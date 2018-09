Što se događa u Makarskoj? Grad nikad šporkiji, na svakom kantunu se osjeća smrad, a ulice peru - vatrogasci

Totalni debakl doživjela je ovog ljeta Makarska u kojoj sve smrdi, al' doslovno od glave do repa i obrnuto. Iz svakog kantuna ''ćuti'' se smrad na koji se svi žale, kamen u staroj gradskoj jezgri je posivio, ulice su nečiste, šporke, smrad je ušao u sve gradske pore, od pothodnika i kontejnera do ulica i Kačićeva trga.

Jedina nada su kiša i makarski vatrogasci koji ulice vodom iz vozila peru pet puta tjedno u noćnim satima, a ovog su ljeta šmrkovima jednom oprali i Kačićev trg te Lištun i Kalalargu. I to je sve. Nema više pranja ulica, i to onog detaljnog, deterdžentom i vodom za što je bila zadužena tvrtka "Proslap" u vlasništvu Jakše Lovrete koja je samo lani za vrijeme ljetnih mjeseci dva puta dubinski vršila pranje svih pothodnika, Kačićeva trga, Lištuna, Trga 4. svibnja, cijele rive, Trga Tina Ujevića i svih lokacija na kojima se nalaze kontejneri.

Zašto se grad ne čisti kao i lani nije nam znao odgovoriti ni Lovreta koji je potvrdio da ga je ovog ljeta Grad angažirao za pranje lukobrana i korniža rive što je napravio dva puta, dok ga je TZ Makarska angažirala jednom za pranje masnoće na kornižu, a koja je ostala nakon ribarskih večeri uslijed pečenja ribe.

- Istina je da sam lani sve gradske površine dubinski prao po dva puta za što me angažirao Grad pa sam čak iz uličica u Kalalargi besplatno uklonio sve zalijepljene žvakaće gume. Ove godine su me angažirali samo za pranje lukobrana i donjeg dijela rive i to sam detaljno očistio dva puta. Ne mogu se ulice, a posebno mjesta pored kontejnera, prati samo vodom jer sam ih lani prao deterdžentom, vodom i mirisnim sredstvom. I sam sam ostao neugodno iznenađen nečistim gradom i najgore mi je kada vidim na što sada sliče ulice koje sam lani i prijašnjih godina održavao čistima - kaže nam Lovreta.

Pretpostavlja da ga Grad ove godine nije angažirao za dubinsko pranje svih površina jer je iz EU fondova dobio novi stroj kojim bi se trebalo vršiti čišćenje. A gdje je zapelo s novim strojem i zašto se gradske ulice ne peru i kako je moguće da se dopustilo ovakvo smrdljivo stanje, upitali smo dogradonačelnika Dražena Nemčića koji najavljuje skorašnje pranje.

Kako kaže, čistilica vrijedna 150 tisuća kuna se ''pokvarila'', odnosno nije u funkciju, a ulice se peru i čiste vozilom pometačica, a tu su i vatrogasci.

- Istina je da su samo pripadnici DVD Makarska jedan put tijekom ove sezone vodom iz šmrkova oprali Kačićev trg i Lištun kao i ulice u Kalalargi, a inače se nije detaljno pralo jer nam je čistilica u kvaru, a s druge strane se ne smije tako često prati da se ne bi oštetila glazura s kamena. Kontejneri se peru šmrkovima kada se može, a svako malo padne kiša i vatrogasci redovito peru ulice tako da smo tu gdje jesmo - veli Nemčić.

Makarski komunalac, dodaje dogradonačelnik, ima pak i problem s nedostatkom ljudi koji bi upravljali pometačicom.

Po smradu se dade osjetiti da se grad ne pere, ali su i kante za otpatke pune smeća, čim ih radnici "Komunalca" isprazne vlasnici ugostiteljskih objekata i obrta ih napune. Može li se bolje i čistije, pitamo direktora gradske tvrtke Željka Bagarića.

- Makarska ljeti ''skupi'' oko 40 tona smeća, a zimi oko 10 tona, što nije baš mala količina. Kante pored privatnih kuća prazne se dva puta tjedno, a one na plaži i po gradu četiri puta dnevno, po dva puta ujutro i poslijepodne - objašnjava Bagarić.



Pranje žala na plažama

U gradskom smradu jedina svjetla točka, uz vrijedne vatrogasce i komunalce koji stvarno čine sve što je u njihovoj moći, ovogodišnje je pranje i dezinsfekcija žala na plažama od Sv. Petra do Cvitačke pa su iste zapravo čistije od svih ulica. Naime, žalo na plažama nije se pralo već četiri godine što su također radili vatrogasci koji su ga iz brodica šmrkovima polijevali morem. Ovog ljeta žalo dva puta tjedno dezinficira tvrtka "Cian", a morem ga ispire tvrtka "Alto" iz Krvavice.

Pranje žala organizirali su Grad i TZ što nam je potvrdila direktorica Hloverka Novak Srzić.

- Plaže u Makarskoj su se dezinficirale još kada sam ja bila djevojčica i ne znam pod kojim se okolnostima to prestalo raditi. Srećom, sada se žalo pere dva ili tri puta tjedno i to bi trebalo ''pojačati'' na svaki dan. Osim toga, potrebno je za sljedeće ljeto uvesti i novi režim pranja stare gradske jezgre u čemu će Gradu financijski pomoći TZ Makarska, a pokrenut je i jako bitan projekt tzv. pametnih kanti. Čistoća je doista najvažnija, a za iduću sezonu, u suradnji s "Komunalcem" organizirat ćemo svakodnevno pranje ulica - kaže nam Novak Srzić.