‘Nadomak smo Splitu, a uživamo u prirodi! Nikad ne bi ovaj život mijenjali za onaj u gradu': velika fešta u u malom mjestu, ovakvu proslavu ne pamte ni najstariji

Za Srinjane i Srinjanke nekoliko posljednjih dana, a ponajviše jučerašnji, su bili posebni jer su slavili Dan mjesta, dan Osnovne Škole Srinjine i dan Župe Srinjine.



Događaj je to koji se tracionalno cijele godine iščekuje a ove godine je proslava koja je započela izložbom fotografija”Srinjani u Domovinskom ratu, trajala čak četiri dana.



U programu je bilo dječjih predstava, zabava s klaunom Šarenkom za djecu, predstava društva Košuta”Mrt ac“ za one s malo više godina, a po prvi put je održana i biciklijada.



Veliki odaziv



- Odaziv je bio puno veći od očekivanog na svim događanjima,a pogotovo na biciklijadi. Ove godine se zahvaljući našim udrugama koje mi kao Mjesni odbor podržavamo, proslava produžila na nekoliko dana. Posebno mi je drago što se održala izložba fotografija, zastavi, postrojbi i knjiga srinjanskih branitelja. Čitale su se pjesme i pojedini suborci su se vidjeli nakon dugo godina pa je taj dio programa proslave bio jako emotivan – kaže predsjednik Mjesnog Odbora Srinjine Toni Čović.



Jučer se održalo centralno slavlje koje je počelo u jutarnjim satima svetom Misom i blagoslovom polja. Nastavilo se svečanom sjedicom MO a potom su svi nahrupili u centar mjesta kako bi prisustvovali tradicionalnom otvaranju pet litara velike bačve vina i svečanom domjenku.



- Na proslavu svi vole doći, slavilo se i prijašnjih godina ali nikada ovako. Prije se nije ni imalo, a nije se ni smjelo slaviti. U Srinjinama je lijepo, a život nam je svima ljepši otkad smo potjerali „Konstruktora“ iz mjesta - kazao nam je mještanin Petar Lisica.



Svi su guštali u proslavi, i mali i veliki. Možda malo više mali jer su jučer imali priliku za jesti nikad slađu šećernu vunu, kokice, kupiti lančić, pištolj koji ispušta mjehuriće ili najraskošniju lutku princezu. Plesalo se i pjevalo u dvorištu Osnovne škole Srinjine gdje su djeca povodom Dana škole izvela prigodni program. Zbor je izveo Grašinu najnoviju uspješnicu “Ako te pitaju“, dramska skupina je izvela igrokaz “Zvonce traži sreću“, trećašica Marijeta je izrecitirala pjesmu “Moja Majka“ a plesna grupa razredne nastave pokazala što su cijelo polugodište vježbali s učiteljicom.



Ljepota prirode



Ravnateljica Zrinka Mužinić Bikić učenicima koji su postigli iznimne rezultate na školskim natjecanjima je dodijelila pohvalnice i priznanja, a pohvalu za učenike godine dobili su tradicionalno i svi osmaši.



- U Srinjinama nam je lijepo živjeti. Priroda je lijepa, djecu možemo slobodno i bez straha pustiti da se odu igrati i odgajamo ih bez smoga i svih drugih nedostataka velikog grada - kažu nam Kristina i Antonela koje kao veliku prednost ističu to što su u blizini grada do kojeg im ne treba više od 15 minuta automobilom.



- Nikada ne bih izabrala grad naspram Srinjina - dodaje Kristina.



Stipe također hvali blagodati ovog mjesta koji broji oko 1400 stanovnika i 250 nastanjenih kuća.



- Blizu smo grada a nismo u gradu. Osim prirode, iza vrtića je dječja igraonica, ima i sportski centar i školsko igralište i puno prostora za nedjeljnu šetnju. Zaista imamo sadržaja - kaže Stipe koji ovdje stanuje cijeli život.



Ima takvih dosta, a sve više ima i onih koji su odlučili prodati stanove u gradu i u Srinjinama kupiti kuću ili obnoviti staru od predaka te se u njih useliti.



I zimski način života im također odgovora. Imaju kafić gdje se okupljaju, dvije trgovine, školu i odnedavno nekoliko udruga od kojih je mjesto živnulo i koje su zadužene za kulturne sadržaje.



-Tu sam se rodio i živim cijeli život. Imamo udruge i naš s klub “Poljičanin“ ali to nije dovoljno. Grad Split nas slabo vidi ali nadamo se da će se obećanja uskoro ispuniti i da ćemo napokon dobiti naš sportski centar koji očekujemo već godinama- optimistično će Nikola Mužinić.





'Ovo je idealno mjesto za život' - Srinjine gledam kroz dvije slike. Jedna je da smo komunalno zaostali za drugim kotarima grada Splita,: nemajmo igralište, trg, park, ni kanalizaciju. Po pitanju komunalnih stvari jako zaostajemo za drugima ali mi se trudimo koliko možemo.



Moja druga slika Srinjina jest ta da su raj na zemlji koji ima svoju privatnost, ali i blizinu gradu. Svi mještani su povezani i ovo je zaista idealno mjesto za život - veli predsjednik MO Toni Čović.