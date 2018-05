'Najgore rasističke uvrede sam doživjela u Hrvatskoj!', tvrdi turistkinja iz Švedske koja je bila na odmoru u Makarskoj

Tina Sharon je prekrasna mlada djevojka crne puti. Vlogerica je koja objavljuje videa sa svojih putovanja, a na Instagramu dijeli i modne savjete. Kako se vidi iz profila na YouTubeu dolazi iz Švedske.



Bila je i u Hrvatskoj koju je nahvalila, međutim na YouTube je postavila video u kojem, osim što hvali našu obalu, kaže i da joj u Hrvatskoj i nije bilo tako ugodno jer je osjetila rasizam. I to rasizam, kaže, koji nije osjetila nigdje drugdje na svijetu. Koliko se vidi iz njenog Instagram profila Tina je odmor provela u Makarskoj.



Exploring Makarska riviera this lovely day 💙 A post shared by Tina Sharon (@tinasarafina) on Aug 19, 2016 at 6:59am PDT

- Bila sam u Hrvatskoj i to je bilo odlično iskustvo. Ali bilo je neugodnih situacija, i o tome će biti riječi u ovom videu. To je bio moj prvi dolazak u Hrvatsku. Hrvatska je nevjerojatno lijepa. Moja sestra je tu bila prije, njoj se jako svidjelo, a iman i prijateljicu koja je rodom iz Bosne i Hercegovine i rekla je da ide u Hrvatsku. Stoga sam i ja predložila da idem s njom - priča Tina i navodi da je prvi rasistički incident bio u kozmetičkom salonu koji je imao i solarij.



- Na recepciji su sjedila dva ili tri muškarca. Nakon što smo izašli prijateljica mi je rekla da su to prokleti rasisti. Pitala sam se jesam li što propustila jer nisam razumjela što govore.



My current view 💙 A post shared by Tina Sharon (@tinasarafina) on Aug 21, 2016 at 4:41am PDT



Prijateljica mi je rekla da su mi muškarci preporučili da idem u solarij, komentiravši moju boju kože. I onda su se smijali. I onda sam se trudila to sve zaboraviti i odlučila sam da mi to neće pokvariti odmor. Nisam htjela da mi ti komentari pokvare sve - priča Tina koja je svoj video nazvan "Rasizam u Hrvatskoj" postavila 2016. godine, ali je tek sad izronio na nekim forumskim i Facebook raspravama.



Drugi incident se dogodio već sljedeći dan.



- Šetali smo prema plaži. Ispred nas je bila grupa glasnih mladića. I kad smo došli do tih mladića jedan je nešto rekao. A moja prijateljica, koja je porijeklom iz Bosne, se samo okrenula prema njemu i u nekom kontekstu spomenula mu majku.



Samo sam razumjela riječ "mama". Odmah sam pomislila ako je spomenula njegovu majku sigurno je nešto loše rekao.









Prijateljica mi je rekla da je taj mladić rekao da idemo na plažu iako se od nas već jedna dobro ispržila, misleći na boju moje kože - kaže Sharon koja u videu do u detalje prepričava incident. No, navodi da joj nije bilo do svađe, ali da su joj ti incidenti pokvarili raspoloženje.



- Bilo mi je neugodno. I onda sam došla na plažu, okrenula se oko sebe i vidjela sam da sam jedina crnkinja tamo okružena tisućama bijelaca. Bilo mi je jako neugodno. To što sam doživjela od tih mladića nisam doživjela nikad prije - kaže među ostalim lijepa Sharon koja poručuje svima da budu više tolerantni.



Za kraj navodi i da joj ti mladići nisu uspjeli ukrasti odmor i pokvariti joj uživanje u ljepotama Jadrana.