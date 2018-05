Hrvatski državljani uhićeni na Bleiburškom polju još nisu pušteni na slobodu, a poznati dugopoljski HDZ-ovac pred suca će tek 29. lipnja

Ni jedan od šestorice hrvatskih državljana uhićenih na Bleiburškom polju zbog korištenja nacističkih pozdrava i simbola u ponedjeljak nije pušten na slobodu.



Iako se prvotno 28. svibnja spominjao kao njihov "dan D", u međuvremenu je jednom od njih odbijena žalba na pritvor, što je ujedno bila poruka i drugima što bi se dogodilo s njima da su posegnuli za istim pravnim lijekom.



Osim toga, drugi pritvoreni iz skupine odrekao se prava na žalbu na podignutu optužnicu i praktički priznao svoju krivnju. Taj njegov čin objašnjen je željom za ubrzanjem postupka, odnosno nadom da bi sve moglo završiti novčanom kaznom.



Dugopoljski HDZ-ovac priznao sve i pokajao se, njegov odvjetnik otkriva što ga čeka u Austriji: 'Pred saveznim pravosuđem ovo je u razini ubojstva ili oružane pljačke...'



U ponedjeljak nam je na Zemaljskom sudu u Klagenfurtu rečeno da su trojici od šestorice Hrvata već određeni datumi početka suđenja. Radi se o 19., odnosno 29. lipnja, dok će za ostale to biti definirano naknadno. Iako u prvom odgovoru nije naveden identitet optuženih na koje se odnosi ove termini, kasnije nam je službeno potvrđeno da će pred suca 29. lipnja izići Anđelko Bosančić.



Riječ je o poznatom dugopoljskom HDZ-ovcu i bivšem vijećniku u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije. On je na komemoraciju u Austriju putovao kao član općinskog izaslanstva, u kojemu su još bili aktualni predsjednik lokalnog HDZ-a i bivši župan Zlatko Ževrnja, kao i poznati dugopoljski poduzetnik Ljubo Marasović.



Prema onome što su nam oni ranije rekli, Bosančić se u jednom trenutku pridružio jednoj raspjevanoj skupini hodočasnika. Okidač za visoko podignutu desnicu u zraku bila mu je Žankova pjesma "Od stoljeća sedmog", ali ga je uočio policijski inspektor Ferster i odmah ga izolirao.



Nakon uhićenja Bosančić je najprije tvrdio da nije koristio Hitlerov pozdrav, ali kad su ga suočili s inspektorovim navodima, predomislio se i opravdavao se da je demokrat, član HDZ-a i da "ništa loše nije mislio". Također je spomenuo da mu je Općina Dugopolje platila put, što je kasnije izazvalo dosta pitanja i objašnjenje načelnika Perice Bosančića da takvu praksu imaju već godinama kad su u pitanju aktualni i bivši dužnosnici.



Bosančić je u Austriji dobio branitelja po službenoj dužnosti, a riječ je o dr. Thomasu Romauchu. U prvim danima nakon uhićenja pokušao je svoga branjenika, koji ima zdravstvenih problema, izbaviti iz pritvora i omogućiti mu da izlazak pred suca čeka u hotelu ili nekom drugom smještaju u Klagenfurtu, ali nije mu udovoljeno.



– Da su to odobrili Bosančiću, morali bi posljedično i petorici ostalih – objasnio nam je austrijski odvjetnik.

Djelatnik Veleposlanstva posjetio uhićene Djelatnik Veleposlanstva RH u Beču posjetio je u četvrtak uhićene hrvatske državljane, ali oni nisu iskazali potrebu za prisutnošću našeg diplomatskog osoblja na jučerašnjem saslušanju, poručeno nam je iz MVEP-a. Ministarstvo je sukladno svojim ovlastima hrvatskim državljanima putem Veleposlanstva RH u Beču pružilo svu konzularnu pomoć i nastavit će ju pružati i dalje, te je u redovitom kontaktu sa članovima njihovih obitelji, još su naveli sa Zrinjevca.