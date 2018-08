Omiški vatrogasci dobili dvije cisterne u zamjenu za izgorjele u nedavnom požaru: U 30 sekundi samo smo spasili 14 života, ali vozila nismo...

Ni dva dana nakon katastrofalnog požara koji je poharao 70 hektara na području između Lokve Rogoznice te Mimica i u kojem su izgorjela dva navalna vozila Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš, vrijednosti oko tri milijuna kuna, reagirala je Vlada Republike Hrvatske i iz robnih rezervi uputila dvije vatrogasne cisterne Omišanima.



Doduše, tek na posudbu do 30. rujna, no kad ostanete u vatrenoj stihiji bez vozila s kojima ste i inače u manjku, poklonu se ne gleda u zube.



– Hvala premijeru Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade, ministru Damiru Krstičeviću, koji su promtno reagirali na moju molbu. A trudit ćemo se da barem jedno vozilo ostane u vlasništvu ovih herojima, ovim našim vatrogascima. Da ste vidjeli suze u njihovim očima, kad su na požarištu ostali bez vozila – od srca je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban zahvalio hrabrim gasiteljima, dodajući:



– U utorak je premijer u Divuljama u vatrogasnom središtu, pa ćemo dogovoriti trajno rješenje s voznim parkom, jer naši Omišani gase najveće područje u županiji.

Naime, tri DVD-a pokrivaju čak 266 četvornih kilometara, od čega su njih 90 posto volonteri vatrogasci, a golim se rukama ne može protiv vatrene stihije.



– U trenutku mi je sve prošlo kroz glavu, od kolega, dice... Vatra nas je okružila, no srića, nitko nije stradao. U 30 sekundi samo smo spasili 14 života, ali vozila nismo... To je to, ideš dalje, nastavljaš gasiti, ideš na teren – emotivno je novinarima događanje s požarišta opisao vatrogasac Rade Juranović, dok gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović ima samo riječi zahvale za te hrabre momke, za sve zemaljske i zračne snage koje su zaslužne za efikasno gašenje požara.



– Izgubili smo dva vozila, no srećom, nije bilo ljudskih žrtava i to je najvažnije. Materijalna šteta uvijek se da nadoknaditi. Na požaru su s nama bili župan Boban, glavni vatrogasni županijski zapovjednik Dražen Glavina, pa glavni hrvatski vatrogasni zapovjednik Ante Sanader, a navečer je stigao ministar i Krstičević. Naći ćemo neko rješenje za kupnju novog vozila.



Vatrogasnom vozilu u trajnom vlasništvu nada se i zapovjednik DVD-a Višeslav Pešić, zahvalan što se brzo reagiralo nakon što je vatra "progutala" njihova vozila, jer će im u sezoni požara itekako dobro doći i ove "posuđene" dvije autocisterne kapaciteta 7000 litara.