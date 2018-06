Makarska rivijera ima najskromnije načelnike u zemlji: nijedan nema službeni automobil,  Čobrnić iz Tučepi do jučer je vozio svoj Renault iz 1986. godine, a da mu tek mobitel vidite

Kada vozilo, i to ono službeno, staro 11 godina, prijeđe 400 tisuća kilometara, valja ga zamijeniti novim od 400 tisuća kuna i to crne metalik boje, s pogonom na sva četiri kotača, naravno automatskim mjenjačem, prednjim i bočnim zračnim jastucima i ranoraznim čudima.



U spomenutom opisu riječ je o željenom automobilu kakav je naručila Županija dubrovačko-neretvanska, a medijima je župan Nikola Dobroslavić kupnju novog službenog vozila opravdao starošću sadašnjeg, nabavljenog za vrijeme bivše županijske vlasti, i koji je s godinama postalo teško održavati, a Županija je prometno izolirana, dok je kilometraža ''nabijena''' zbog čestih odlazaka u Zagreb.



Dobroslavić će se, dakle, uskoro voziti u novom vozilu, međutim do Zagreba se može i u službenim vozilima starima 12 godina ili u privatnima koja su ''proslavila'' 22 rođendan. Može se, i to također s prijeđenom kilometražom od 400 tisuća kilometara. A kako? E, to znaju gradonačelnici Makarske i Vrgorca koji voze službena vozila, kao i načelnici općina s Rivijere koji u službene svrhe koriste svoje osobne automobile, a od kojih je do početka ove godine rekorder bio iz 1986. godine, dok onaj iz '96. i dalje super funkcionira.



Koliko su načelnici, kao i gradonačelnici Makarske i Vrgorca, skromni i nimalo obijesni u pitanju voznoga parka govori i podatak da neki od njih za službena putovanja vozilo posude od komunalnih redara ili pak da kada sebi kupe "novo" polovno vozilo, ono staro proslijede svojim nasljednicima koji, recimo, obnašaju dužnost saborskih zastupnika. Da ne pišemo u šiframa, konkretno je riječ o baškovoškom načelniku Josku Roščiću, koji je svoju Škodu staru 10 godina dao kćeri Dragici kako bi mogla putovati do Zagreba i gračkom načelniku Matku Buriću, kojem redari posude Škodu dobivenu od vatrogasaca, a koji su je, pak, dobili od MUP-a.



Koliko su stara, koliko su prešla i kolika im je cijena, sve su to nama ispričali načelnici i gradonačelnici, od kojih svaki ima neku svoju zanimljivu priču vezanu za službena i privatna vozila.



Uglavnom, od svih lokalnih vlasti jedino gradovi Makarska i Vrgorac imaju službena vozila, dok ih općine Brela, Baška Voda, Tučepi i Gradac nemaju, a inače se sva voze po principu ''krpaj pa dok dur-dur''. Ako krenemo od ''najnovijih'', u tu kategoriju spadaju privatni automobili iz 2012. godine, koje voze baškovoški i breljanski načelnici.



Naime, načelnik Josko Roščić sada u službene svrhe vozi svoj Mercedes star šest godina, a koji je kupio prije godinu dana za oko 14 tisuća eura. Dizelaš je, prešao je oko 130 tisuća kilometara, i njime Roščić jednom do dva puta mjesečno ode na službeni put do Zagreba te ga u poslovne svrhe koristi naravno i za kraće relacije, primjerice do Splita.

- Prije godinu dana vozio sam Škodu staru 10 godina, vrijednu od 5 do 6 tisuća eura, a koju sam dao kćeri Dragici da normalno može voziti do Zagreba i natrag. Kome ću ga dati nego Dragici koja je prije vozila isto mog Audija, starog 18 godina, a koji se doslovno raspadao do metropole, tako da je sada naslijedila Škodu i potpuno je sredila, od najmanje ogrebotine do zamjene dijelova - kaže Roščić, dodavši da Općina nema službeni automobil jer za njime nema ni potrebe.



- Da, primjerice, i imamo službeno vozilo, onda bi trebalo zaposliti i vozača, što je uistinu nepotreban trošak, neisplativo i preskupo, zapravo 10 puta skuplje negoli isplata putnih naloga - nadodaje Roščić, koji kaže da Općina posjeduje dva motocikla koja koriste komunalni redari.



Dva skutera za prometnog i komunalnog redara ima i Općina Brela. I to je sve. Za službena putovanja načelnik Stipe Ursić i donačelnik Viktor Puljak također koriste svoja osobna vozila, a zimi za put do Zagreba unajme rent-a-car vozilo.

Ursić vozi Hondu civic iz 2012. godine, vrijednu oko 10 tisuća eura, koju je kupio polovnu, i do sada je prešla 130 tisuća kilometara. A Puljak vozi Hyundai, star 22 godine.

- Kada idemo na sastanak u Zagreb, zimi unajmimo rent-a-car Polo ili neko jeftinije vozilo, jer naša nemaju zimske gume, a i sigurniji smo jer je takvo vozilo servisirano pa nas taj jedan dan najma košta 50 eura. A za putovanja do Makarske i Splita koristimo svoja vozila i nikada nisam ni razmišljao o kupnji službenog jer nam stvarno ne treba - kazao je Ursić.



A kakva je vožnja u Hyundaiju iz '96. godine,koji je prešao 300 tisuća kilometara, pojasnio nam je Puljak, koji ga je kupio prije šest godina.



- Svi mi govore da kupim novi automobil, ali meni ta ideja nije draga jer me moj Hyundai super služi i nemam ga namjeru mijenjati za novo, a i nekako sam sentimentalno vezan za njega. A da ga sada i prodam, što naravno neću, mislim da bih ja trebao platiti nekome da ga uzme jer mu je vrijednost nula kuna - kaže Puljak.



I Općina Gradac ima posebnu priču vezanu za službena vozila, kojih također nema. Naime, načelnik Matko Burić u službene svrhe koristi svoj Peugeot iz 2007. godine, koji je prešao više od 220 tisuća kilometara, a kako kaže, sada ga procjenjuje na 3,5 tisuća eura. Njime vozi i do Splita i do Zagreba. Nekada, međutim, Burić koristi i vozilo koje je Općina dobila na dar od DVD-a Gradac.

- Vatrogasci su dobili polovnu i bivšu policijsku Škodu pa su je dali Općini za potrebe komunalnog redarstva. Ako nekada moj 11-godišnji limeni ljubimac ''zašteka'' onda koristim tu Škodu, posudim je od redara, a evo u Zagreb sam nedavno išao s kolegama iz Ploča, i to njihovim vozilom, pa smo i tako uštedjeli - kaže Burić, dodavši da se treba snaći i uštedjeti gdje god se može, pa nikada nije niti razmišljao o kupnji službenog vozila.



E sada dolazimo do gradova čiji se gradonačelnici ne žale na starost službenih vozila niti planiraju kupovati nova, već postojeća ''vode'' na popravke. Među njima je sivi Audi A6 iz 2006. godine, a u kojem se voze makarski gradonačelnik Jure Brkan, njegovi zamjenici Joze Vranješ i Dražen Nemčić te pročelnici. Kako kaže Brkan, Audi je u zadnjih 12 godina prešao 400 tisuća kilometara, isto kao i onaj župana Dobroslavića.

- Audi je kupljen još za mandata gradonačelnika Srzića, a vrijedan je oko 70 tisuća kuna. Službenog vozača imamo, ali kada ja i zamjenici ili pročelnici idemo na kraće relacije, sami vozimo, a barem jednom mjesečno moramo do Zagreba. Ako se slučajno ''potrefi'' da zamjenici moraju službenim vozilom ići na jednu, a ja na drugu lokaciju, onda koristim svoj Citroen iz 2011. godine, to je jedini ''zelenko'' u Makarskoj i odlično me služi. Dva puta sam njime išao na službeno putovanje do Splita - kaže Brkan, dodavši da je cijena njegovog osmogodišnjaka oko 96 tisuća kuna.



Grad Vrgorac ima četiri godine mlađe službeno vozilo nego Makarska, i to Opela koji je, kada je gradonačelnik Ante Pranić preuzeo vlast, još prije dvije godine prešao 225 tisuća kilometara, a sada je došao do 300.

- Vozilo smo kompletno servisirali, a ukinuo sam radno mjesto službenog vozača tako da u funkciji gradonačelnika službena putovanja odvozim sam, a to je uglavnom uglavnom do Splita. Inače, Opela koriste zamjenik i pročelnik. Za putovanja do Zagreba u ulozi saborskog zastupnika vozim svoj Renault Megane iz 2011. godine, koji je prešao 135 tisuća kilometara. Cijenu mu ne znam, a zapravo se vodi još na mog oca - kaže Pranić, dodavši da putne troškove za vožnju po Vrgorcu i okolici, kao i do Zagreba, ne refundira

- Stvarno nemam namjere kao gradonačelnik kupovati službeno gradsko vozilo jer nisam pristalica ''bacanja'' novca - nadodaje štedljivi Pranić.