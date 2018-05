Od 43. točke dnevnog reda 11. izdanja Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, tek su se na jednoj točki lomila koplja između vladajućih i oporbe, dok je njih čak 40 usvojeno – jednoglasno!



Ona "problematična" točka bila je godišnje izvješće "Županijskih cesta Split" za minulu 2017. godinu, koje je nakon burne rasprave na kraju i usvojeno sa 33 viječnićka glasa za, uz šest ih protiv. Naime, predsjedniku Uprave ovog regionalnog trgovačkog društva Juri Šundovu oporbenjaci su zamjerali kako ima dugovanje od 17,5 milijuna kuna od čega 5,9 milijuna kuna mu duguju "Hrvatske ceste" i 6 milijuna kuna "Županijska uprava za ceste", dok on priča o uspješnom poslovanju, bez kredita, sa povećanjem plaće za 265 djelatnika koliko ih je uposleno u ŽC-u.



- Žao mi je što neke kolege ne razumiju ni moje izvješće, ni našu ingerenciju. Knjigovodstveno imamo dobit od 164.000 kuna, uz 1,6 milijuna kuna koje smo osigurali za uređenje zemljišta u Dugopolju, 7000 kvadrata smo sami kupili, što znači da nam je dobit 1,7 milijuna kuna. Ovi dugovi su u stvari potraživanja, a radimo sa državnim i županijskim poduzećem, jer naša uloga je održavanje cesta, i to državnih, županijskih i lokalnih, 2500 kilometara, a ne nerazvrstanih kako me prozivate. Od mog dolaska na čelo ŽC-a 2014. godine, povećao sam promet sa 5 na 15 posto, povećao plaće radnicima za koje godišnje izdvajamo od 2,4 do 2,6 milijuna kuna, nemamo kreditnih zaduženja, likvidni smo i sve obveze prema dobavljačima uredno izvršavamo – rezolutan je bio Šundov, odgovarajući na prozivke parlmentaraca.



Najoštriji je bio Miro Bulj, dugove od "Hrvatskih cesta" i ŽUC-a, objašnjavajući izbornim "ulaganjem" HDZ:



- Asfaltirali ste sve ceste do svih kočaka, svaki kokošinjac u Zagori dobio je asfalt, što već redoviti ponavljate svake četiri godine. Kad bi netko analizirao te slojeve ceste vidilo bi se kako svake izborne godine malo "zalijete" asfalta ljudima do kuća i tako osigurate glasove.



- Vaš Nadzorni odbor od pet članova plaćate 305.000 kuna, znači oko 5000 kuna bruto njima ide mjesečno na račun. Evo vidim i moj Solinjanin Grubišić, koji ima bezbroj funkcija svugdje, je i kod vas u nadzoru. Zato vaši i ne odlaze iz Hrvatske. Zašto bi kada imaju ovako dobre naknade samo sjedeći u raznim odborima – iznio je mladi "mostovac" Ivan Andabaka, dok je član Pametnog Igor Skoko bio još oštriji, prozivajući zbog čega je čelnik ŽC-a čovjek koji ima presudu i mora vratiti 170.000 kuna proračunskog novca, te kako je rad "Županijskih cesta" samo primjer prelivanja novca građana iz jedne kase u drugu, iz državne u županijsku...



- Financijski učinak je dobar i uredno izvršavaju svoje obveze, a ako ima zakonskih prepreka da Šundov ne može biti na tom mjestu on tu neće sjediti, no viječniće Skoko niste vi ovlašteni da prozivate tko će imati koju funkciju – u obranu stranačkog kolege HGS-a stala je Nevenka Bečić, dok je osvrt na izvješće dao i dožupan Ante Šošić ističući kako "Županijske ceste" sa sedam nadcestarija održavaju uredno sve prometnice za koje su zaduženi, te imaju izuzetno agilnu zimsku službu.

Nakon ovog jednoglasno su usvojene i točke izmjena i dopuna Odluka o davanju koncesija na pomorskom dobru, kao i Prijedlozi izmjena i dopuna Statuta škola kojima je županija osnivač.

Svečana prisega

Na samom početku Skupštine, svečano je prisegnuo novi županijski vijećnik iz reda Mosta Petar Maretić. Naime, Ante Čikotić je 23. svibnja iz osobnih razloga "zamrznuo" svoju vijećničku funkciju u regionalnom parlamentu, pa ga sada mijenja mladi Dicmanjanin.