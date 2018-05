Na 13. Fešti o boba pobijedila Dubravka Delić Bagulova: Kuhala sam na standardan način, no na kraju sam dodala jedan tajni sastojak...; U sipi i bobu uživat će i Nizozemci!

Najbolje jelo ovogodišnje 13. Fešte o boba u Kaštel Kambelovcu na kojoj su se okupile oko dvije do tri tisuće posjetitelja je pašticada s bobom i makarunima, koje je pripremila Dubravka Delić Bagulova.



Dubravkina pašticada bila je jedno od 55 jela s bobom i od boba, koje su, uz posjetitelje probali i ocijenili članovi stručnog žirija, vrhunski kuhari Antun Nišević, Nikola Tomić, Jure Mula i Miro Kukanjac.



- Ovo nas je jelo oduševilo, ima neki poseban touch i zasluženo je, u konkurenciji cijelog niza odličnih pa i vrhunskih jela, osvojilo prvu nagradu ovog natjecanja, to je bila dobitna kombinacija, neobavezna i s puno dobrih okusa – kazao je predsjednik žirija, Antun Nišević.



Kuharici,za nepce najslađeg jela, Dubravki Delić, za nagradu je pripao pršut i već prema tradiciji, najveća kutlača koju dobiva pobjednik.



- Više godina sam na Fešti o boba, no nisam se natjecala, ali su me ove godine nagovorili da jelo dam na ocjenjivanje. Radi se o pašticadi kojoj sam dodala bob i uz nju poslužila makarune. Pašticadu sam kuhala na standardan način, bez posebnih oscilacija i dodataka, no na kraju sam joj dodala jedan tajni sastojak – kazala je vesela Dubravka, a na uporno nagovaranje otkrila da je taj tajni sastojak, krokant.



Drugo mjesto na ovogodišnjoj Fešti o boba, koja je ponovno na Brce u Kaštel Kambelovac dovela nekoliko tisuća posjetitelja među kojima je bio i gradonačelnik Denis Ivanović, osvojilo je društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela Bijaći za bob s pršutom i manistrom, dok su treći bili članoi OPG-a Vučica spremivši puže i bob i to u teći od 250 litara.



Nagrade su još dobile Marija Rapaić iz zadruge srednje škole Braća Radić za junetinu i bob te Dina Runtić iz DV Kaštela koja je s kolegicama pripremala sipu i bob.

Najboljom muškom ekipom proglašena je mornarička ekipa Marenduri koji su spremali bakalar i bob, a najbolja ženska ekipa je udruga Pozitiva sa svojom tortom s krokantom od boba.



Uz navedena jela, na Brcu se u nedjelju poslijepodne mogao kušati i tradicionalni bob s blitvom, bob s ljutikom, piroške s bobom koje su pripremale članice udruge Polonez, sarme od raščike s bobom i ribom na što su se odlučili kaštelanski planinari, bob sa suhom lećom i graškom koji su pripremali novinari nazvavši ga Bob Marley jer je sadržavao tajni sastojak s Jamajke, nezaobilazne tripice s bobom, nekoliko jela s bobom iz kužine obitelji Tadin, šišu s bobom koju su spremali bajkeri iz MK Uspomena i još cijeli niz tradicionalnih, modernih i inovativnih jela, u kojima je glavnu ulogu imao bob.



Član ocjenjivačkog žirija, Miro Kukanjac, inače vlasnik restorana u Trogiru, odlučio je na poseban način počastiti i nagraditi tete iz dječjeg vrtića Maslina, koje su se potrudile pripremiti jelo za ovu Feštu o boba. No neće nagraditi samo tete već i stotinjak djece iz ovog vrtića pozvavši ih da dođu u Trogir, gdje će za sve njih upriličiti prigodni domjenak i druženje.



Miro Kukanjac, ujedno je, kako ga je nazvao predsjednik žirija Antun Nišević, ambasador jela sipa i bob u Amsterdamu.



- Gastronomijom se bavimo i u Amsterdamu, gdje nam je u planu nam je do kraja godine otvoriti jedan vrhunski gastronomski centar, odnosno restoran u kojem ćemo Nizozemcima približiti ovakva jela koja su danas kuhana u Kaštel Kambelovcu, a među ostalim i jedno od najpopularnijih jela, a to je sipa i bob – najavio je Kukanjac.