Vatrogasci nakon tragedije u gradskoj jezgri otkrivaju što su im najveći problemi pri gašenju požara: Struja nas je stalno tresla dok smo pokušavali spasiti jadnu ženu!

Nakon požara u makarskoj Kalalargi u kojem je nažalost, život izgubila 52-godišnja Makarka Jasna Pavlović, i u kojem je izgorjela unutrašnjost stare kamene kuće sa prizemljem, dva kata i potkrovljem, u zraku je ostalo ''visjeti'' puno pitanja, počevši od sigurnosti stare gradske jezgre do ljudske humanosti i spremnosti na pomoć drugom čovjeku.



Podsjetimo, požar je izbio u četvrtak oko 3.40 sati, a vatrenu buktinju su makarski vatrogasci s kolegama iz mjesta Rivijere ugasili oko 5.30 sati.



U cijeloj tragediji ne smije se zaboraviti da su vatrogasci na čelu sa zapovjednikom DVD Makarska i Županijskim vatrogasnim zapovjednikom Draženom Glavinom, uložili nadljudske napore kako bi spasili život nesretnoj ženi i obranili okolne kuće i objekte cijele Kale jer je postojala velika mogućnost širenja vatrene buktinje.



Vatra u kući buknula je sat i pol vremena prije nego li je itko mogao zamijetiti dim ili osjetiti smrad paljevine, a tek kada su se od pritiska razbila stakla, crni ''oblak'' obavio je cijelu ulicu sve do rive nakon čega su vatrogasce pozvali susjedi koji su prethodno čuli pucketanje vatre koja je zahvatila namještaj.



Nakon što su popucala sva stakla na kući, zbog navale zraka odjednom je počelo gorjeti potkrovlje iz kojeg je sukljala vatra i gutala drvenariju, a koju su vatrogasci gasili s tri strane pa su se jedni uspeli na krov i skidali kupe kako bi ušli u kuću, druga ekipa je razbijala ulazna vrata iza kojih su bile ''barikade'', dok je treća u kuću ušla ljestvama preko prozora.



Premda se nakon požara od sugrađana moglo čuti da su vatrogasnoj cisterni prolaz do kuće pripriječili stolovi ugostiteljskih objekata, Glavina tvrdi da ova konstatacija nije istinita te da su u cijeloj kali najveći i jedini problem viseći strujni i telefonski kablovi koji nisu uzemljeni.

- Nije nam prvi put da interveniramo radi požara u kali, a da su nam smetali stolovi restorana, lako bi mi njih uklonili u sekundi. Cijela je kala preuska da bi njome uopće mogla prolaziti cisterna koju uvijek prilikom gašenja požara dovezemo do spoja kale i Ulice don Mihovila Pavlinovića, a potom cijevi priključimo na hidrant što smo i sada radili, kaže Glavina dodavši da su vozilo ljestve i još jedna cisterna do požarišta dovezeni s rive preko Kačićevog trga.



Kako napominje Glavina, duž cijele Kalalarge nalaze se tri hidranta i tu problema nema s priključcima za vodu, već je jedini i najveći uvijek s kablovima koji su spojeni od krova do krova kuća, kao paukova mreža.



- Vozilu ljestve najveću smetnju prave svi ti neuzemljeni kablovi kao i razne instalacije poput lampiona koji služe za rasvjetu i zato smo tijekom gašenja požara morali rezati kabel teleoperatera koji, evo i danas stoji na tlu tako prerezan, kaže Glavina napomenuvši da je zbog visoko postavljenih kablova, u doticaju s vodom vatrogasce cijelo vrijeme ''tresla'' struja dok su srčano gasili požar, ali HEP-ovci su je isključili odmah nakon njegovog poziva.