Gradonačelnik Vrgorca pohvalio se pobjedom u borbi protiv uhljeba: Dokazali smo da je otkaz opravdan, više je bio po kavama nego na radnom mjestu

Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić pohvalio se jučer na svom Facebook profilu sudskom presudom protiv bivšeg zaposlenika Grada. Naime, poznato je kako je Pranić nakon preuzimanja funkcije najavio čišćenje javnih ustanova od neradnika, a očito je da se to nekima nije svidjelo te su pokušali osporiti zakonitost otkazivanja ugovora o radu, a iz redova oporbe često se čulo i kako provodi političke čistke.

No, ako je vjerovati Praniću, sud mu je, barem u ovom slučaju, dao za pravo i potvrdio zakonitost otkaza, a posebno su zanimljivi razlozi - zaposlenik Vrgorca više je vremena provodio na kavama nego na radnom mjestu.

Pranićev status u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Danas smo dobili još jedan ishod tužbe u našu koristi u kojoj nas je tužio bivši zaposlenik radi otkazivanja ugovora o radu. Jednostavno, zaposlenik u jednoj gradskoj ustanovi je više bio na kavama nego na radnom mjestu. To nismo tolerirali i na sudu smo dokazali zakonitost otkazivanja ugovora o radu. Nitko novi nije primljen u ustanovu zbog ušteda, a redovni posao ustanove se i dalje odvija bez nekih bitnih razlika. Ako netko misli da je zaštićen ugovorom na neodređeno u javnom sektoru i može raditi što ga je volja za vrijeme radnog vremene, vara se. Plaća na radnom mjestu se treba zaslužiti inače je to radno mjesto samo dodatno neopravdano financijsko opterećenje - napisao je Pranić.