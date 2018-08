Velika fešta i prava kulinarska manifestacija: dođite na 'Noć hrapoćuše'

Stanovnici malog drevnog bračkog mjesta Dola, devetu godinu zaredom, priredit će večeras u 21 sat veliku feštu i pravu kulinarsku manifestaciju "Noć hrapoćuše" i to u čast svoje legendarne tore i autohtone slastice hrapoćuše koja je 2012. godine uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine Hrvatske.



Fešta je to kojom se slavi zaštitni znak mjesta, promovira legendarna torta "hrapoćuša" i kada mali Dol postane bračko središte u kojemu se okupi preko tisuću posjetitelja i ljubitelja tog slasnog zalogaja.



Gosti Noći hrapoćuše bit će Blaćani s otoka Korčule koji će predstaviti Blatsku lumbliju i sve to uz pjesmu postirske klape Pastura.