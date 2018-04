Službenik gradske uprave kod kojega ste trebali neke informacije kazao vam je da na tom predmetu radi njegov kolega, koji jedini zna o čemu se radi, a koji je na godišnjem sljedeća dva tjedna, i pritom vas nervozno ošinuo pogledom te odsjekao s pozdravom za koji ne možete dokazati da je ponižavajući, ali budući da ste samo pristojni, no ne i budala, osjetili ste to. Ili vam po deseti put sa zen pogledom u očima, čudeći se nervoznom tiku koji vam se omaknuo, kaže da dođete idući tjedan. Ili ga u 14 i 15 više nema u uredu, iako na vratima piše da radi do 15 sati. Ali petak je..., sjetite se i okrivite sami sebe što ste zakasnili.

Ako živite u Vrgorcu, ovakve situacije moći ćete zabilježiti u anketi, a pročelnik Jedinstvenog odjela Goran Ćulav ocjenjivat će svoje podređene, koji će sukladno tome biti motivirani ili pak demotivirani. Uzrok neučinkovitom radu, kako kaže Ćulav, leži u činjenici da se u državnoj službi poslovično ne cijeni rad, što dovodi do toga da se ljudi "uninaju".

- Bilo je dobrih radova i ranije, ali se ne bi ocijenili, i još gore, ne bi se proveli u djelo, i onda je logično da bi se izgubila motivacija - kaže Ćulav.

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Vrgorac naći će se na idućoj sjednici Gradskog vijeća, a u njemu stoji da će Ćulav službenike ocjenjivati prema stručnosti, kreativnosti i samostalnosti, inicijativnosti, kvaliteti obavljenog rada, opsegu obavljenih poslova i poštivanju zadanih rokova, poštivanju radnog vremena, odnosu prema suradnicima i strankama u postupku, te timskom radu. Za svaki od ovih osam kriterija zaposlenik može dobiti od 1 do 5 bodova.

Gradonačelnik Ante Pranić kaže da plaća može rasti i dvostruko, ako netko to zasluži, ali moguća je i ona druga krajnost - može se dobiti otkaz. A svete krave neće biti ni direktori gradskih tvrtki.

- Kada sam došao, bili su zaštićeni kao lički medvjedi. Morao sam ih ili ostaviti u sistematizaciji rada, ili im isplatiti ogromne otpremnine. Sada ih mogu razriješiti odmah, ako ne rade dobro svoj posao, a u tom slučaju sljeduje ih otpremnina u iznosu samo jedne plaće - tumači Pranić, dodajući kako će se ocjenjivanje provoditi jednom godišnje.

- Ovo nije novost jer Zakon o državnim službenicima i namještenicima već predviđa ocjenjivanje kao mogućnost, no po mome je mišljenju revolucionarno to što smo ga povezali s izvršenjem proračuna. Za primjer, ako moramo naplatiti 400 tisuća kuna komunalnog doprinosa, onda je za to zadužen referent koji će biti ocijenjen i prema postotku naplate - kaže pročelnik Ćulav.

Na pitanje koliko "posto" referent mora naplatiti da bi dobio peticu, Ćulav na prvu kaže da bi morao biti na 100 posto, no potom dodaje kako će biti propisani rasponi.

- Ne sviđa mi se opširnost i neodređenost koju daje zakon u tom dijelu o ocjenjivanju, jer je ostavio puno prostora za subjektivnost, što mi ovim pristupom povezivanja s proračunom želimo izbjeći. Želim da svi znaju kako se može postići bolja ocjena, a ne da kasnije bude "nisam znao" - tumači Ćulav.

Ima li radnika koji bi mogli "pasti"?

- Ima. To su oni koji nisu samostalni i ne poštuju ni rokove ni radno vrijeme. Nesamostalnost znači da, na primjer, ako dođe do problema, on o tome izvijesti mene dok sam ništa ne poduzima. Ili ako netko trenutno nije na radnom mjestu, kolega koji ga je u stanju zamijeniti dobit će bolju ocjenu od onoga koji će reći kako to nije u opisu njegova radnog mjesta. U tome, naime, i jest problem, svi znaju za svoja prava, ali neki sa sebe žele skinuti svaku odgovornost - kaže Ćulav.

Pranić veli kako ovaj pravilnik znači da nema garancije da će netko na određenom radnom mjestu ostati do mirovine. Ako ne radi dobro, neće sigurno.



I građani će moći ocjenjivati

Osim što će ocjene davati pročelnik i gradonačelnik, moći će to raditi i građani.

- Uskoro ćemo na samom ulazu u gradsku upravu postaviti stol s anketnim listićem koji će moći anonimno ispuniti svaki posjetitelj gradske uprave. Na njemu će biti nekoliko jednostavnih pitanja, a rezultati takve ankete mogu nam dati smjernice nečijeg rada. Osim gradskih službenika, anketni listić s prijedlozima, kritikama i ocjenama građani će moći ispuniti i za gradonačelnika, njegova zamjenika kao i za sve direktore javnih poduzeća i ustanova Grada Vrgorca - kažu u Gradu, a Pranić ističe kako anketa neće utjecati na ocjenu, ali će dati koristan "feedback" o tome tko radi, a tko sanjivo gleda kroz prozor i čeka - penziju.