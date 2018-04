Za razliku od druge djece koji ide u školu sa svojim vršnjacima, Toni Tarčuki se školuje u posebnom odjeljenju s učiteljicom Brankom Boticom. No, do petog razreda Toni se redovno školovao, ali kako je gradivo u višim razredima zahtjevnije, matematiku, hrvatski i prirodu sada uči po prilagođenom programu.



Mama Ramona kaže kako je Toni imao divno iskustvo u razredu u kojem je bio sjajno prihvaćen, na neki način, kaže, bio je razredna maskota. Promijenio je do sada nekoliko asistentica, i svakoj je bio privržen, pa tako i Ani, koja je tu ako njemu ili prijateljima iz odjeljenja nešto zatreba.

Netipično za djecu iz autistična spektra, ali Toni je "lak" na izražavanju osjećaja, pa ne samo da ih prepozna, nego ih i lako iskaže. Iz čista mira, kaže mama, reći će "volim te", ili samo odjednom asistentici kazati "hvala ti". Na nekom je nivou jako dobro svjestan da mu one pomažu, i ima potrebu to izgovoriti.



– Moja je sreća da Toni ima jako puno afiniteta. Od računala, preko crtića i igrica, pa do glazbe, koju obožava. I dobrog je karaktera, pa lako nađe zabavu. Nikad nije nezadovoljan, sam sebe zna zabaviti – kazuje mama Ramona, koja volontira i u udruzi "Sunce".



Djeca poput Tonija vizualni su tipovi. No, Toni ima i izvanredan sluh, kao i – zar vas to čudi – pamćenje. Crtić na bilo kojem jeziku bez problema reproducira od početka do kraja!



- On to ne zna prepričati u trećem licu, opisati radnju, nego doslovno reproducira dijaloge, a to uključuje i krikove, i svakojake zvukove koje čuje – objašnjava Ramona.



Toni je progovorio s pet i pol godina. U početku je bilo teško ući u njegov svijet, jer se nije izražavao.



- Nije tu stvar samo govora, jer nije govor jedini oblik komunikacije. Autisti općenito imaju problem s razumijevanjem jezika. I kada nemate komunikaciju, jako je teško, jer ne možete znati što želi, što ga muči. Instinktivno kao majka znate, ali samo otprilike. Frustracija jer se ne može izraziti rađa nezadovoljstvo, a kada je on nesretan, i ja se osjećam bespomoćno. Kada je počeo usvajati jezik, sve je bilo puno lakše. I njemu samom se otvorio jedan svijet mogućnosti, jer je vidio da se s riječima i govorom može puno više postići. Postao je zadovoljniji, i mogu reći da je danas Toni sretno dijete – kaže mama Ramona.

Pitam je koji je bio ključan moment ili nešto što povezuje s njegovim "buđenjem".



- To su romantične američke priče o takvim trenucima. U stvarnosti to tako baš i ne ide – smije se mama, dodajući kako je svakako bitno naći područje interesa. Što god to bilo.



Sreća pa Toni ima široko područje afiniteta, ali i dobro se nosi s osjećajima, kako ugodnim, tako i neugodnim.

- Sretna sam što je Toni dobro, lako odgojivo dijete – kaže mama, pogledavajući prema sinu koji "pozira" našem fotoreporteru.

Ramona se smije i dobacuje kako je Toni pravi pozer.



Kada je primijetila da nešto ne štima?



- Do godine dana bio je čak jako napredan. Sjedio je sa šest mjeseci, puzao s osam, s deset je prohodao. I onda se s godinu dana nekako počeo gasiti. Jednostavno, vidiš u očima da se neka energija promijenila, i naprosto vidiš da to više nije isto dijete – opisuje Ramona.



Sumnja li na cjepivo, s čime se u javnosti nerijetko povezuje autizam, iako službene studije ne potvrđuju tu povezanost.



- Ne, cijepio se kada se rodio. Ne mogu isključiti tu mogućnost, no ako dijete ima tu genetsku predispoziciju, okidač će biti nešto drugo – tumači mama Ramona.