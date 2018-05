Tko je HDZ-ov favorit? Izbor ravnatelja Doma zdravlja doveo do rascjepa u vladajućoj stranci

Koordinacija HDZ-a Makarske rivijere ne podržava ponovni izbor Dragomira Petrica na mjesto ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.



Iako je informacija točna, jer su nam je potvrdili načelnici s Rivijere, a nisu je opovrgnuli ni šef makarskog HDZ-a Jure Brkan, ni član Koordinacije Miro Mucić, niti Filip Vidulin, član Predsjedništva odbora HDZ-a. Rekli su nam tek kako je to unutarstranačka stvar te stoga nije za javnost.



- Nije da vam ja to ne mogu potvrditi, nego ne želim, jer na sastanku Koordinacije nije bilo spomena o tome da se s tako nečim ide u medije - kazao nam je Vidulin, inače i županijski vijećnik.



- Upravno vijeće se još uvijek nije očitovalo prema županu ni prema Skupštini, pa bi bilo neozbiljno davati ikakve informacije. Mogu samo reći da ću kao vijećnik zastupati stav svih općina Makarske rivijere, a pred tijelima koja donose odluku zastupat ću stav Koordinacije - rekao je Vidulin.



Poput njega, za silenzio stampa po ovom pitanju odlučili su se i Brkan i Mucić koji su zvučali kao da su očekivali pitanje te su imali identične komentare.



Stoga je jasno da nam nitko službeno nije potvrdio da je Paulo Peronja favorit HDZ-a Rivijere, jer se o ovakvim ključnim pozicijama odlučuje u rukavicama, formalno se pozivajući na Upravno vijeće, koje je uostalom stranački kontrolirano tijelo. Upravno vijeće donosi odluke, a sve drugo bi, kaže Vidulin, sličilo pritisku.



Međutim, zanimljivo je da su, kako doznajemo iz pouzdanih izvora, sva tri liječnika iz Upravnog vijeća, inače svi članovi HDZ-a, protiv Petrica, odnosno za Peronju koji je i sam dugogodišnji član HDZ-a, pa to dodatno komplicira izbor.



Osim dr. Damira Mendeša, koji se javno izjasnio na Odboru za zdravstvo Grada Makarska, doznajemo da aktualnom ravnatelju nisu skloni ni Mendeševe kolege po struci i po stranačkoj liniji (Nasić i Vučemilović), a i sam Vidulin je odmah kazao da zna o kojoj trojici govorimo.



- To su ljudi iz struke, a ja ću struku svakako podržati - rekao je Vidulin, potvrdivši time i svoju poziciji unutar stranačkih struja.



Mendeš je samo kratko kazao da su se kandidati predstavili, te da je rok za imenovanje do 20. svibnja, a komentare na stav HDZ-a po pitanju izbora nije želio davati, uputivši nas na stranačke kolege koji su u Koordinaciji HDZ-a.



Iz pouzdanih pak izvora iz same stranke doznali smo da je trenutna situacija dovela do stanovitog rascijepa unutar županijskog HDZ-a, pa je priličan broj istaknutih HDZ-ovaca protiv Petrica, dok aktualni ravnatelj, kojem godina i pol nedostaje do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, iako formalno nestranački čovjek, navodno uživa naklonost šefa županijskog HDZ-a.



Što o tome misli župan Blaženko Boban, nismo uspjeli doznati jer nam je odgovoreno kako će o izboru odlučiti Upravno vijeće.



Iz županijskog HDZ-a doznajemo da se radi na tome da se o svemu očituje predsjedništvo HDZ-a, no naš izvor kaže kako se uvijek u takvim situacijama može zaobići većinska volja vrlo elegantno, kroz telefonske pozive pa ostaje za vidjeti kakvim će se metodama pribjeći i čija će volja prevladati. I to ne dugo, jer rok za imenovanje je do 20. svibnja.