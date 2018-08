'Najbrži' Vito Vučković opet do plamenca Dječje alke

Kako će ovogodišnje 63. izdanje Dječje alke Vučkovići koja se trči u Sinju, biti zanimljivo, najavio je već na samom startu alkarić Najbrži, otvorivši prvu od tri trke upravo pogotkom – u sridu!

I na kraju je maleni Vito Vučković, alkarskog imena Najbrži, izborio epitet slavodobitnika čime mu je drugu godinu zaredom na koplje junačko alkarski Vojvoda objesio - plamenac!

- Pobjedio sam lani, pobjedio sam i sad – koncizno je opisao svoj novi uspjeh devetogodišnjak, uskoro učenik trećeg razreda sinjske osnovne škole "Ivan Lovrić, primajući brojne nagrade za svoju pobjedu, kao i čestitke mnošta okupljenih, koji već tradicionalno prate utrku dječaka uzrasta do 10 godina.

Oni vam glavnom ulicom Vučkovića, od koštele pa nizbrdo trče svoju alku, onu malu alku, no vjerujte nam važniju za mnoge od njih od one poznate sinjske Alke. I više od šest desetljeća njeguje se ta tradicija plemena Vučkovića, gdje mališani trče alku, gađaju je svojim malešnim kopljima, tek namještač alke Ćiro, Miro Vučković podešava visinu "mete" prema njihovom uzrastu, budući ima i onih od kojih je i to maleno koplje veće. A i poveće kape im često znaju stvarati probleme tijekom trke, kao i alkarska odijela. Sve ostalo je kao kod veličanstvenih alkara – imaju ti mali alkarići i svoje momke, odrasli muškarci su u toj ulozi, uredno odjeveni sve prema propisu, a umjesto konja jer djeca svoju alku trče, u povorci su magarac i poni. Alkarići imaju i svoje alkaruše, djevojčice u narodnim nošnjama, pa i Časni sud, kao i alkarskog Vojvodu Pelea, te Alajčauša Agicu, te Gradsku glazbu Sinj, a i mačkule koje s Gomilice pucaju kada je "srida". Sve u čast tih junaka "čvrste desnice i oka sokolova", njih 15 koliko ih je trčalo ovu alku. A među njima smo zapazili i najmlađeg, dvije godine i pet mjeseci tek ima Gardelin mlađi, odnosno Niko Vučković, kojem je ovo već drugi nastup na alci. A dijete kao dijete, dotrčao bi do konopa na kojem visi alka, malo se zaustavio, te drugom rukom pred vrh svog koplja namjestilo – sredinu. Onaj nešto stariji Fićo, prvu trku je otrčao a u drugoj je u ruci imao i svog plastičnog ljubimca – automobil. Nek' se zna odakle mu alkarski nadimak...

Kao pravi alkari

I sve ove njihove podvige, brojna publika je pljeskom nagrađivala, navijala za svog favorita, a među njima i brojni uzvanici – od župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana, pa saborskih zastupnika Mira Bulja i Bože Petrova koji je sa cijelom obitelji stigao iz Metkovića podržati alkariće, te Mate Pudića predsjednika HVIDR-e Slavonski Brod, Dušana Đule načelnika Otoka, te gradonačelnice Sinja Kristine Križanac. Prva dama grada, kao pokroviteljice alke je uručila zlatni prsten slavodobitniku Najbržem, dok je župan Boban njegovom momku Otrovu, odnosno Ivanu Vučkoviću poklonio srebrni prsten.

- Vito vam trenira cijelu godinu, obožava trčat alku – hvali svog najmlađeg sina majka Ana, koja se diči još i kćerkom Mirnom, te blizancima Tinom i Tončijem, dok suprug Josip svoje godišnje odmore, budući radi u Njemačkoj, prilagođava datumu – Dječje alke.

A kako i ne bi, kada već drugu godinu u kući imaju slavodobitnika, pa su uz pomoć organizatora sve goste počastili sa – tisuću arambašića.



Oni su trčali

Kako je Dječja alka započela sa pogotkom – u sridu – alkarića Najbržeg, tako je nakon tri trke i završena sa istim pogotkom koji je postigao Alajčauš Agica. A njemu i alkarićima Jetiju i Bekliji, ovo je bila zadnja trčana alka jer dogodine imaju više od deset godina.

Evo poretka: 1. Najbrži (momak Otrov) 8 punata, 2. Konkula (Bakalarić) 7, 3. Beklija (Sitni Korak) i Fićo (Star Malešan) sa po 6 punata, 5. Zamjenik Alajčauša Jeti (Cimba), pa Ćaćin Dijamant (Šiljak) i Alajčauš Agica (Ujdalo) sa po 5 punata, 8. Rođo (Štambera) 4, 9. Miki (Tomson) i Šejn (Ljutko) sa po 3 punta, 11. Apači (Beka) i Jogi (Trotle) sa po 2 punta, 13. Tatalita (Grize Grebe) i Veseli (Zumbul) sa po jednim puntom,15. Gardelin Mlađi (Gigi).