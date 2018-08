'Kuvarica naših nona' izišla iz škafetina: ove su žene izdale prvu kuharicu na Šolti, donosimo njihove 'ricete' za 'toć od kapule na malo', 'fažol i zeje'...

Kad se male ruke, i to ženske, slože, onda prepreka nema! Jednostavno vam one sve "guraju" pred sobom kako bi ostvarile svoj cilj, a da im to dobro ide, odavno zna cijela Stomorska. One su vam članice Udruge "Rusmarin", i njih dvadesetak su vam sve u "najlipšim" godinama, onima plus 50. I neumorne su, pa je zadnjih dvanaest godina život na otoku Šolti nezamisliv bez njih.



Bez njihovih kulinarskih pripravaka kojima potpomažu sve manifestacije na "škoju", uvijek su pri ruci ako se provodi bilo koja akcija na otoku, pa su cvijećem ukrasile cijelu stomorsku rivu, a postigle su i to da se obnovi zgrada "Stare škole" koja je sada na raspolaganju mještanima za okupljanje, promocije, druženja,...



I te su vam žene, eto, izdale prvu kuharicu na Šolti.



Prva i jedina otočna zbirka jela je jedinstvena, jer su "rusmarinke" zapisale u malu knjižicu "Kuvarica naših nona" sve ricete po domaći, onako kako su upravo te njihove none i pranone upisivale kako što treba skuhati. A neki riceti su stari i stoljeće...

- Sjećajući se naših baka, mi, njihove unuke i praunuke, s velikom ljubavi i poštovanjem prema njima, na njihov težak život i minula vremena, napisale smo ovu knjižicu. Sva naša pokoljenja imat će dio njihova življenja, načine pripreme pojedine hrane i slastica – zbori nam Jadranka Novaković, predsjednica "rusmarinki" od njihova osnutka, koju ni bolest nije zaustavila da knjigu izdaju i održe promociju u njihovoj "Staroj školi".

Manje poznate riječi



- Nemojte nam zaboraviti zahvaliti na pomoći mladom stručnjaku dr. sc. Filipu Galoviću, docentu s Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta u Zagrebu, te profesorici Mirjani Stanić. A kako smo novac za kuharicu dobili od Ministarstva kulture, sve se odvijalo pod budnom paskom konzervatorskog zavoda u Splitu, i puno su nam pomogli Ivana Radovani Podrug, profesorica povijesti i etnologije, kao i Hrvoje Vuletić, profesor arheologije i etnologije. Hvala velika i Slobodanu Škopelji iz udruge MI, te Darku Šupuku – prvo se željela zahvaliti Jadranka svima na pomoći da ova svojevrsna knjižica, ma bolje reći tekica koju su u kuhinjskom "škafetinu" imala sve domaćice, na kraju i ugleda svjetlo dana.



Kao kruna njihova zalaganja za očuvanjem okoliša, tradicije i zavičajnog govora svoga mjesta, na jedno mjesto su zapisale stare tradicijske recepte, i to pisane mjesnim govorom Stomorske, koje su navedene na kraju kuharice pod pojmom "Manje poznate riječi".



A što se samih riceta tiče, i oni su jednostavno zapisani pod: "Meso, juhe, verdure, manistra i druge lipe stvari".