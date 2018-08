Na južnoj strani biokovske Ercegove gradine u subotu, 18. kolovoza, odvijala se trosatna drama prilikom spašavanja 41-godišnjeg hrvatskog penjača koji je slomio desnu nogu uslijed odrona stijene.



Poziv za pomoć HGSS stanica Makarska dobila je oko 13.50 sati, a u 15.50 sati do unesrećenog je uspio doći prvi letač spašavatelj koji se spustio iz helikoptera. Naime, nesreća se dogodila u stijeni vrlobrdskog Žliba na visini od oko 720 metara u neposrednoj blizini vrha Krst.



Makarskim HGSS-ovcima kojih je na teren izašlo 11 i koji su dolaskom na stijenu pripremili sidrište i počeli se spuštati prema ozlijeđenom penjaču, u pomoć su pristigli helikopter HRZ -a sa posadom i letači spašavatelji stacionirani u Splitu na ljetnom dežurstvu.



Spašavatelj je dolaskom do unesrećenog, pregledom utvrdio ozljede stopala desne noge s obilnim krvarenjem, a nakon pružanja prve pomoći i imobilizacije pripremio ga je za transport u brdskoj nosiljci.







Obzirom da pozicija na kojoj se nalazio ozlijeđeni nije bila prikladna za izvlačenje, pristupilo se spuštanju 20-ak metara niže kako bi se moglo izvršiti izvlačenje helikopterom. Međutim, tada dolazi do nagle promjene vremena pa počinje jaka kiša popraćena vjetrom i grmljavinom, a koja je dovela u pitanje brzu evakuaciju.



Srećom, iskusna posada helikopterom dolazi iznad ekipe u stijeni i na 50-metarskom užetu u podvjesu izvlači unesrećenog u pratnji letača spašavatelja i transportira ga u Bašku Vodu gdje ga spušta na nogometni teren i ukrcava u helikopter kojim je prevezen do KBC-a Split.



Nakon zbrinjavanja unesrećenog, HGSS-ovcima je uslijedilo teže penjanje kroz skliske stijene i planinarskom stazom do vozila pa je akcija u konačnici završila kada su se spašavatelji oko 20 sati vratili u svoju bazu u Makarskoj.



Kapetan posade helikopetra Mi-8 MTV natporučnik Marko Maradin nakon uspješno odrađene akcije spašavanja kazao je kako je planinar visio na užetu drugog planinara, koji ga je pridržavao nakon odrona komada stijene koji mu je i ozlijedio nogu.



- Uvijek kada sudjelujem u akcijama spašavanja na Biokovu imam strahopoštovanje prema ovoj planini. Uistinu je akcija bila vrlo složena i to posebno prilikom prilaska unesrećenom jer se praktički radilo u okomitoj stijeni gdje je rotor bio na samo dva metra udaljenosti od stijene, kazao je natporučnik Maradin.