiti po džepu.

Da vas odlože unutra, koštat će 125 kuna. No, zato se u određene sate ulazak naplaćuje pedeset posto više. Ne lažemo, piše u cjeniku: usluge prijema pokojnika u mrtvačnicu u zimskom razdoblju od 19.00 do 7.00 i u ljetnom razdoblju od 21.00 do 6.00 naplaćuje se dodatnih 50 posto navedene cijene – 250 kuna.

Obratite pažnju na iduću stavku: korištenje rashladne komore mrtvačnice – po danu (za daljnje korištenje naplaćuje se 50 posto cijene od 12 sati, a puni iznos preko 12 sati) – 250 kuna.

I za kraj, ispraćaj iz mrtvačnice bit će još 375 kuna.

Stariji kostur - niža cijena

Koliko se daje fratru, to mi ne znamo, pa nismo uračunali, ali kad su vam odsvirali trubači ili klapa po jednu pjesmu, što je od 500 do tisuću i pol kuna za manje popularne glazbenike, nemojte da vam padne na pamet kakvo premještanje iz groba. Bar ne prvih godina, jer "Makarski komunalac" obračunat će 2750 kuna za leš star od godine do tri.

Vrijedi pravilo – stariji kostur, niža cijena. Tako je za onoga od tri do sedam godina 2250 kuna, a za tijelo ukopano prije sedam ili više godina ekshumacija će koštati tisuću kuna.

Startna cijena za skupnu ekshumaciju iznosi 1500 kuna, te tisuću kuna po svakom idućem lešu. Kasnije će vas dezinfekcija grobnice koštati još 250 kuna.

Onda vas treba preuzeti druga pravna osoba. Tko god da to bude, "Makarskom komunalcu" ćete svejedno platiti još 500 kuna. Trebate li izvoditi kakve radove, dnevna naknada je 200 kuna. I zadnja, ali ništa manje značajna stavka cjenika, kaže: intervencije po zahtjevu – MUP-a, DORH-a, mrtvozornika… – 625 kuna.

U međuvremenu ćete plaćati održavanje groblja, za jednu godinu 78 kuna i 75 lipa, a zajedničke grobnice 125 kuna.

Upotreba auto-furgona za prijevoz pokojnika doći će vas 375 kuna na području Makarske, a, recimo, od Baške Vode do grada, za tih osam kilometara udaljenosti – 500 kuna.

Za sva ostala mjesta u Hrvatskoj, izvan opsega od Brela do Gradca, po kilometru je cijena pet kuna, a naknada, propisano je, ne može biti manja od 450 kuna.

Ako pokojnik čeka trajekt u grobarskom vozilu, to je još 125 kuna po svakom satu. Dobivenu cijenu prijevoza uvećajte za 30 posto ako je želite koristiti izvan radnog vremena, a nedjeljom ili praznikom, cijena je 50 posto veća.

Dakle, recimo da ste otišli s ovog svijeta usred turističke sezone na Sumpetru i da je sveti dan. Imate li već kupljeno grobno mjesto u Makarskoj, trebat će vam još više od tisuću eura.

Ne kradu se grobovi

Zašto ovo pišemo?

Zašto što se nedavno društvenim mrežama proširila informacija kako se grobovi na makarskom groblju – kradu. Navodno, grobnice koje nitko ne održava, isprazne se i "rentaju" onima bez posljednjeg ležaja.

Za komentar smo upitali Tonija Glavičića, upravitelja groblja. Demantira te priče i kaže da njemu nije jasno kako se to može dogoditi.

Može li netko uopće ukrasti grob?

– Kako? Evo vi meni recite.

Ima li neki rok kad se neodržavana grobnica oduzme obitelji, a korisnik preseli?

– Ima, zakonski. Ali mi to ne prakticiramo.

Kakva je situacija trenutno s kapacitetima?

– Uvijek nedostaje mjesta. Proširenje je u planu u Velikom brdu.

Kolika je cijena samog grobnog mjesta?

– Pet tisuća eura, standardno. Svugdje je isto.