Dva je desetljeća bila ruglo, a sada postaje turistički biser Dalmacije: pogledajte kako je derutno zdanje pretvoreno u suvremeni all inclusive resort koji će pokrenuti pravi val investicija u cijelom kraju

Nakon dugog razdoblja u kojem je nekad davno atraktivna, po mnogo čemu jedinstvena i turistički prometna "Morenia", smještena u pitoreskom mjestašcu na gradačkoj rivijeri, u Podaci, bila ruglo cijele općine i kao derutni objekt tijekom ta dva tužna desetljeća zaobilažena u širokom luku, ove se godine pretvara u suvremeni, u okoliš uklopljeni all inclusive family resort s gotovo 200 smještajnih jedinica koji će, već sada to samouvjereno najavljuju direktor "Hotela Baška Voda" Jakša Medić, te Matko Burić, načelnik općine Gradac, biti preteča u pokretanju novog vala investicija južne općine, i dat će značajan impuls u razvoju ne samo mjesta, nego cijele gradačke rivijere.



Štoviše, Burić kaže da je to nesumnjivo najvažniji projekt na području općine od osamostaljenja RH, a trenutačno možda čak u cijeloj županiji. Napravit ćemo samo kratku genezu slučaja "Morenia" i podsjetiti na to da je ovaj hotelski kompleks skoro 15 godina bio u vlasništvu Nikolaja Čumaka, a prije toga u njemu su bili smješteni izbjeglice. Od prošle pak godine jedina je formalna veza s Čumakovim "Hotelima Baška Voda" bilo upravljanje menadžmentom, točnije, direktor "Hotela Baška Voda" Jakša Medić ujedno je i direktor tvrtke "Uvala borova Podaca", a vlasnik je splitski poduzetnik Ante Lovrić s partnerima.



"Hoteli Baška Voda" imaju tako ugovor s tvrtkom "Uvala borova" o kompletnom menadžmentu, a grupacija TUI, koja je zakupila kompletne kapacitete za svoje goste, inače dugogodišnji partner "Hotela Baška Voda", na neviđeno je, kaže Medić, ušla u posao isključivo zbog povjerenja.







– Znali su s kim ulaze u poslovni odnos i tko im može garantirati određenu kvalitetu usluge – kaže Medić.



U rekordnom roku, dakle od listopada prošle godine pa do ovog trenutka, u nekoliko su navrata sazivane sjednice Općinskog vijeća kako bi se radile izmjene u prostornoplanskoj dokumentaciji zbog korekcija projekta, dobivena je građevinska dozvola, gradnja i uređenje kompleksa u samom je finalu, riješen je problem radne snage i kapaciteti su u cijelosti prodani od početka lipnja, kad je planirano otvaranje objekta, pa do listopada.



- Otkud dijete zna što je to 100 kila. Ono uzme i nosi. Tako smo nekako i mi pristupili realizaciji ovog projekta. Mogu bez lažne skromnosti reći da se radi o uspješnoj hrvatskoj priči koja je, između ostalog, rezultat izvrsne suradnje s Općinom. Ovako bih ja opisao recept za uspjeh: kad ste na istom brodu, i strojar i mornar, i kapetan i kuhar moraju raditi zajedno da se dođe tamo gdje treba, ali na pola puta se ne smije stopirati. Mi smo s Burićem imali suradnju koja je dovela do toga da smo u kratkom roku napravili što smo napravili, ali ne bih preporučio drugima isti koncept – kaže Medić, koji hvali Burića, a na komplimentima se ne štedi ni s druge strane.



To ne treba čuditi jer je Općina Gradac realizaciju ovog projekta čekala kao ozebao sunce. Najmanje bitna stvar u svemu tome je, kaže Burić, direktni priljev novca od komunalnog doprinosa, a daleko važniji turistički i društveni efekti koji će se pokrenuti. Prije svega, sretan je što se višegodišnji izvor zaraze i sramota mjesta pretvara u obiteljski resort s 500-tinjak kreveta i 70 radnih mjesta, koja su se u prvom redu otvarala za mještane.







Od početka izgradnje na kompleksu uredile su se tri vile u neposrednoj blizini, što pokazuje da se "nuspojave" u obliku novih mini investicija potaknutih izvjesnim podizanjem razine kvalitete destinacije već javljaju. Dominantna tržišta su njemačko (više od 50 posto), englesko i skandinavsko. Iako kompleks nudi all inclusive ponudu, ovi su gosti, napominje Medić, skloni izvanpansionskoj potrošnji, pa ne treba čuditi da je domaće stanovništvo objeručke prihvatilo projekt, svjesno pozitivnog utjecaja na kvalitetu turizma. Svjedoci smo da nije svugdje takav slučaj.



Gradac je specifičan jer je, kaže Medić, ovo prvi projekt ovakvog kapaciteta i kvalitete na području općine, pa su samim tim imali sreće i u potrazi za radnom snagom. Manje-više su se, veli, snašli u tzv. bazenu Gradac, Ploče, šireći se koncentrično kako su se "crpili" kadrovski resursi, a dio ekipe povukli su iz susjednih hotelskih kompanija.



Osim novog proizvoda, koji je očito bio izazov i za radnike, zaobići se, dodaje Medić, ne mogu ni financijski efekti, pa će se tako proračunska bušta podebljati od turističke takse, članarine, komunalnih naknada... Više od 50 tisuća direktnih noćenja po novoj cijeni pristojbe od 10 kuna dat će, podsjeća Medić, lijep godišnji iznos. Koji će opet, veli Burić, ići na uređenje komunalne infrastrukture i općenito u projekte od važnosti za razvoj turizma.



- To je pokazatelj da se ti derutni objekti, kojih na području općine imamo čak 18, mogu staviti u funkciju – kaže Burić, koji od konca godine očekuje novi val investicija, a koje će omogućiti novi Zakon o upravljanju državnom imovinom.



- Možda novi izazov?... - upitno će Burić prema Mediću, koji za sada očito samo čeka da – poslužit ćemo se terminologijom kojom se rado koristi – brod "Morenia" isplovi.



Naime, projekt "Morenia" još nije u potpunosti zatvoren jer se u budućnosti, u drugoj fazi, planira graditi još jedan hotel s četiri zvjezdice, sa 100-tinjak kreveta i podzemnom garažom. Za sada je stavljen ad acta.



Zanimljivo je da će novi resort, autora Luke Petričevića i tvrtke "Alto", imati tri zvjezdice, ponajprije zbog gabarita soba jer po svemu drugome zadovoljava kriterije potrebne za višu kategoriju. TUI-ju, koji je projekt gurnuo primarno na njemačko tržište, nije to bio problem jer je broj zvjezdica relativan.



Podačka plaža, poznata po bijelim oblucima, za koju je hotel dobio koncesiju, zasad je samo uređena zajedno s gatom, no nije i dodatno nasuta. Manje-više svi sportski sadržaji odvijaju se na plaži, a osim plutajućeg akvaparka, za djecu su osigurani i animacijski programi, igraonice... Medić kaže kako je ovo prvi family all inclusive resort na ovom području. Inače, ostavljena je mogućnost za dodatne sportske sadržaje, poput teniskog igrališta, mini golfa, odbojkaškog igrališta...



Domicilno stanovništvo u tome će se sigurno naći. Upravo suradnju s domaćim ljudima Medić hvali kao iznimnu. Burić kaže da to najbolje ilustrira sljedeća anegdota.



- Kad smo imali prvi polumaraton općine Gradac, na kojemu je bilo 400 trkača i prolazilo se kroz gradilište, inače nominalno javnu cestu, radnici su radili dan prije sve do večeri, da bi navečer očistili kako bi bilo prohodno. Obišao sam gradilište oko tri u noći, nije bilo ni kamenčića. Sutradan, nakon završetka utrke, strojevi su se vratili i nastavili gdje su stali – pripovijeda Burić. Medić je već tri desetljeća u turizmu na vodećim funkcijama, pa ga pitamo kad je zadnji put vladala takva blagonaklona klima u kojoj su i lokalna zajednica i jedinica lokalne uprave i investitor bili složni.



– Zadnji put se dogodilo da je društveno-politička zajednica disala kao jedno kad su se gradili hotel "Soline" u Brelima i "Meteor" u Makarskoj, a u novije vrijeme "Medora" u Podgori i, naravno, "Grand Hotel Slavia" u Baškoj Vodi. To su bili ključni pomaci u organiziranom turizmu – zaključuje Medić.





Unesite naslov OSOBNA KARTA 'MORENIJE'

3

zvjezdice

183

smještajne jedinice

9

depandansa

3

vanjska bazena

11.000

kvadrata ukupne površine kompleksa

105

milijuna kuna vrijednost investicije

65

posto financira Erste banka kao glavni kreditor

70

zaposlenih

50.000

planiranih noćenja godišnje