Izbjegnite prometni kaos: zbog biciklističke utrke zatvaraju se ceste u Trogiru, Kaštelima, Solinu, Splitu i Omišu

Cjelokupna treća etapa biciklističke utrke "Tour of Croatia" danas će se voziti prometnicama naše županije, zbog čega će se od 13 do 17 sati zatvarati pojedine dionice na potezu od Čiova do vrha Biokova.



Iz Policijske uprave najavljuju da će se promet zaustavljati etapno, najmanje pola sata prije prolaska biciklista, a vozači će se ponovno moći uključiti nakon što natjecatelji prođu određeni dio trase, te upućuju sve koji to mogu da koriste zamjenske cestovne pravce.



Utrka počinje oko 13.05 na Čiovu, pa preko Trogira i Pantana do Jadranske magistrale kroz Kaštela. Sudionici ove etape oko 14 sati trebali bi proći kroz Solin, a zatim nastaviti splitskom obilaznicom do Strožanca i dalje Magistralom kroz Podstranu i Jesenice do Dugog Rata i Omiša. Prolazak biciklista preko mosta na Cetini i skretanje prema Radmanovim mlinicama očekuje se oko 14.35.



U kanjonu Cetine počinje prvi zahtjevni uspon prema Podašpilju i Svinišću, te nastavak nadmetanja prema Kučićima i Zadvarju. Biciklisti će se preko Dubaca ponovno spustiti na Magistralu, a do Makarske bi trebali dopedalirati oko 15.50, dok se u Podgori očekuju desetak minuta kasnije.



Tada počinje finalni uspon biokovskom cestom do 1762 metra visokog vrha Svetog Jure, gdje se nalazi i cilj jedine "čisto" dalmatinske dionice ovogodišnjeg natjecanja.