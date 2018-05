Upornost grupe Imoćana napokon se isplatila: djeca s posebnim potrebama dobila optimalne uvjete za boravak i školovanje, a sve usluge su besplatne!

Nakon gotovo četiri godine upornog rada nekolicine Imoćana vezanog uz djecu s posebnim potrebama, osiguranje primjerenih uvjeta boravka i njihova obrazovanja, Imotska krajina će početkom lipnja dobiti upravo takve moderne prostore.



Naime, u bivšemu Zadružnom domu na Kamenmostu, u općini Podbablje, otvorit će se odjel Centra za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" iz Splita. Time će se dobiti optimalni uvjeti za boravak i školovanje djece s poteškoćama u razvoju s cijelog područja Imotske krajine, s jedne strane, te će se, s druge, uštedjeti podosta novca koji su do sada trošili roditelji kako bi izvan Imotskog svojoj djeci osiguravali potrebne tretmane.



– Do sada su uposleni svi stručni kadrovi koji će raditi s djecom, osim logopeda, i mislim da će se i to riješiti naknadnim natječajem. Htjela bih pozvati sve roditelje da se jave i prijave svoju djecu ili nama u Centar za socijalnu skrb, ili direktno na Centar "Slava Raškaj", jer su sve usluge besplatne. Tu će biti usluge boravka, logopeda, fizikalne terapije, a u pripremi je i prijevoz djece do Kamenmosta od njihova mjesta stanovanja.



Mislim da još ima djece na području Imotske krajine koji mogu koristiti usluge ovog odjela, pa upućujem poziv roditeljima da ih prijave. Također mislim da bi u drugoj fazi rada odjela, a to je obrazovanje po posebnom programu za djecu s posebnim potrebama, a koja ne mogu pratiti redovnu nastavu, mogla biti dva razreda. No o tome ćemo nešto više znati s početkom nove školske godine – kazala nam je Ana Marija Lončar, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Imotskom.



Treba ovdje istaknuti veliku ulogu Josipa Bilića Pavlinovića, dosadašnjeg predsjednika Udruge civilnih invalida Imotske krajine, roditelja Perice Tucaka i Ivana Budalića, Ana Marije Lončar, voditeljice Centra za socijalnu skrb Imotski, te posebno bivšeg načelnika općine Podbablje Marija Ujevića. Uz Županiju, sve jedinice lokalne samouprave Imotske krajine učinile su, u suradnji s Centrom "Slava Raškaj" i ravnateljicom Željkom Palekom, uistinu veliki posao.



– Eto konačno smo pred završetkom ovog opsežnog posla. Upravo je u tijeku opremanje izvrsnih prostora budućeg našeg odjela svim potrebnim namještajem i edukativnim napravama. Očekujemo također ubrzo i potrebnu licenciju našega resornog ministarstva za rad i onda bi početkom lipnja djeca već krenula s programom u novim prostorima na Kamenmostu. Također krajem ovoga mjeseca sklopit ćemo ugovore s novouposlenim djelatnicima.



U konačnici bit će ih 16, a sada ćemo potpisati ugovore s njih jedanaest, jer moramo ponoviti natječaj za dva logopeda koje, nažalost, nismo uspjeli dobiti u prvom natječaju. Ostalu trojicu primit ćemo kada u funkciji bude i drugi dio našeg odjela u kojem će biti i obrazovni program djece. Taj dio bit će gotov do početka nove školske godine – izjavila nam je Željka Paleka.



Inače, radove na uređenju novih prostora vodila je Općina Podbablje, pomoć je svesrdno pružila i Županija, te Ministarstvo mladih i socijalne politike.