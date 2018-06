Dok brojni sezonci spavaju u šupama i garažama, dalmatinski poduzetnik za svoje je radnike otvorio hotel: kuhaju im tri obroka dnevno i peru veš, a nakon radnog vremena voze ih na plažu...

Dok neki sezoncima nude plaće od 2500 kuna, poduzetnik Jako Andabak i njegovi "Bluesun hoteli" otvorili su u Zadvarju prvi hotel za svoje radnike, s tri zvjezdice.



Kapacitet mu je 150 dvokrevetnih soba, dakle, može prihvatiti 300 sezonaca. Svaka soba ima kupaonicu, televizor, čistačice se skrbe za higijenski standard objekta, peru i glačaju odjeću stanarima, kojima se tri puta dnevno dovoze topli, hotelski, obroci.



Autobus ih svakog dana vozi na posao, a organizirali su svojim radnicima i prijevoz ako žele ići na more, na kavu ili prošetati uz obalu. I voze do ponoći.



– Zasad je useljeno tridesetak djelatnika, a idućeg tjedna dolazi ih još i bit će ih od 100 do 150. Početkom srpnja, kada sezona ide prema svojem vrhuncu, očekujemo da će se kapaciteti popuniti – poručuje Maša Prebeg, direktorica ljudskih potencijala "Bluesuna".



Trenutno u hotelu za djelatnike borave sobarice, konobarice i konobari iz "Hotela Brela" koji su se nedavno uselili, a uskoro će im se pridružiti i oni koji će raditi u "Hotelima Tučepi".



Osim odličnog smještaja, Ruži Rašić i Ivani Bošnjak iz Hercegovine, te Deniju Popoviću, koji su među prvima došli na sezonski rad, važno je da imaju i dodatnog sadržaja na raspolaganju za slobodno vrijeme.



Imaju prostoriju za druženje, učionice u kojima će se uskoro održavati razne radionice, playstation, mini biblioteku, a stiže im i roštilj, te koševi za košarku. I organizirani prijevoz koji vozi na puni sat od velike im je važnosti s obzirom na to da su dvadesetak minuta udaljeni od mora.



Investicija je ovo "teška" dva milijuna eura, a u njezinoj je realizaciji važnu ulogu imala i Općina Zadvarje, na čelu s načelnikom Ivanom Krželjem, pobrinuvši se za struju, kanalizaciju i asfaltiranu pristupnu cestu.



– Konobar sam u hotelskom restoranu, ali znam biti i ispomoć u "a la carte" restoranu i na baru. Dosadašnjih sezona radio sam u "Bluesun hotelu" u Starigradu kod Paklenice, ali ove sam se godine odlučio doći tu i mogu vam reći da sam oduševljen.







Radim u hotelu s boljim standardom, imam bolje uvjete smještaja i mislim da sam dobro odlučio. Mi se zaista naradimo na poslu, ali puno nam olakšava to što se ne moramo brinuti imamo li čistu odjeću za sutra, i to što umorni ne moramo čekati red za tuširanje, čistiti sobu ili hodnike i možemo se kvalitetno odmoriti.



A i kad je nešto oko tebe prljavo i staro, ometa te u psihičkom odmoru, zbog čega posao pati – rekao nam je mladi Deni.



Ivana dodaje da su joj dobri krevet i madrac, što joj je u prethodnim sezonama nedostajalo.



– U početku sam bila malo skeptična jer sam mislila da ćemo biti bogzna koliko udaljeni od mora. Ali kad sam došla i vidjela da je sve novo i čisto, bila sam oduševljena – veli Ivana, koja u slobodno vrijeme čita knjige, ide na plažu i uživa kao da je na odmoru.



– Sretni smo jer smo dočekali prve djelatnike i jedva smo čekali čuti njihove dojmove koji su – evo vidite – jako pozitivni, kako smo i očekivali. Ovo je ipak visoki standard, na koji sezonci u Hrvatskoj, nažalost, još nisu naviknuli – dodaje Maša Prebeg.



Branka Utrobičić i Nada Krželj zadužene su za čistoću objekta i čistoću odjeće, uniformi i posteljine djelatnika, te za nabavu potrepština, dok je Vjeko Škrabić, dugogodišnji djelatnik "Hotela Brela", zadužen za cjelokupnu koordinaciju smještaja, prijevoza, čišćenja i pranje robe, a tu je i da riješi bilo koji problem ako dođe do njega.



Paško Bolanča, izvršni direktor "Hotela Brela", pod koje spadaju četiri hotela – "Berulia", "Soline", "Maestral" i "Marina", pohvalio nam se da se, osim što se brinu o svojim djelatnicima, jako dobro brinu i za svoje goste. Ustvari, cijela filozofija leži u tome da što je sretniji radnik, to je sretniji i gost.



– Hoteli su nam sada više nego dobro popunjeni, predsezona je čak i bolja nego što smo očekivali. Najbrojniji su Nijemci, koji su u prošloj godini ostvarili više od 70 tisuća noćenja, a po noćenjima ih prate Skandinavci – kaže Bolanča.







"Bluesun hoteli", za razliku od većine hotelskih kuća i ugostitelja, nemaju problema s pronalaskom sezonaca, a Bolanča nam je otkrio u čemu je tajna.



– Više je čimbenika, a prvi i najvažniji je svakako ulaganje u kvalitetu rada i života naših djelatnika, zbog čega smo na kraju i sagradili ovaj objekt koji je na razini hotela s tri kategorizacijske zvjezdice. Time već godinama privlačimo i – što je još važnije – zadržavamo radnu snagu.



Drugi je čimbenik taj što smo uspostavili izvrsnu suradnju s ugostiteljskim školama u Sinju, Imotskom, a od ove godine i sa strukovnom školom u Livnu – ističe Bolanča.