Mladi Poljaci, kršni i nabildani, a povremeno i obnaženi, te njihove jednako mlade sunarodnjakinje, u kupaćim kostimima i vrućim hlačicama, remetili su javni red i mir na dosad čak i za makarske prilike nezabilježen način.



Ništa neobično, reklo bi se, ekipa je došla na odmor i malo se pustila od kraja. Nisu ni prvi posljednji. Uostalom, koliko smo samo puta pisali o razularenim turističkim zabavama začinjenima alkoholom i okončanima golotinjom na javnome mjestu. Zato je Grad i odlučio reagirati, i o tome smo nedavno pisali, no Poljaci iz naše današnje priče sve su preduhtrili. I ljeto i redare.



Unajmili su kuću na Zelenki, na Putu Požara, i pretvorili je u privatnu rezidenciju. U kojoj, odlučili su ne obazirući se na hrvatske propise i zakone koji se, zapravo, nimalo ne razlikuju od europskih, pa tako i poljskih, imaju pravo raditi što ih je volja.



Čitatelj Makarske kronike ih je tako snimio u čitavom nizu nedoličnih radnji, pri čemu je kulminacija uslijedila kolektivnim penjanjem na kosi krov i hodanjem po istom. Uz, naravno, činjenje buke priličnije nekim drugim živim bićima. I skidanje hlača umjesto pozdrava svima koji su ih zamijetili kako u pola bijelog dana plešu na rubu tri kata visoke obiteljske kuće.



Pokazivanje "muškosti" i stražnjice posebno im se omililo, pa su istu poruku Makaranima slali i s balkona svojih apartmana, što su, da slučajno ne ostane neprimijećeno, junački, a poznato je kako većih junaka od pijanih "svatova" nema, "šerali" i po društvenim mrežama.



Mladost, ludost? Možda. No, što da je netko nastradao? Da se poskliznuo, da mu se pod nogom izmaknula kupa kanalica? Tko bi bio kriv? Vlasnik apartmana koji ih je primio i nije izbacio čim su počeli raditi nered? Susjedi koji su ih gledali i snimali? Agencija koja ih je dovela u Makarsku? Komunalni redari koji još nisu počeli raditi ljetni posao? Policija koju treba zovnuti nekoliko puta prije nego iziđe na teren?



- Raspalili su glazbu, techno, i čitavo susjedstvo digli na noge. Ne trebam ni govoriti kako su djeca reagirala na njihovo ponašanje i stalno skidanje - govori nam jedan od susjeda veselih Poljaka sa Zelenke.



Upozoravali su ih, veli, da ne luduju po krovu, da se smire, no oni bi nakon toga samo udarili kontru.



- Spuštenih bi se hlača hvatali za genitalije, pokazujući nam što misle o našim prosvjedima - kaže nam čitatelj.





Poljaci o kojima je riječ nisu, međutim, tek ''obični'' gosti, već organizatori i sudionici sedmodnevnog, i to prvog, izdanja projekta naziva ''Shore'' koji u Poljskoj imaju na desetke tisuća pratitelja po društvenim mrežama. Svoj su "festival" oglasili i plakatima na kojima stoji da u Makarskoj nude ''ludu, turbo zabavu'', sačinjenu od pjena partija, kupanja i sunčanja uz glazbu DJ-eva te izbora za miss mokre majice. Golotinja i ples na krovu nisu eksplicitno spomenuti.



Nakon brojnih upozorenja susjeda, po prijavi o narušavanju javnog reda i mira, na koncu su reagirali i makarski policajci. Poljacima su izdali upozorenje, te su ih, kako nam je rečeno u Odjelu za odnose s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske, educirali o pravilima pristojnog ponašanja.



- Policijski službenici PP Makarska po zaprimljenoj dojavi upućeni su na mjesto događaja gdje su zatekli vlasnicu kuće i nekoliko državljana Poljske koji su sjedili i razgovarali. Istima je skrenuta pozornost da vode računa o javnom redu i miru, međutim u konkretnom slučaju nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela koji bi zahtijevali daljnje policijsko postupanje - stoji u odgovoru PU splitsko-dalmatinske.



S obzirom da su ovakve i slične scene za vrijeme ljetnih mjeseci postale gotovo pa uobičajene u Makarskoj, a to ponajprije znamo po slučajevima mladih Australaca koji na usidrenim brodovima u gradskoj luci uz glasnu glazbu i potoke alkohola partijaju do zore, ove bi se godine u grad trebalo uvesti više reda.



A o redu i miru će se govoriti baš ovoga tjedna na sastanku Grada i interventnih službi, od policije i Hitne pomoći do vatrogasaca te komunalnih redara što nam je potvrdio dogradonačelnik Dražen Nemčić.



- Na sastanku ćemo se sa službama detaljno dogovoriti o uvođenju reda u gradu tijekom sezone, a posebno u gradskoj luci. Nedavno smo s predstavnicima agencija koje posluju s brodarima izdali upozorenje da će se brodovima s australskim turistima zabraniti uplovljavanje u luku ako samo jednom prekrše odluku o komunalnom redu i pravila ponašanja u luci - kaže Nemčić.



Dodaje kako će uspostavi reda i mira u luci, ali i po cijelom gradu, doprinijeti i postavljenih 10 od ukupno 24 planirane kamere jer, kako kaže, turisti će se sigurno drukčije ponašati kada budu svjesni da ih se snima.