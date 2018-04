Nakon što je časna sestra koja drži vjeronauk u župi sv. Marka u Makarskoj ošamarila moga devetogodišnjeg sina, on se boji ići na vjeronauk. Znate kako je, djeca to ne govore uvijek, i ja sam sasvim slučajno to od njega saznala, a onda sam pitala i jednu njegovu prijateljicu koja ide s njim na vjeronauk i ona mi je potvrdila da ga je časna udarila – ogorčeno nam govori majka učenika drugog razreda makarske osnovne škole, dodajući da je prije dva dana, u nedjelju, kad je doznala što se dogodilo nekoliko dana prije, otišla kod prozvane časne sestre, no da ju je ona drsko otjerala.

Psovke i udarci

Pojašnjava nam da je njezin dječak tog utorka bio na župnom vjeronauku, da mu je došlo da mora ići na zahod te je pitao časnu sestru može li izići.



– Ona mu nije dala da ide, a malome je bila sila, skoro se popiškio u hlače pa se digao i krenuo izaći. Tad ga je ona ošamarila, povikala mu da sjedne i rekla pred svima da nitko neće ići u WC dok ona ne završi sat. Koliko znam, dosta se djece žalilo da ona viče, da ih psuje, šamara, a ja kao majka tražim da se o svemu očituje i biskup. Sjećam se da je jednom prilikom mene i još jednu majku istjerala kad smo došle djeci dati jakne, a jednom smo ih čekali ispred prostorije pa smo čule kroz vrata kako se dere na njih. Znam da se neki roditelji boje govoriti i nisu se žalili nikome, ali dokle tako? Znam da su djeca mala, ali nekad im treba i vjerovati, zar ne? Ne vjerujem da bi moj to izmislio i lagao, a ni da bi ta djevojčica koja je sve potvrdila lagala – kazala nam je šokirana majka iz Makarske.



Nekoliko je puta napomenula da joj slučajno ne stavljamo ime u novine, što očito pokazuje da se i ona boji nečega.

Kaže i da je o svemu razgovarala sa župnikom don Pavlom Banićem, koji je "jako dobar čovjek, triba ga takvog tražiti" i koji joj je, veli, kazao da se dosta ljudi žalilo na ponašanje dotične časne sestre.



No, kad smo ga jučer nazvali da provjerimo što se događalo, don Pavao nam je vrlo uljudno rekao da mu je to što ga pitamo novost i da ne može vjerovati da se takvo što dogodilo.

Župnik u čudu

– Da je bilo nekih problema na župnom vjeronauku, sigurno bih znao za to. Da je bilo još drugih pritužbi, kao što kažete da vam je majka rekla, valjda bi pritužbe išle prema meni, a ja prvi put za to čujem. Časna sestra vjeronauk drži redovito i želi da djeca dolaze. Bar bi, mislim, časna meni kazala da je što bilo – rekao nam je don Pavao. Nakon razgovora s njim, javila nam se i prozvana časna sestra koja je rekla da je to sve "krasna priča i želim znati ime te majke da osobno porazgovaramo".



– Ne znam da sam to napravila, sigurna sam da nisam. Bože sačuvaj da bih udarila dijete. Znaju oni tako se šetati uokolo kad im je dosadno, pa podviknem, ali nikad nikoga nisam udarila. Imam 75 djece i ne mogu točno znati što sam kome rekla i kad.



Želim razgovarati s tom majkom, ja igram otvorenih karata i voljela bih da se ovo raščisti. A čula sam i da je ista priča došla i do generalnog vikara iz nekog drugog izvora. Ako gospođa ne želi imenom u novine, meni to sve miriše na neku namještaljku. Ne znam zašto se boji reći svoje ime i prezime – upitala se časna sestra.