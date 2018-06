Župan Boban imenovao nove članove Upravnog vijeća županijskog Doma zdravlja, evo tko će sjediti u 'vrućim' foteljama

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije imenovao je tri nova člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.



Za predsjednicu Upravnog vijeća župan je imenovao Dijanu Luetić, diplomiranu pravnicu iz Splita, inače pročelnicu za zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Ona je na tom mjestu naslijedila dr. Ivana Nasića, dosadašnjeg predjednika Upravnog vijeća DZ SD županije, kojeg je župan Boban nedavno smijenio zajedno sa članovima Upravnog vijeća dr. Damirom Mendešom i dr. Ante Vučemilovićem. Na mjesto Mendeša i Vučemilovića Blaženko Boban je imenovao Nelu Norac - Kevo, diplomiranu ekonomisticu iz Upravnog odjela za financije SD županije koja je ujedno i bivša predjednica Udruge osoba sa invaliditetom, a sada je članica Upravnog vijeća iste Udruge. Osim nje, na mjesto člana Upravnog vijeća DZ SD županije, sa strane liječničke struke imenovan je doc. dr. Ante Obad, HGS-ov viječnik u Županijskoj skupštini.



Dijana Luetić i Nela Norac - Kevo, nisu stranački opredijeljene, odnosno ne pripadaju ni jednoj stranci, a svo troje novoimenovanih nemaju nikakav poslovni odnos sa DZ SD županije, odnosno nisu ni koncesionari niti zakupci u DZ SD županije.



Pred novoimenovanom trojkom i dvojicom "starih" članova Upravnog vijeća DZ SD županije dr. Markom Rađom i dr. dent. med. Igorom Buljubašićem ozbiljan je zadatak raspisivanja novog natječaja za ravnatelja DZ SD županije, budući prošlo Upavno vijeće nije izabralo novog ravnatelja, već je glasovanje završeno neriješeno 2:2. Suzdržan je bio dr. Ivan Nasić.



Na ovaj način je župan Boban ekspresno razriješio problem koji se stvorio "djelomičnim smjenjivanjem" Upravnog vijeća DZ SD županije u kojemu su ravnatelja jedne javnozdravstvene ustanove, kao što je DZ SD županije, birale petorica članova Upravnog vijeća, od kojih su trojica privatnici, odnosno koncesionari unutar DZ i zakupci unutar DZ.



Kada će biti izabran novi ravnatelj DZ SD županije to za sada nitko ne zna. Za vjerovati je kako će javni natječaj biti brzo raspisan, ali kompletni postupak do izbora potrajati će najmanje mjesec dana. Dakle, za očekivati je kako će DZ SD županije dobiti svog v.d. ravnatelja, budući sadašnji (drugi) mandat dr. Dragomira Petrica završava sa 23. lipnja ove godine. Stoga, je za očekivati, kako će dr. Petric postati v.d. ravnatelja, do izbora novog ili starog prvog čovjeka DZ SD županije.



U cijeloj ovoj priči oko izbora novog ravnatelja DZ SD županije, odnosno oko borbe za privatno ili javno zdravstvo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti samo je jedna stvar sigurna. Sigurno je to da će se dr. Dragomir Petric, koji brani javno zdravstvo unutar DZ SD županije, odnosno koji zagovara svima jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu ponovno kandidirati za ravnatelja. Tko će, i da li će netko biti s druge strane ostaje za vidjeti.