Stigla reakcija donačelnika Podgore; Odvjetnik: Nenad Perić nije uhljeb, sve mu je zakon omogućio

Makarska kronika u svom tiskanom izdanju od 10. travnja objavila je članak pod naslovom "Donačelnik Podgore ostvaruje snove svih uhljeba. Nitko ne zna gdje radi, ni što radi, a Općina će ga zato bogato nagraditi".



Uhljebi svih zemalja, pokrijte se ušima: za ovog čovjeka nitko ne zna gdje ni što radi, a Općina će ga zato bogato nagraditi



Tim povodom reagirao je odvjetnik gospodina Nenada Perića, zaposlenika Općine Podgora na kojega se članak odnosi, te njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:



- Prilikom pripreme članka, Nenad Perić nije kontaktiran u odnosu na sve činjenične tvrdnje o kojima neistinito piše autor članka i time nije imao priliku demantirati navedene neistine i prezentirati dokaze koji potvrđuju navode ovog zahtjeva.



Sporni članak utemeljen je na osobnim stajalištima autorice bez prethodno provedenog objektivnog izvještavanja i upoznavanja s lex generali zakonskim propisima koji reguliraju temu predmetnog članka.



Navedeni članak u bitnome opisuje donačelnika Podgore Nenada Perića kao uhljeba, za kojega nitko, pa ni njegovi kolege iz Općine, ne zna što radi i koliko radi, a pri tome ostvaruje naknadu u neto iznosu od 5000 kuna.



Riječ "uhljeb" ima više značenja, i sva u negativnom značenju, a u kontekstu navedenog članka, uhljeb je osoba koja prima plaću iz općinskog proračuna za rad koji ne rezultira stvaranjem dodatne vrijednosti u smislu proizvodnje dobara ili pružanja usluga koji korisnicima istih povećava kvalitetu života.



Sukladno Zakonu o medijima zahtjevamo da objavite ispravak neistinitih informacija bez kraćenja:



- Neistinite su tvrdnje da je Nenad Perić uhljeb objavljene pod senzacionalističkim naslovom (gore navedenim).



- Nenadu Periću povrijeđeno je pravo osobnosti, ugled, čast, dostojanstvo.



Naime, tema članka je regulirana zakonskim odredbama, i to odredbom članka 90 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da će općinski načelnik i njegov zamjenik odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno, dok je člankom 90 tog Zakona propisano da osobe koje dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na naknadu za rad, a osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad, kao i druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskoga načelnika i njegovih zamjenika određuju se posebnim zakonom, odnosno Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.



Odredbom tog Zakona propisano je da općinski načelnik, u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.



Pravo na plaću, kao i druga prava iz rada općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ne spadaju u područje službeničkih odnosa, nego proizlaze iz prava osoba izabranih na određenu dužnost u jedinici lokalne samouprave, odnosno obavljanje dužnosti općinskog načelnika i njegova zamjenika nije rad na službeničkom radnom mjestu niti se s njim može izjednačiti po bilo kojoj osnovi, nego su to dužnosti na koje je općinski načelnik i njegov zamjenik izabran na lokalnim izborima u skladu sa zakonom.



Dakle, na navedene dužnosnike se ne primjenjuje Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zbog čega isti ne ostvaruju prava niti imaju obveze iz službeničkih odnosa kao što je rad u određenom radnom vremenu, jer sama priroda obavljanja dužnosti podrazumijeva rad i djelovanje dužnosnika neovisno o radnom vremenu dužnosnika i namještenika.



Sukladno odredbi članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojom je propisano da visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa mogu iznositi najviše 50 posto umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji tu dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće, na sjednici Općinskog vijeća Općine Podgora održanoj 29. kolovoza 2017. godine je donesena odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika što u bruto iznosu za zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 6807,50 kuna, a ne kako navodi oporbeni vijećnik Zoran Radonić u iznosu od 8000 kuna.



Na sjednici Općinskog vijeća koja se spominje u predmetnom članku bilo je nazočno 12 vijećnika od ukupno 13 vijećnika, za odluku je glasalo 11 vijećnika, dok je jedan vijećnik bio suzdržan, dakle nijedan vijećnik nije glasao protiv navedene odluke, a upravo su dva vijećnika, Zoran Radonić i Đani Vela, čije su izjave citirane u članku, nazočili na sjednici i nisu glasali protiv odluke. Stoga su neistiniti navodi iz članka "manji broj vijećnika iz oporbe koji nisu digli ruku za to da Perić prima naknadu ljute se na taj čin."



Takvim pristupom pisanju predmetnog članka i objavom istog nanesena je povreda prava osobnosti Nenada Perića, čime je postupljeno protivno čl. KZ ili Zakona o medijima.



Odvjetnik Srđan Vrdoljak.