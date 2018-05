Od šporkice u Rici u samom centru grada ne može se od sramote pogledat. Svaki dan tu šetaju građani i turisti, koliko sam vidija ima i Japanaca, Korejaca, fotografiraju mostić, crkvu, Jadro, patke, sa svih strana...

Ma, nisan moga od srama tu ostat sidit, pa san iša ča – govori nam jedan od starijih mještana, koji nas je pozvao u redakciju pitajući se kada će netko od nadležnih reagirati na sve ovo.



Problem je što je Jadro na tom mjestu puno riječne trave, plisine, pa se sve smeće koje prođe tim tokom tu zaustavi, posebno na sredini tog prostora. Kao što smo imali prilike vidjeti, nakupile su se tu brojne vrećice, plastične i staklene boce, vire s riječne površine, ambalaže od sladoleda, otpale grane…



– Sićan se kako su prije ronioci barem jedanput godišnje to znali čistiti, a već dugo nikog nisan vidija – kaže nam jedan od sugrađana kojega smo zatekli prilikom fotografiranja stanja.



– Vidija sam da su ovi ljudi šta imaju uokolo ugostiteljske i turističke prostore i sadržaje to pokušavali malo očistit, koliko su mogli dobaviti s onim što im je bilo pri ruci, ali to nije rješenje – veli taj sugrađanin koji nas je zvao da pokušamo pomoći da se situacija riješi.



– Sramota je ovo za grad i državu, reklamiraju "više cvića, manje smeća", al' to se ovim ovde ne dokazuje – ljuti se na sve ovaj Solinjanin, pitajući se čemu Gradu služi gradski komunalni pogon.



Na klupama smo ovom prilikom zatekli i umirovljenike koji, po običaju, ujutro i poslijepodne sjede na šentadama uz Jadro, lađaju se i ćakulaju... Kažu kako bi se moglo više pažnje posvetiti ovome dijelu, posebno što je to samo srce grada.



– Klupe bi trebalo piturati, osvježiti bojom, pa ne triba tu nego jedan važ piture, a malo bi tribali i grane na stabalima potkresati da ne padne na kojeg penzionera ili dite, a svakako i malo počistiti ovo smeće iz Rike.



I još nešto – žele nam napomeniti.



– Otkad je žena koja je tu iza Pošte radila u javnom WC-u umrla, taj javni zahod više ne radi, a potriba je, ima starijih, bolesnih, kojima triba. A ne da ovde neki uza zid to obavljaju – govore nam okupljeni kada su čuli zbog čega smo došli, pa pokazuju da ih muči i to, da bi gradski oci mogli naložiti da se poprave i kocke koje okružuju šentade i da bi se mogle malo bolje očistiti, kažu. Fala Bogu, bar je voda iz obližnje fontane napokon profunkcionirala, zaključuju.