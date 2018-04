L.M. ima se javiti u Područni odjel za poslove obrane MORH-a u Splitu.



Dopis takvoga sadržaja stigao je početkom ovoga tjedna na adresu obitelji (podaci poznati redakciji) nastanjenoj na jednom od srednjodalmatinskih otoka.



Svojim sadržajem nije odudarao od tipiziranih dopisa kakve MORH u ovo doba godine šalje svima onima koji su navršili ili će uskoro navršiti 18 godina, odnosno onima koji iz nekog razloga do sada nisu evidentirani.



Sve bi, međutim, bilo dobro da se iza spomenutih inicijala zapravo ne krije nerođena beba koja nikada na ovaj svijet nije došla živa!



Prava obiteljska drama odigrala se prije 18 godina.



Samo desetak dana prije poroda majka više nije osjećala plod u svojoj utrobi. Pošla je najprije svome liječniku, koji ju je uvjeravao da je sve u redu i vratio je kući. Međutim, dva dana poslije majka je završila u splitskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je došlo do davljenja pupčanom vrpcom. Jedino što je liječnicima bilo preostalo jest isprovocirati umjetni porod i izvući mrtvu bebu, a roditeljima srediti papirologiju i pokopati je.



I kada su mislili da je ta tragična epizoda već daleko iza njih, stigao je dopis iz MORH-ova splitskog Područnog odjela s pozivom za upis u vojnu evidenciju.



– A možete misliti kako smo se osjećali – kaže otac, koji je inzistirao da mu ne otkrivamo identitet.



– Nisam mogao dopis uzeti u ruke i pročitati što u njemu piše. Supruga je sve još puno teže podnijela i jedva sam je zaustavio da ne izazove veći incident. Što je još gore, prije desetak dana, baš u Slobodnoj Dalmaciji, čitao sam članak o obitelji čiju su pokojnu mater ovršili iako je umrla prije osam godina, i čudom se čudio kako je to moguće. I sada da se nama takvo što, ako ne i gore, dogodi – ogorčen je otac.



Svakako, neažurnost, aljkavost hrvatske administracije prouzročila im je veliku bol. I opet će se ispostaviti da u toj istoj birokraciji "ne zna lijeva što radi desna".



Tragom priče obratili smo se Područnom odjelu MORH-a u Splitu i pokušali doznati pozadinu ove neugodne situacije.



– Mi vam takve pozive šaljemo na temelju podataka MUP-a, odnosno Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Oni nam daju na uvid svoju bazu – kazao nam je Ivica Bilojelić, šef Odjela.



U prvi mah, ipak, nije povjerovao da se takvo što dogodilo, pa se zaputio do baze i sam provjerio naše navode. Nakon kratkog vremena potvrdio nam je da je poziv uistinu upućen, a poklapali su se i svi podaci s našima (ime i prezime, datum rođenja, mjesto stanovanja).



– Očito je da MUP nije ažurirao podatke. Mi od njih, inače, dobivamo dvije vrste popisa. Jedan se odnosi na osobe s posebnim potrebama i često se zna dogoditi da budu neažurirani, pa mi to učinimo. Drugi se tiče ostalih osoba sposobnih za upis u evidenciju – pojasnio nam je Bilojelić, otkrivši usput da se nešto slično dogodilo i prije dvije godine, ali nije želio izlaziti s detaljima.



– Koristim ovu priliku da se ispričam obitelji zbog nenamjerne pogreške – poručio je šef splitskoga Odjela za poslove obrane.



Druga adresa na koju smo se obratili bila je PU splitsko-dalmatinska. Zanimalo nas je kako je pogrešan podatak ušao u njihovu bazu i zašto podaci nisu ažurirani gotovo 18 godina, ali do zaključenja ovog izdanja nismo dobili službeno objašnjenje. Rečeno nam je tek kako je "u tijeku utvrđivanje svih relevantnih činjenica".