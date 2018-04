'Nasrnuo je na mene s pjenom na ustima i luđačkim pogledom i stao me daviti': načelnik Podgore napao vijećnika, on ga prijavio policiji, no tada su stvari postale čudne...

Podgorski vijećnik Đani Vela prošlog je tjedna prijavio načelnika Antu Miličića na policiju, optuživši ga da ga je davio, te mu prijetio i vrijeđao ga.



Prema riječima Vele, sve se odvilo nakon što je 40-godišnji vijećnik na svojem zemljištu u Vruji u Podgori, u neposrednoj blizini vila koje ovdje gradi načelnik Miličić, postavio stupiće i ogradio ih konopom, kako bi vratio istom mjerom Miličiću koji mu je uskratio pravo na parking uz staru kuću u mjestu. Vela je označio svoje zemljište, čime je suzio put za kamione koji su za gradnju potrebni načelniku. Miličića je, kaže Vela, to isprovociralo do te mjere da ga je krenuo gušiti!







- Ako je smatrao da nisam u pravu, trebao je pozvati policiju ili redarstvo, ali nisam očekivao takvu reakciju. Izišao je iz auta, počeo me vrijeđati i vikati “vidjet ćete s kim imate posla, ja sam načelnik”, “dođite svi koliko vas ima, svima ću vam * mater”, i to s pjenom na ustima i luđačkim pogledom. Onda me je krenuo daviti, a ja sam mu rekao “načelniče, samo davi, tebe štiti institucija vlasti, pa me nećeš isprovocirati kao i druge, mogu te zgaziti, ali neću” - kaže Vela.



- Život mi je na neki način bio ugrožen i trpio sam do neke faze do koje sam mogao, a da ne reagiram. Jer znam kako je završilo 10-ak ljudi koji su mu se samo verbalno zamjerili, pa poslije noćili u policiji. Uglavnom, onda je počeo prijetiti da će me šipkom udariti, a ja sam mu rekao neka ju slobodno uzme, ali da će se vidjeti njegovi otisci prstiju. Šipka je bila na mom posjedu, pa sam mu rekao neka slobodno uzme tuđe, to ionako radi, uzima tuđe i sakriva se iza države. Rekao sam mu i da ću sad otići na Hitnu i Policiju, a on je na to ušao u kuću - prepričava Vela.







- Čekao sam na policiji pola sata, dao sam svoju izjavu, ali ne znam što je bilo s njim niti mi je itko rekao da je s njim razgovor obavljen. Znam samo da sam ja napravio što je napravio on, da bi bilo drugačije. Jer ipak, davljenje je davljenje - kaže Vela.



Do zaključenja broja ni sami nismo dobili izvješće policije. Na prvi upit u kojem smo naveli inicijale rečeno nam je da prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka nisu u mogućnosti odgovoriti na pitanje, a na upit u kojem navodimo samo mjesto i vrijeme, te godišta aktera, ni u petak ni dva dana poslije, u ponedjeljak, nismo dobili odgovor.



Iz zapisnika koji nam je Vela dao na uvid vidi se da nije bio pod utjecajem alkohola.







Koja je strana priče Ante Miličića, također nismo uspjeli doznati. Načelnik nam je rekao da za “Kroniku” ne daje izjave, te dodao da možemo komunicirati samo preko njegova odvjetnika, nakon čega je poklopio slušalicu.



Iz izvješća s Hitne medicinske pomoći vidi se dijagnoza “kontuzija grla”, kao i akutna reakcija na stres, dok u primjedbama stoji da se vide tragovi prstiju na vratu.



Na pitanje ima li svjedoka, Vela kaže da ne zna je li gore eventualno bio netko od maslinara.







- Da sam išao ciljano, da sam želio ovakvu reakciju, valjda bih poveo nekoga, uključio snimalicu… Nisam očekivao da će se ponašati kao kočijaš, iako se on tako ponaša cijeli svoj mandat, ništa ne radi po pravilu, nije prijavio ni jedan natječaj osim onoga za komunalnog redara, reklo bi se po tome da se u mjestu baš ništa ne radi - kaže Vela.



- Što sada, što naredne tri godine, koliko mi traje vijećnički mandat? Da vodim nekoga sa sobom na Vijeće, hoće li me taj čovjek opet napasti?! Što drugi put mogu očekivati nakon davljenja, je li to nož, pištolj?! Sigurno mogu očekivati da će pokazati svoju moć i kroz druge institucije, gdje je očito utjecajan, pa mogu očekivati sanitarne, financijske, građevinske inspekcije… - tvrdi Vela.



- Hoćemo li svi mi skupa staviti glavu u pijesak i vikati “živio Veliki vođa, sve što on napravi je divno i krasno, hvala Bogu što nas ne tuče”. Ja smatram da živimo u vremenu u kojem imamo pravo znati na što se i kako troši naš novac - zaključuje Vela.