Ovaj Višanin spasio je Jadran od katastrofe; Andy Marović: Kako mi je bilo? Probajte zamisliti rad na otvorenom moru ispod korita broda koji tone!

Nakon dvodnevne neizvjesnosti u sigurno spašavanje turskog broda Haksa u čije potpalublje je u nedjelju rano ujutro prodrlo more, pristankom u trogirski škver agonija napokon završava, a heroj dana je definitivno Andy Marović, instruktor ronjenja s Komiže, piše Morski.hr.



Unatoč koordinaciji službi na terenu, od sigurne katastrofe turski brod Haksa spasio je jedan jedini ronilac i dobro more!Morski doznaje kako je instruktor ronjenja i voditelj Manta Diving Centra Andy Marović pozvan u nedjelju poslijepodne kako bi zakrpao brod da bi pumpe lakše ispumpavale more i kako bi ga koliko-toliko sigurnije u tegalj mogao preuzeti Brodospasov remorker Alkaid.



Brod je preuzet u tegalj, no nekoliko nautičkih milja od kopna, trup je opet počeo popuštati, pa su Marovića ponovno pozvali noću oko 4 sata u ponedjeljak. To je za Morski.hr potvrdio i sam Marović:



- Istina je, zvali su nas u nedjelju oko 16 sati i u ponedjeljak rano u jutro između 4 i 5 sati. Krpali smo rupu na krmenom dijelu dna, veličine 15×10 cm s dvokomponentnim ljepilima i priručnim materijalima - pojasnio je Marović.



- Drugi prodor mora u brod dogodio se kroz usis motora i brod bi se definitivno potopio da nismo došli! Prijavili su da brod tone oko 5 sati i nitko doista nije mogao doći brže nego li je došao, no brod bi se definitivno potopio da nismo došli - pojasnio je Marović.



Na pitanje tko je s njim radio na popravku odgovara:



- Radio sam sam prvi put gotovo dva sata i drugi put nešto više od sat vremena, a kako je bilo raditi, probajte zamisliti rad na otvorenom moru ispod korita broda koji tone!



Marovića su pozvali vlasnik broda i Lučka kapetanija, a s obzirom na splet dobrih slučajnosti s vremenskim prilikama, prava je sreća da u Jadranu nismo dobili katastrofu većih razmjera.



Marovića u ronilačkom krugu poznaju kao vrhunskog profesionalca kojeg se zove za najteže i najkompleksnije situacije ugroze poput ovih ili spašavanja drugih ronilaca. Prozvali su ga i “šaptačem ugorima”, zbog toga što mu na dubinama te zmijolike nemani doslovno jedu iz ruke.



O Maroviću je pisao i Daily Mail, pa je zasigurno vrijeme da hrvatska javnost upozna junaka koji je u jednom danu dva puta spasio Jadran, piše Morski.