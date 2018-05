Jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u Dalmaciji u nesvakidašnjem problemu: nudisti zahtjevaju svoju plažu, no nitko ne zna gdje smjestiti 'golaće'

Premda raspolaže s četiri lokacije koje se uvriježeno smatraju plažama za nudiste, Makarska službeno nema ni jednu plažu za FKK populaciju. Ništa bolja nije situacija ni na ostatku Rivijere, osim Baške Vode, koja ima jednu FKK friendly plažu. S druge strane, prema riječima Dražena Nemčića, zamjenika gradonačelnika, iako deklaratorno nema FKK plaže, neke lokacije uzurpira populacija ljubitelja naturizma pa "redari stalno skidaju table, a table se opet vraćaju natrag".



Gdje su tzv. običajne nudističke plaže, jer službene, jasno je, nema, a kakve namjere aktualna vlast ima s klasifikacijom plaža? Planiraju li napokon službeno staviti oznake tamo gdje pripadaju, jer ih naputak Hrvatske turističke zajednice na to obvezuje (barem jedna plaža mora biti službeno nudistička), gdje gradski oci žele nudiste, a gdje ne žele?



Prema riječima Vice Rudana, autora vodiča kroz makarske plaže, situacija je dosta zbunjujuća.



- Prije svega napominjem da moj vodič nije službeni, nego smo ga radili na temelju promatranja na terenu, dakle vodili smo se stvarnim stanjem kakvo je tu desecima godina – počinje Rudan.



Kaže kako su i u mapi Makarske i u njegovu vodiču sljedeće plaže za nudiste: Sv. Petar od svjetionika do kuće Birckenstocka, uski pojas između Cubana i rata na Ramovi, škrije od šumice prema Krvavici i, dakako, Nugal. Riječ je o plažama koje se takvima smatraju već dugi niz godina, a FKK populacija ih kao uistinu nudističke konzumira u predsezoni i posezoni.

Kako Rudan kaže, sa špicom sezone i povećanjem broja gostiju, plaže postaju prilično miješane, pa ima – da se poslužimo terminima koje koriste obje populacije – i "golaća" i "tekstilaca".



- U srpnju i kolovozu nema jasne distinkcije, i svima je jasno da nije definirano, pa ne postoji ni nekakav, nazovimo ga, zakon koji će to regulirati. Stoga su na djelu pravila koja proizlaze iz neke opće kulture, pa ako su svi odjeveni, ne možeš doći gol, i obratno, ako su svi goli, čudno izgleda ako dođeš odjeven. No, činjenica je da nitko nema prava zanovijetati jer nema regulacije – kaže Rudan.



- Postoji interes za FKK plažama, i to je normalno, i oduvijek mi turistički radnici dajemo informacije koje su plaže FKK friendly, ili barem djelomično FKK friendly. Vodeće tržište je njemačko, odakle i potiče termin FKK (Freikörperkultur), a ima i Čeha, Slovaka, nešto Mađara. Radi se o visokokvalitetnim gostima koji, kada traže smještaj, odmah pitaju za uvjete, jer će doći ako mogu koristiti plažu. Onda im mi moramo objasniti da službene plaže za nudiste nema – veli Rudan.



Hloverka Novak-Srzić, direktorica TZ-a Makarske, kaže kako imaju namjeru odrediti jednu plažu za nudiste. Još ne zna koja bi to plaža bila, moguće na potezu prema Krvavici.



- Istina je da je teško odrediti u malim uvalama koja plaža jest, a koja nije nudistička jer su to gosti nekako sami odredili. Kao što smo odredili plažu za kućne ljubimce, tako treba službeno definirati i plažu za nudiste, a procedura je, koliko znam, vrlo jednostavna. Potrebno je samo tu odluku staviti na Gradsko vijeće – kaže direktorica TZ-a.

Hloverka: Nugal je prevrijedan da bismo ga prepustili golaćima

Hloverka Novak-Srzić ne zna koja će plaža biti namijenjena nudistima, a dvojben je, kaže, i status koji žele dodijeliti Nuglu.



– Već smo razgovarali o tome i još ne znamo kako ćemo tretirati Nugal. Planiramo staviti oznaku na kojoj će biti jasno da se radi o posebnoj plaži u europskim i svjetskim razmjerima, rekla bih, plažna ekskluziva. Čak planiramo uvesti vožnju brodicama do Nugla kako bi plaža bila što dostupnija gostima – kaže Novak-Srzić, koja još uvijek ne želi decidirano reći da Nugal više neće biti "običajna" nudistička plaža, vjerojatno svjesna da će i ova odluka naići na neodobravanje dijela populacije koji su Nugal voljeli baš zbog toga što je, teže pristupačan, dislociran i na neki način divlji, gostima jamčio konzumaciju naturističkog life stylea.



– Činjenica je da je Nugal plaža takve specifične ljepote da je zbilja šteta da za nju budu zakinuti svi drugi turisti koji nisu nudisti. Kako god, organizirat ćemo sastanak s predstavnicima turističkih zajednica da vidimo što misle, jer smatram da je u vezi sa statusom Nugla dobrodošla i šira javna rasprava – kaže Novak-Srzić.



Dodaje kako općenito nakon što se odredi jedna plaža za FKK populaciju nije sklona tome da se navike mijenjaju, nego da sve one plaže koje su do sada bile nudističke ostanu i dalje otvorene za tu vrstu klijentele. Nugal, kako se čini, očito žele brendirati, pa je dosadašnji interni status nudističke plaže za vladajuće pomalo otegotni faktor.