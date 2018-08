Mještani malog turističkom mjesta u čudu: 'Obnovili nam urušenu cestu, a ostavili 50 metara bez asfalta, ovo je za konje i kare, ne za auta!'

Peče kolovoz, cvrčci rade u tri smjene, u Dalmaciji se sve dalo u turizam, eno i u Kučićima, odakle se ide na rafting niz Cetinu, niknule vile s bazenima, drndaju se prema gore Nijemci, Česi, Holanđani, domaći... u autima, kombijima i autobusima, a cesta koja se pruža do desetak kilometara udaljenog Omiša je bože sačuvaj. Uska, opasna, manjim dijelom i neasfaltirana.



Odronila se u ožujku kad je Županijska uprava za ceste medijima poslala kratku i ne baš spretno napisanu obavijest: "Zbog odrona zatvorena je županijska cesta ZC6166 Kučiće-Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića. Došlo je do urušavanja kamenog zida, pa se cesta zatvara do sanacije. Obilazak je lokalnom cestom LC67123 kroz Svinišće. Sudionike u prometu molimo za pojačani oprez i upozoravamo da je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom", hitno su izvijestili iz ŽUC-a.

Četiri mjeseca

I, bilo je to jedino hitno što su dalmatinski cestari napravili po ovom pitanju. Mjeseci su prolazili, a Kučićani zaobilazili i forsirali LC67123. Kad je cesta, za prijatelje ZC6166, nedavno konačno otvorena, ispostavilo se da nije dovršena. Pedesetak je metara bez asfalta.



Na ovom bismo mjestu mogli odabrati popularni žanr ispisivanja pohvala te zapaziti kako su našim cestarima trebala samo četiri mjeseca za sanaciju ceste. Ili, preuzeti obrazac viceva koji se zezaju s nehajnim odnosom "našeg čovjeka" prema rokovima pa zamisliti što bi sve za četiri mjeseca uradili Japanci, Amerikanci ili Rusi.



Mi smo odabrali treći put. Zaputili smo se u Kučiće, sjeli u mjesnu gostionicu s Jozom Srdanovićem Jokom, Ivanom Tomasovićem i Božidarom Šarcem.



Te slušali.



- Bila je zatvorena do prije dvadesetak dana, ja mislin, tu negdi. Četri miseca. Nisu odma ni počeli radit kad se odronilo - kaže Joko.



- Najbolje bi bilo stavit kameru na retrovizor pa vozit do Omiša da vidiš čega bude. Nesreća, oštećenih auta, svega – predlaže Tomasović, pripadnik lokalne vatrogasne postrojbe, poznate po onom fići. Ako znate kojem odlično, ako ne znate, nije bitno za ovu priču.



- Bude nesreća o kojima novine ne pišu. I to svake godine. Vidit ćete, kad padne kiša, odronit će se na tri-četiri mista – proriče Šarac. Ne pamte godinu u kojoj barem nešto nije palo na cestu usječenu u "omišku Dinaru".

Stijene na cesti

- Jedna je žena vozila doli kod Radmanovih mlinica. Pogledala u retrovizor, kad iza nje stina. Pala taman kad je prošla. Čudo da nikog nikad nije poklopilo – nastavlja Šarac.



Ajmo malo o Kučićima.



- Od Omiša smo 12 kilometara, imamo dvi crkve, vrtić s 20 dice, oko 600 ljudi, ima i jedno trideset vila s bazenima – informira nas Joko.



- Trideset?



- Petnaest sigurno – smiruje Šarac. - Vidit ćete tu odma iza okuke kako je čovik sredija kuću.

Stvarno, vila ko u Makarskoj. Turizam metatazira i iza brda, a priroda zbilja ima finih momenata, sigurno smo da po hrvatskim i svjetskim uredima sjede vojske onih kojima bi trčkaranje po ovom kraju bilo bolje od svake likarije. Samo, ne valja cesta, vijuga kao crijeva. Pa malo fali asfalta pa se mora kočiti kad naiđu veća prometala, jer se inače nemoguće mimoići. A stijene uokolo stvarno kao da samo čekaju novu priliku.



- Cesta je probijena za konje i kare, ne za auta – tumači Joko.



- Znači, nema rješenja?



- Ima, kako nema. Gotov je projekt nove ceste, samo neće da je grade. Sve ti je to HDZ-ova politika – govori Srdanović.

Onda malo nabadamo o županu Blaženku Bobanu i ravnatelju Županijske uprave za ceste Petru Škoriću. Nije sve što se priča za novine, tek ćemo prenijeti prilično čvrst dojam da Boban i Škorić u Kučićima ne spadaju među deset najomiljenijih osoba. Kod naših sugovornika prevladava uvjerenje da su istaknuti dalmatinski HDZ-ovci zainteresirani za birače samo u kampanjama.